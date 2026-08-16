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भजनलाल सरकार को गहलोत का न्योता, बोले- सीएम हाउस में कराएं मैजिक शो, मंत्रिमंडल समझे कला की मेहनत

जयपुर. राजस्थान में जादू की सदियों पुरानी कला को नई पहचान दिलाने की कवायद तेज हो गई है. चित्तौड़गढ़ में 26 से 28 जनवरी तक देश के बड़े जादूगर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. सम्मेलन में देशभर के जादूगरों के साथ विदेशी जादूगर भी शामिल होंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जादूगरों की समस्याओं, जादू की कला के संरक्षण और इसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया.

गहलोत ने प्रदेश के प्रमुख जादूगरों के साथ रविवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तमाम आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों के बावजूद राजस्थान के जादूगर देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. कभी भारत में जादू की कला का जबरदस्त प्रभाव था और यूरोप के लोग भारतीय जादूगरों को अपने यहां प्रदर्शन के लिए बुलाकर ले जाते थे, आज इंग्लैंड और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में जादू के बड़े शो होते हैं और इस कला से जुड़ी संस्थाएं भी काम कर रही हैं.

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बड़ा शो देखकर लगता है लाखों की कमाई होगी: गहलोत ने कहा कि जब कोई बड़ा जादू शो होता है तो दर्शकों को लगता है कि जादूगर लाखों रुपये कमा रहे होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है. जादूगरों को बड़े-बड़े ट्रकों में अपना सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, कई जादूगरों के साथ 20 से 30 लोगों तक का स्टाफ रहता है. शो नहीं होने के दौरान भी जादूगर अपने स्टाफ को काम से नहीं निकालते. आमदनी कम होने के बावजूद वे अपने साथियों को बनाए रखते हैं. यही वजह है कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी जादूगर इस कला को जिंदा रखे हुए हैं.

मुख्यमंत्री चाहें तो मुख्यमंत्री आवास पर कराएंगे शो: गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जादू का शो देखने का न्योता देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो मुख्यमंत्री आवास पर मैजिक शो कराया जा सकता है. मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल और विधायक इस शो को देखें और खुद महसूस करें कि जादू की कला कितनी मेहनत, तकनीक और प्रस्तुति का परिणाम है. गहलोत ने कहा कि जादूगर अपने पहनावे, अभिनय, तकनीक और प्रस्तुति से दर्शकों को ऐसा अनुभव देते हैं कि असंभव चीज भी संभव लगने लगती है. यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर कला है, जिसे सरकारों को सम्मान और संरक्षण देना चाहिए.

जीएसटी से जादू कला को मुक्त करने की मांग: गहलोत ने कहा कि जादूगरों के सामने जीएसटी भी एक बड़ी समस्या है, उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से जादू कला को जीएसटी से मुक्त करने की सिफारिश करे. उन्होंने कहा कि सरकार को जादू को सिर्फ मनोरंजन मानने के बजाय कला और सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखना चाहिए. जादूगरों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहयोग मिलने से इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है.

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बचपन से जादू से जुड़ा रहा मेरा परिवार: गहलोत ने अपने परिवार के जादू की कला से पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया, उन्होंने बताया कि उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत अपने समय में टोक्यो, जापान और हांगकांग गए थे. वे भी उनके साथ गए थे और करीब एक महीने तक वहां रहे. उस समय उनके पिता ने ‘वर्ल्ड सरप्राइज शो’ में हिस्सा लिया था. गहलोत ने कहा कि उनका परिवार बचपन से ही जादू की कला से जुड़ा रहा है, उन्होंने अपने बच्चों को भी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया है, ताकि परिवार की इस लिगेसी को जिंदा रखा जा सके.