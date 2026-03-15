Ruckus in Jodhpur : प्रदर्शनी के पोस्टर फाड़ने पर NSUI जिलाध्यक्ष गिरफ्तार
जोधपुर में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...
Published : March 15, 2026 at 10:56 PM IST
जोधपुर: 'भारत की विश्व विरासत : राजस्थान' विषय पर जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शनिवार से शुरू हुई प्रदर्शनी के पोस्टर फाड़ने और तोड़फोड़ करने के मामले में रातानाडा थाना पुलिस ने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है.
एडीसीपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर द्वारा सरकारी संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करने को लेकर रिपोर्ट दी थी. इसमें तीन आरोपी हैं. एक को गिरफ़्तार किया गया है.
शनिवार को शुरू हुई इस प्रदर्शनी के बाद शनिवार रात को ही NSUI के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाए गए पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई थी. इससे विश्वविद्यालय का नाम इस प्रदर्शनी के पीछे छिपा दिया गया. इसको लेकर बबलू सोलंकी, एमएल चौधरी सही अन्य ने प्रदर्शनी के पोस्टर रात को फाड़ दिए थे.
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बाकायदा इसका इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया. रविवार को इसको लेकर पूरे दिन सरगर्मी रही. एसीपी मंगलेश चुंडावत ने मौके की पड़ताल की और सीसीटीवी भी निकाले. इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का पता चला. रविवार रात करीब 9 बजे बबलू सोलंकी को गिरफ्तार किया गया.
थाने के बाहर प्रदर्शन, एसीपी से बहस : बबलू सोलंकी के खिलाफ मामला और गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. सरकार खिलाफ नारे लगाए. इस दौरान एसीपी से वार्ता के दौरान कार्यकर्ताओं की बहस हो गई. बबलू सोलंकी ने कहा कि विश्वविद्यालय के सम्मान के लिए हमने यह लड़ाई लड़ी है.
" भारत की विश्व विरासत: राजस्थान" विषय पर जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी को बाधित करने के लिए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है।
यह कृत्य केवल एक कार्यक्रम को बाधित करने का…<="" p>— gajendra singh shekhawat (@gssjodhpur) March 15, 2026
गजेंद्र सिंह शेखावत ने की आलोचना : प्रदर्शनी को बाधित करने के लिए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है. शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत इस प्रकार की घटनाओं पर स्पष्ट रुख अपनाएं तो पता चले कि उनकी सहमति है अथवा नहीं.
जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय पर अपनी प्रतिक्रिया में शेखावत ने कहा कि यह कृत्य केवल एक कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, बलिदान की परंपरा और उन पूज्य माताओं के जौहर की स्मृतियों का अपमान है, जिनकी गाथाएं आज भी हम सबके भीतर स्वाभिमान और गर्व का संचार करती हैं, जिसको इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है.