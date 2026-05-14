ETV Bharat / state

PM Modi की अपील से ज्वेलर्स चिंतित- कारीगरों और उनके परिवारों का क्या होगा?

आईबीजेए राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष नवीन सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि सोने की खरीद में कमी आती है तो लाखों ज्वेलर्स, स्वर्णकार कारीगरों और उनसे जुड़े परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी. हमारी बैठक में सरकार से ज्वेलर्स के लिए राहत पैकेज, ब्याज दरों में छूट और व्यापारिक सहायता देने की मांग की गई. जोधपुर में 70 से 80 बड़े ज्वेलरी शोरूम हैं. इसके अलावा सात ब्रांडेड शोरूम भी हैं. करीब 600 छोटे ज्वेलर हैं. इनके लिए 30 हजार से ज्यादा स्थानीय व बंगाली कारीगर काम कर रहे हैं.

उनका मानना है कि पीएम अपील देश हित में है, लेकिन हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है. एक साल तक लोग अगर पीएम की अपील पर सोना नहीं खरीदेंगे तो हजारों-लाखों ज्वेलरी शॉप का संचालन मुश्किल में पड़ जाएगा. इतना ही नहीं इन शॉप्स पर काम करने वाले कारीगरों व उनके परिवारों का क्या होगा? इसको लेकर जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन व इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की बैठक में सरकार से पैकेज की मांग की गई है, जिससे ज्वेलर्स और उनके कारीगरोंं का जीवन चलता रहे.

जोधपुर : दुनिया में चल रहे युद्ध के साथ शुरू हुए आर्थिक तनाव का असर वैश्विक होने जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को कई तरह के उपाय बताए हैं, जिससे विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च हो. इनमें नरेन्द्र मोदी की देशवासियों से एक वर्ष तक सोने की खरीदारी से बचने की अपील भी शामिल है. दूसरी ओर इस अपील से जोधपुर सहित देश के ज्वेलर्स व स्वर्णकार समाज चिंतित हैं.

लोन कैसे चुकाएंगे ? : ज्वेलर अमित सोनी ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर अपना शोरूम खोला है. 10 से 12 कारीगर काम करते हैं. पीएम की अपील का असर सामने आया है, प्रतिदिन होने वाली बिक्री आधी से कम हो गई है. ऐसे में हम हमारा काम कैसे चलाएंगे? लोन की किश्तें कैसे भरी जाएंगी? हमारे कारीगरों की तनख्वाह कैसे निकलेगी? अगर काम ठप हो गया तो हजारों घरों पर संकट आ जाएगा. पीएम की अपील अच्छी है, लेकिन इसके प्रभाव का उपाय भी साथ होना चाहिए था.

पढ़ें. PM Modi Appeal : खाने में तेल कम करें, आयात से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहा दबाव, जानिए स्थिति

कारीगर भी चिंतित : सोने के आभूषण निर्माण का बड़ा केंद्र जोधपुर है. यहां पर हजारों की संख्या में बंगाली कारीगर काम करते हैं. उनको अपने रोजगार पर संकट नजर आ रहा है. कारीगर सरूप मंडल ने बताया कि उसके परिवार में 10 लोग हैं, जिनका व पालन करता है. तीन दिन से कारीगरी का काम कम हो गया है. अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम परिवार कैसे चलाएंगे? मेरे जैसे हजारों कारीगरों को परेशानी होगी. प्रधानमंत्री को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था.

प्रतिदिन होने वाली बिक्री आधी से कम रह गई (ETV Bharat Jodhpur)

बिक्री में गिरावट, भाव तेज : सोनी ने बताया कि पीएम के ऐलान के बाद बिक्री में कमी आई है, लेकिन अब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे भावों में तेजी आ गई है. एक साल तक बिक्री नहीं होगी तो सरकार को जो सालाना टैक्स अपनी कमाई पर देते थे क्या उसमें कमी नहीं आएगी? सरकार इससे कैसे निपटेगी? उसका नुकसान भी सरकार को होगा. जीएसटी भी कम आएगा. ज्वेलर्स को बैंक से ओवर ड्राफ्ट व लिमिट मिली हुई होती है, लेकिन एक साल तक जब बिक्री में लगातार गिरावट होगी तो बैंक की लिमिट कैसे भरी जाएगी? क्या सरकार बैंकों को एक साल तक के लिए ज्वेलर्स के लिए गारंटी देगी, जिससे हमारे एकाउंट डिफाल्टर नहीं हो सके.

पढ़ें. पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम भजनलाल ने काफिलों पर लगाया नियंत्रण, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी निर्देश

तेज भावों से पहले से कमर टूटी : ज्वेलर्स एक साल से सोना चांदी के भावों में तेजी का नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि भावों में तेजी अचानक शुरू हुई थी, जबकि हजारों ज्वेलर्स ने कम भाव में बुकिंग कर रखी थी. ऐसे में तेज भाव में भी पुराने दाम पर आभूषण देने पड़े थे. इसी तरह से चांदी में आई अप्रत्याशित तेजी का नुकसान भी ज्वेलर्स को ही उठाना पड़ा था. ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनको लेकर सोचना होगा नहीं तो बाजार को बहुत नुकसान होगा.

गोल्ड रीसाइक्लिंग को मिले बढ़ावा : ज्वेलर्स ने बताया कि परेशानी नया सोना खरीदने में है. ज्यादतर लोग रेडिमेड ज्वेलरी खरीदते हैं, जिसके लिए निर्माता को नया सोना खरीदना पड़ता है. जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव अभिषक चोपड़ा ने बताया कि सरकार को एक साल तक ज्वेलर्स के लोन सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों की ब्याज दरों में छूट देनी चाहिए. इस दौरान पुराने सोने के नए आभूषण बनाने का ट्रेंड बढ़ सकेगा. इससे सरकार की विदेशी मुद्रा का नुकसान नहीं होगा.