इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई की हालत स्थिर, ट्रोलर्स से परेशान होकर की थी जान देने की कोशिश
अनिता बिश्नोई ने बुधवार को दूसरे इंफ्लुएंसरर्स की ओर से उनको ट्रोल किए जाने से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की थी.
Published : June 4, 2026 at 1:11 PM IST
जोधपुर : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई के स्वास्थ्य में सुधार है. एमडीएम अस्पताल की आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है. लगातार सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन क्रिटिकल केयर की जरूरत है, इसीलिए आईसीयू में रखा गया है. परिजनों की ओर से अभी तक किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट बनाड़ थाने में नहीं दी है.
एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि अनिता बिश्नोई का उपचार डॉ. अमित सागर की देखरेख में चल रहा है. कल से सुधार हुआ है. कल परिजन उनको लेकर इमरजेंसी में आए थे. अभी क्रिटिकल केअर की आवश्यकता है, इसीलिए आईसीयू में उपचार चल रहा है. अभी भी 24-36 घंटे महत्वपूर्ण हैं. अनिता बिश्नोई ने बुधवार को दूसरे इंफ्लुएंसरर्स की ओर से उनको ट्रोल किए जाने से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको यहां लाया गया था.
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यह कदम उठाने से पहले अनिता इंस्टाग्राम पर लाइव हुई थी. इस दौरान अनिता ने इस बात की पीड़ा जताई थी कि उसे बदनाम किया जा रहा है. समाज के लोग ही इसमें शामिल हैं. उन्होंने रोते हुए कहा था कि किसी महिला के लिए मरना बहुत मुश्किल है. वह ऐसा कदम तब उठाती है जब कोई उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालता है. ऐसा करने वाले छह आदमी और दो महिलाएं हैं, जो बदनाम कर रहे हैं.
1 मिलियन से ज्याद फॉलोअर : अनिता बिश्नोई के फेसबुक पर एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं. इसी तरह से अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इनकी संख्या अच्छी खासी है. गत दिनों उन्होंने छोटे कपड़ों के उपयोग को लेकर रील पोस्ट की थी, जिसके बाद स्थानीय इंफ्लुअर्स ने उनको टारगेट किया था. इसको लेकर अनिता के पति दिनेश ने इंफ्लुएंसर्स और अपने परिवार पर भी अनिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से किसी तरह का मामला दर्ज नहीं करवाया गया है.