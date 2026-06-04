ETV Bharat / state

इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई की हालत स्थिर, ट्रोलर्स से परेशान होकर की थी जान देने की कोशिश

इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई और परिवार के लोग ( Social media And ETV Bharat )

जोधपुर : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई के स्वास्थ्य में सुधार है. एमडीएम अस्पताल की आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है. लगातार सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन क्रिटिकल केयर की जरूरत है, इसीलिए आईसीयू में रखा गया है. परिजनों की ओर से अभी तक किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट बनाड़ थाने में नहीं दी है. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि अनिता बिश्नोई का उपचार डॉ. अमित सागर की देखरेख में चल रहा है. कल से सुधार हुआ है. कल परिजन उनको लेकर इमरजेंसी में आए थे. अभी क्रिटिकल केअर की आवश्यकता है, इसीलिए आईसीयू में उपचार चल रहा है. अभी भी 24-36 घंटे महत्वपूर्ण हैं. अनिता बिश्नोई ने बुधवार को दूसरे इंफ्लुएंसरर्स की ओर से उनको ट्रोल किए जाने से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको यहां लाया गया था. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)