ETV Bharat / state

शादी के लिए जन्मपत्री के साथ रक्तपत्री मिलान भी जरूरी, कहीं आप भी तो नहीं हैं थैलेसीमिया के कैरियर

थैलेसीमिया माइनर टेस्ट अभी सरकारी अस्पतालों में नहीं हो रहा है, निजी लैब में हो रहा है.

थैलेसीमिया बीमारी
थैलेसीमिया बीमारी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 11:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : जोधपुर सहित देश में थैलेसीमिया रोगियों की संख्या में हर वर्ष इजाफा हो रहा है. इसे रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि थैलेसीमिया कैरियर कपल की शादी नहीं हो. अगर शादी होती है तो उनके बच्चे मेजर थैलेसीमिया पीड़ित होने की संभावना रहती है. यही कारण है कि जोधपुर की मारवाड़ थैलेसीमिया सोसायटी ने इसकी रोकथाम के लिए दो तरह का अभियान चलाया है.

इसके तहत युवाओं को शादी के लिए जन्मपत्री के साथ रक्तपत्री मिलान (स्क्रीनिंग) के लिए प्रेरित किया जा रहा है. साथ ही सोसायटी रक्तदान शिविरों में आने वाले ब्लड की थैलेसीमिया माइनर जांच करवा रही है, जिससे रक्तदाता को बताया जा सके कि वह थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं. पिछले एक साल में रक्तदान शिविरों के माध्यम से 4 से पांच हजार टेस्ट में से सोसायटी ने 1100 माइनर कैरियर की पहचान की है.

पढ़ें. थैलेसीमिया से जूझ रहे भरतपुर के 33 मासूम, हर दिन संघर्ष से कम नहीं

मारवाड़ थैलेसीमिया सोसायटी सचिव प्रदीप दाधिच (वीडियो ईटीवी भारत)

सरकारी अस्पतालों में जांच का अभाव : सोसायटी के सचिव प्रदीप दाधिच ने बताया कि हमारी सोसायटी युवाओं को सगाई के दौरान जन्म कुंडली मिलान के साथ साथ रक्तपत्री भी मिलाने के लिए प्रेरित कर रही है. पिछले कुछ दिनों में 15 जोड़ों की जांच करवाई गई है. थैलेसीमिया माइनर टेस्ट अभी सरकारी अस्पतालों में नहीं हो रहा है, निजी लैब में हो रहा है.

सचिव ने बताया कि हमने मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में इस जांच सुविधा के लिए आग्रह किया है. हमें आश्वस्त किया गया है कि जल्द यह जांच यहां शुरू होगी. नि:शुल्क जांच होने से लोग जागरूकता के तहत जांच करवाएंगे तो भविष्य के खतरों से बचा जा सकेगा. फिलहाल हम निजी क्षेत्र से यह जांच करवा रहे हैं, जिसका खर्च करीब 300 रुपए आ रहा है. करीब 5000 रक्तदाओं की जांच में 1100 थैलेसीमिया माइनर कैरियर पाए गए.

थैलेसीमिया के लक्षण
थैलेसीमिया के लक्षण (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. देश में 40 मिलियन लोग थैलेसीमिया वाहक, हर साल इलाज पर 4 हजार मिलियन खर्च

एचएलए जांच का भी अभाव : थैलेसीमिया पीड़ितों का उपचार बोन मैरो से ही संभव है. बौन मैरो डोनर से मैचिंग के लिए एचएलए जांच होती है. ये प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में इसीलिए नहीं होती है क्योंकि अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है. प्रदेश में जयपुर एक निजी मेडिकल कॉलेज में यह जांच होती है, जहां ट्रांसप्लांट की सुविधा है. इसके लिए सैंपल गुजरात जाते हैं. ऐसी स्थिति में बोन मैरो मैच होने के बाद उपचार भी निजी क्षेत्र में ही करवाना पड़ता है.

यूं मिलते हैं माइनर कैरियर के संकेत : मारवाड़ थैलेसीमिया सोसायटी के सचिव ने बताया कि सबसे साधारण सीबीसी जांच से माइनर होने का प्राथमिक संकेत मिलता है. अगर किसी का हिमोग्लोबिन स्तर 12 के नीचे लगातार रहता है तो उसके माइनर होने की आशंका होती है. यह आशंका ज्यादातर महिलाओं में होती है, लेकिन इसकी दूसरी वजह भी होती है. ऐसी स्थिति विशेषज्ञ की जांच कर उसे पुख्ता जांच करवा सकते हैं.

पढे़ं. बाड़मेर के जिला अस्पताल में तैयार हुआ थैलेसीमिया वेलनेस सेंटर, जानिए क्या होगा खास

चार्ट से समझिए किन्हें है ज्यादा खतरा
चार्ट से समझिए किन्हें है ज्यादा खतरा (Source: MOHFW)

माइनर और माइनर से मेजर की आशंका : अगर किसी माइनर कैरियर का शादी माइनर कैरियर के साथ हो जाती है तो उनकी संतान को थैलेसीमिया होने का खतरा रहता है. इसमें माइनर भी हो सकता है और मेजर थैलेसीमिया भी हो सकता है. मेजर होने की स्थिति में 10 वर्ष की उम्र तक बच्चों को नियमित अंतराल के बाद ब्ल्ड ट्रांसफ्यूजन करनावा पड़ता है. ऐसे में माइनर की पहचान कर रहे हैं, जिससे वह अपने विवाह से अपने साथी की भी जांच करवा लें.

दो तरह का होता है थैलेसीमिया :

देखें आंकड़े
देखें आंकड़े (ETV Bharat GFX)

अल्फा थैलेसीमिया: प्रत्येक माता-पिता से दो यानी चार जीन विरासत में मिले हैं. ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन शृंखला बनाते हैं. जब एक या अधिक जीन दोषपूर्ण होते हैं, तो अल्फा थैलेसीमिया विकसित होता है. इसे मेजर की श्रेणी में रखा जाता है.

बीटा थैलेसीमिया: दो बीटा-ग्लोबिन जीन, प्रत्येक माता-पिता से एक विरासत में मिला होता है. एनीमिया के लक्षण और गंभीर स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि कितने जीन दोषपूर्ण हैं. बीटा ग्लोबिन प्रोटीन शृंखला के जिस हिस्से में दोष होता है, वो माइनर कहलाता है.

भारत में ये हैं आंकड़े
भारत में ये हैं आंकड़े (Source: MOHFW)

TAGGED:

थैलेसीमिया बीमारी
INHERITED BLOOD DISORDER
THALASSEMIA SYMPTOMS
THALASSEMIA CAUSES
THALASSEMIA DISEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.