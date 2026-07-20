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Jodhpur Maternal Death : उम्मेद अस्पताल से रेफर प्रसूता की 25 दिन बाद MGH में मौत

ब्लीडिंग नहीं रुकने के कारण प्रसूता को उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया था और उसे डायलिसिस पर रखा गया था.

Jodhpur Mahatma Gandhi Hospital
जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 2:03 PM IST

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जोधपुर: प्रसव के बाद गंभीर रक्तस्त्राव से जूझ रही एक प्रसूता ने रविवार देर रात को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. जबकि सात गंभीर प्रसूताएं (पांच उम्मेद और दो महात्मा गांधी अस्पताल में) अभी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में भर्ती हैं. एमजीएच के अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि तिंवरी क्षेत्र निवासी प्रसूता समू 24 जून को उम्मेद अस्पताल में भर्ती हुई थी. गंभीर हालत में उसे यहां 27 जून को भेजा गया था. उसे डायलिसिस पर रखा गया था. रविवार रात करीब दो बजे उसने दम तोड़ दिया.

उन्होंने बताया कि हमारे यहां उम्मेद अस्पताल से रेफर की गई दो प्रसूताएं भी भर्ती हैं, जिनका विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में उपचार चल रहा है. समू ने तिंवरी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके ब्लीडिंग नहीं रुकने से उसे उम्मेद अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वहां भी स्थिति नहीं संभली तो उसे महात्मा गांधी अस्पताल भेज दिया था. उसकी किडनी खराब हो गई थी. उसका एक ऑपरेशन भी हुआ था. एमजीएच में गलत ब्लड ग्रुप का खून जिस प्रसूता को चढ़ाया था, वह भी भर्ती है.

पढ़ें : जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में सिजेरियन के बाद 5 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 वेंटिलेटर पर

उम्मेद अस्पताल में भर्ती हैं पांच प्रसूताएं : उम्मेद अस्पताल में भी अभी पांच प्रसूताएं भर्ती हैं, जिनकी हालत डिलीवरी के बाद अत्याधिक रक्तस्त्राव के चलते गंभीर हुई थी. जबकि एक माह में 16 प्रसूताओं की तबीयत खराब हुई है. इनमें पांच अभी उम्मेद अस्पताल में भर्ती हैं. डॉक्टर इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि आखिरकार अत्यधिक रक्तस्त्राव क्यों हो रहा है. इसको लेकर एसओपी का भी पालन करने की बात कही जा रही है. फिलहाल, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा जो खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वे भी सभी मामलों की मॉनि​टरिंग कर रहे हैं.

पढ़ें : उम्मेद अस्पताल में सिजेरियन के बाद गंभीर 5 प्रसूताओं की हालत स्थिर, उपचार जारी

पावटा से शुरू हुआ था सिलसिला : जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में गत माह आठ प्रसूताओं की सिजेरियन के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन समय रहते उनको उपचार दिया गया, जिससे वे धीरे-धीरे ठीक होकर घर गईं. इनमें दो को एम्स रेफर करना पड़ा था, जहां कई दिनों तक उनका उपचार चला था.

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WOMAN DIED IN MGH
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CRITICAL AFTER CESAREAN DELIVERY
प्रसव के बाद गंभीर रक्तस्त्राव
JODHPUR MATERNAL DEATH

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