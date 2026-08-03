Jojari River Pollution : जोजरी को प्रदूषित करने के आरोपियों को 24 घंटे में मिली जमानत
कोर्ट ने पुलिस का कारण नहीं माना, जिसके बाद सभी को जमानत दे दी गई है. जानिए पूरा मामला...
Published : August 3, 2026 at 5:51 PM IST
जोधपुर: जोजरी नदी में प्रदूषित पानी प्रवाहित करने को लेकर विवेक विहार थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को जमानत मिल गई है. सोमवार को सभी को जोधपुर महानगर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जमानत मिल गई है. खास बात यह है कि आरोपियों के अधिवक्ता ने इस गिरफ्तारी को ही चुनौति देते हुए कोर्ट में तर्क दिया कि पुलिस सिर्फ इस बात पर गिरफ्तार नहीं कर सकती कि उन्हें शक है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं करेंगे.
आरोपियों के अधिवक्ता नमन मोहनोत ने बताया कि पुलिस ने 3 बीएनएस के तहत जारी नोटिस में कोई दिनांक अंकित नहीं थी. उस नोटिस के तहत बुलाने पर हाजिर भी हुए. नियमानुसार अगर नोटिस के अनुसार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती. पुलिस को गिरफ्तार करने का वाजिब कारण देना होता है कि इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कारण कोर्ट ने नहीं माना. जिसके बाद सभी को जमानत दे दी गई है.
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ज्ञात रहे कि विवेक विहार थाने में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय निदेशक ने 30 मई को सीईटीपी संचालन करने वाले ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया गया कि अनदेखी के चलते अवैध पाइपलाइन से प्रदूषित पानी नदी के रास्ते में छोड़ा जा रहा था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. मंगलवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उससे पहले पुलिस ने ट्रस्ट के एमडी सहित पांच को रविवार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था.
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अवैध पाइपलाइन के मिले थे सबूत : जोजरी में प्रदूषण की जांच वाली टीम को मौके से मिले फोटोग्राफ, दस्तावेज और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अवैध पाइपलाइन डालने और उसके संचालन में सीधे तौर पर जुड़े थे. इसी आधार पर पांचों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपी में मैनेजिंग डायरेक्टर जसराज बोथरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश संचेती, ट्रेजरर सांग सिंह परिहार, ट्रस्टी सुरेश खेमानी और सुपरवाइजर गोपाल शामिल थे.