भजनलाल सरकार को गहलोत का न्योता, बोले- सीएम हाउस में कराएं मैजिक शो, मंत्रिमंडल समझे कला की मेहनत
पूर्व मुख्यमंत्री ने जादू को GST मुक्त करने और जोधपुर में अकादमी खोलने की वकालत की है.
Published : August 16, 2026 at 4:11 PM IST
जयपुर. राजस्थान में जादू की सदियों पुरानी कला को नई पहचान दिलाने की कवायद तेज हो गई है. चित्तौड़गढ़ में 26 से 28 जनवरी तक देश के बड़े जादूगर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. सम्मेलन में देशभर के जादूगरों के साथ विदेशी जादूगर भी शामिल होंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जादूगरों की समस्याओं, जादू की कला के संरक्षण और इसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया.
गहलोत ने प्रदेश के प्रमुख जादूगरों के साथ रविवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तमाम आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों के बावजूद राजस्थान के जादूगर देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. कभी भारत में जादू की कला का जबरदस्त प्रभाव था और यूरोप के लोग भारतीय जादूगरों को अपने यहां प्रदर्शन के लिए बुलाकर ले जाते थे, आज इंग्लैंड और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में जादू के बड़े शो होते हैं और इस कला से जुड़ी संस्थाएं भी काम कर रही हैं.
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बड़ा शो देखकर लगता है लाखों की कमाई होगी: गहलोत ने कहा कि जब कोई बड़ा जादू शो होता है तो दर्शकों को लगता है कि जादूगर लाखों रुपये कमा रहे होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है. जादूगरों को बड़े-बड़े ट्रकों में अपना सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, कई जादूगरों के साथ 20 से 30 लोगों तक का स्टाफ रहता है. शो नहीं होने के दौरान भी जादूगर अपने स्टाफ को काम से नहीं निकालते. आमदनी कम होने के बावजूद वे अपने साथियों को बनाए रखते हैं. यही वजह है कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी जादूगर इस कला को जिंदा रखे हुए हैं.
मुख्यमंत्री चाहें तो मुख्यमंत्री आवास पर कराएंगे शो: गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जादू का शो देखने का न्योता देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो मुख्यमंत्री आवास पर मैजिक शो कराया जा सकता है. मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल और विधायक इस शो को देखें और खुद महसूस करें कि जादू की कला कितनी मेहनत, तकनीक और प्रस्तुति का परिणाम है. गहलोत ने कहा कि जादूगर अपने पहनावे, अभिनय, तकनीक और प्रस्तुति से दर्शकों को ऐसा अनुभव देते हैं कि असंभव चीज भी संभव लगने लगती है. यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर कला है, जिसे सरकारों को सम्मान और संरक्षण देना चाहिए.
जीएसटी से जादू कला को मुक्त करने की मांग: गहलोत ने कहा कि जादूगरों के सामने जीएसटी भी एक बड़ी समस्या है, उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से जादू कला को जीएसटी से मुक्त करने की सिफारिश करे. उन्होंने कहा कि सरकार को जादू को सिर्फ मनोरंजन मानने के बजाय कला और सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखना चाहिए. जादूगरों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहयोग मिलने से इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है.
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बचपन से जादू से जुड़ा रहा मेरा परिवार: गहलोत ने अपने परिवार के जादू की कला से पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया, उन्होंने बताया कि उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत अपने समय में टोक्यो, जापान और हांगकांग गए थे. वे भी उनके साथ गए थे और करीब एक महीने तक वहां रहे. उस समय उनके पिता ने ‘वर्ल्ड सरप्राइज शो’ में हिस्सा लिया था. गहलोत ने कहा कि उनका परिवार बचपन से ही जादू की कला से जुड़ा रहा है, उन्होंने अपने बच्चों को भी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया है, ताकि परिवार की इस लिगेसी को जिंदा रखा जा सके.
हर जिले में जादू अकादमी बनाने पर जोर: गहलोत ने कहा कि राजस्थान के हर जिले में जादू अकादमी बनाई जानी चाहिए. इन अकादमियों में पुराने जादूगरों की कला, तकनीक और उपकरणों को संरक्षित किया जा सकता है. साथ ही नई पीढ़ी को इस कला का प्रशिक्षण दिया जा सकता है. उन्होंने गुजरात के एक बड़े जादूगर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके निधन के बाद करोड़ों रुपये का जादू से जुड़ा सामान बेच दिया गया. अगर उस समय जादू अकादमी होती तो इस सामान को सुरक्षित रखकर प्रशिक्षण और शोध में इस्तेमाल किया जा सकता था.
गहलोत ने कहा कि आज दुनिया में जादू के शो आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका सहित कई देशों में जादू की कला को संस्थागत रूप से बढ़ावा मिल रहा है. राजस्थान और भारत के जादूगरों को भी आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी जादूगर अमीर नहीं होते। सरकार यदि उन्हें उचित प्रोत्साहन दे तो वे अपनी कला को और बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं.
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चित्तौड़गढ़ में जुटेंगे 500 से ज्यादा जादूगर: जादूगर जूनियर मायावी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में देश का सबसे बड़ा जादूगर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी है, इसके लिए 2 हजार से अधिक जादूगरों को निमंत्रण भेजा गया है. इनमें से 500 से अधिक जादूगरों की भागीदारी तय हो चुकी है. कई विदेशी जादूगर भी सम्मेलन में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि सभी जादूगर अपनी कला का हुनर दिखाएंगे, यह सम्मेलन जादू की दुनिया के लिए ऐतिहासिक आयोजन साबित होगा.
सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा: पहले दिन राजस्थान के जादूगरों के बीच प्रतियोगिता होगी और उनमें से तीन श्रेष्ठ जादूगरों का चयन किया जाएगा. दूसरे दिन अंतरराष्ट्रीय जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में दर्शकों से कोई टिकट नहीं लिया जाएगा. इसका उद्देश्य आम लोगों, बच्चों और परिवारों में जादू की कला के प्रति रुचि बढ़ाना है.
जोधपुर में खुलेगी जादू अकादमी: जूनियर मायावी ने कहा कि देश में फिलहाल जादू की कला के लिए कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण केंद्र नहीं है. जल्द ही जोधपुर में जादू अकादमी खोलने की तैयारी है, यहां जादूगरों को प्रशिक्षण के साथ सर्टिफाइड कोर्स करने का अवसर भी मिलेगा.
देशभर के जादूगरों को एक मंच पर लाने की तैयारी: जूनियर मायावी ने बताया कि 1972 में जादूगर महासंघ का गठन हुआ था, लेकिन देशभर में जादूगर अलग-अलग छोटी संस्थाओं में बंटे हुए हैं. अब सभी को एक मंच पर लाने के लिए जादूगर महागठबंधन बनाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे जादूगर अपनी समस्याओं और प्रतिभा को एक साथ सामने रख सकेंगे तथा एक-दूसरे से नई तकनीक और नए जादू सीख सकेंगे.
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