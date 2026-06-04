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​एक्शन मोड में आबकारी विभाग: जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बेचने पर 5 दुकानें सस्पेंड, आबकारी इंस्पेक्टर एपीओ

जोधपुर : हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आखिरकार जोधपुर का आबकारी विभाग नींद से जाग गया है. शहर में रात आठ बजे के बाद अवैध रूप से होने वाली शराब की बिक्री को रोकने के लिए विभाग ने बुधवार रात से एक बड़ा अभियान शुरू किया है. इस कार्रवाई के तहत नियमों का उल्लंघन कर देर रात तक शराब बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ा एक्शन लिया गया है. विभाग ने शहर की पांच कंपोजिट शराब दुकानों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनके लाइसेंस आगामी पांच दिनों के लिए सस्पेंड (निलंबित) कर दिए हैं. इसके साथ ही, ड्यूटी में लापरवाही बरतने और अवैध शराब की बिक्री पर लगाम न लगा पाने के कारण जोधपुर पश्चिम के आबकारी निरीक्षक (इंस्पेक्टर) मनरूपाराम पर भी गाज गिरी है. आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने बुधवार रात को ही उन्हें एपीओ कर दिया.

जिला आबकारी अधिकारी आबकारी अधिकारी डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि पांच दुकानों से रात आठ बजे बाद शराब बेचने की पुष्टि हुई है. जोधपुर पश्चिम में आखलिया चौराहा पर लाइसेंस धारक रणजीतदान उज्जवल, आखलिया चौराहा से 6 पुलिया पर लाइसेंसधारक भजनलाल, बाबा रामदेव रोड गवारिया बस्ती बस्ती से नट बस्ती दुकान लाइसेंस धारक मुनाराम, मोहनपुरा पुलिया से भाटी चौराहा लाइसेंस धारक सरोज कुमारी और आरटीओ गेट से आरटीओ ऑफिस रोड दुकान लाइसेंसधारक उमराव कंवर का लाइसेंस पांच दिन दिन के लिए निलंबित किया है. उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही जारी रहेगी.

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