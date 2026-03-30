Special : ये जिद अच्छी है, तालाब जीवित रखने के लिए 10 साल से मुहिम चला रहे जीवराज
प्राचीन गुरों का तालाब को प्रदूषण से बचाने के लिए एक अकेले व्यक्ति के प्रयास रंग ला रहे हैं. जोधपुर से मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : March 30, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 8:09 PM IST
जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर का गुरों का तालाब बरसों पुराना है. तलाब के किनारे ही रोकड़िया बालाजी का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए शहरवासी आते हैं. एक समय ऐसा था, जब यह तालाब गंदगी से अटा रहता था. लोग यहां कचड़ा फेंकते थे, लेकिन 2016 में पंडित जीवराज श्रीमाली ने सुधार की शुरुआत की.
उन्होंने बताया कि पहले लोगों को समझाया. नगर निगम जाकर उनसे मिलकर सफाई के लिए काम किया. लोग यहां पर घर की पूजन सामग्री, मूर्तियां व धार्मिक किताबों और तस्वीरों को विसर्जित करने के लिए आते थे. यहां पर पूजन सामग्री, देवी-देवताओं के चित्र के ढेर लगते थे, जो सही मायने में धर्म का अपमान था. जिसके बाद जीवराज ने तय किया कि ऐसे नहीं चलेगा. लोगों को जागरूक करना शुरू किया.
उनको धार्मिक वस्तुएं यहां नहीं डालने के लिए प्रेरित किया. जोधपुर में एक मात्र यह तालाब है, जहां पर यह व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है. अब इसे धीरे-धीरे जनसमर्थन मिलने से लोग यहां आकर सामग्री का निस्तारण करते हैं, जिससे धार्मिक वस्तुएं या कचरे यहां पड़ी नहीं रहे. नवरात्र समाप्त होने के बाद यहां इन दिनों घरों से माता की चुनरी सहित अन्य सामग्रियां आ रही हैं. प्रतानगर निवासी गणपतलाल ने बताया कि पंडितजी की पहल से लोगों में बदलाव आया है. अब धार्मिक सामग्री खुले में नहीं रख रहे हैं. यहां लगाए गए ड्रम में डालते हैं.
पहले शुरुआत सेग्रीगेशन से : जीवराज बताते हैं कि जब लोगों को धार्मिक सामग्री यहां नहीं डालने के लिए कहा तो वो पूछने लगे कहां डालें ? इस पर मैंने तय किया कि इनके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा. लोगों से चर्चा करने के बाद पहले यहां आने वाले इस तरह के कचरे का सेग्रीगेशन की व्यवस्था की गई. इसके लिए अलग-अलग ड्रम बनाए और उन पर लिखा कि किसमें कौन सी पूजन सामग्री या मंदिर की सामग्री डालनी है. जिसे लोगों ने स्वीकार किया. इससे पूरे कचरे का सेग्रीगेशन अपने आप हो जाता है. इसमें हमने नारियल, कपड़े, कागज किताबें, तस्वीरें डालने के लिए अलग-अलग व्यवस्था कर रखी है.
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रीसाइक्लिंग भी शुरू की : जीवराज ने बताया कि यहां आने वाले कचरे का उपयोग दोबारा किया जाए, इसके लिए विचार किया गया. जो भी नारियल यहां आते हैं उनको हम साफ कर गौशालाओं में भेज देते हैं. वहां पर गायों के लिए बनने वाले भोजन में उनका उपयोग होता है. लाल कपड़े जो यहां आते हैं, उनके थैले बनाना शुरू किया गया. जीवराज व उनके परिवार के सदस्य इस काम में पूरी मदद करते हैं. पुत्रवधु रेखा ने बताया कि पिताजी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वे पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं. हम घर पर कपड़ों के थैले बनाकर देते हैं.
हर जगह तस्वीरें होती थीं : इस तालाब के आस-पास के पेड़ों पर लोग अपने घरों से देवी-देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां विसर्जित कर जाते थे. इससे आस-पास ढेर लग जाते थे. इसके लिए कागज की तस्वीरें एकत्र कर कागज बनाने के लिए लोगों को भेजा. हमारा उद्देश्य यही है कि पर्यावरण दूषित नहीं हो इसके लिए हम यह काम कर रहे हैं. जिससे सरोवर की सफाई बनी रहे. धीरे-धीरे शहर में अन्य जगह तक जीवराज अपनी पहल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.
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तीन से पांच रुपये में थैला : बाजार में प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग लोग कम करें, इसके लिए जीवराज जुटे हैं. तालाब के किनारे ड्रम में देवताओं के चढ़ाए जो वस्त्र आते हैं, उनके बनाए थैले वे तीन से पांच रुपये में लागों को बेचते हैं. इस राशि का उपयोग व्यवस्था बनाने में करते हैं. इसके अलावा यहां एकत्र होने वाले पुष्प, अगरबत्ती बनाई जाती हैं.
उनका कहना है कि प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है. इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है. साथ ही वे लोगों से अपील करते हैं कि वे धार्मिक आयेाजन में धार्मिक पुस्तकों का वितरण उन्हीं लोगों को करें जो उनका सम्मान करे सकें, नहीं तो वे कचरे में हमारे तक आती हैं.