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Jojari River Pollution : सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से कहा- जोजरी में पानी नहीं रोक पा रहे हैं तो पूरा इलाका CRPF को दे देंगे

जोजरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: औद्योगिक प्रदूषण की चपेट में आई जोजरी नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार बेहद सख्त रुख अपना रहा है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सरकार के वकील से कहा कि अभी तक प्रदूषित पानी क्यों आ रहा है? बिना रुके यह चल रहा है.