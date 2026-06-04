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इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई की हालत स्थिर, ट्रोलर्स से परेशान होकर की थी जान देने की कोशिश

अनिता बिश्नोई ने बुधवार को दूसरे इंफ्लुएंसरर्स की ओर से उनको ट्रोल किए जाने से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की थी.

इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई और परिवार के लोग
इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई और परिवार के लोग (Social media And ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
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जोधपुर : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई के स्वास्थ्य में सुधार है. एमडीएम अस्पताल की आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है. लगातार सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन क्रिटिकल केयर की जरूरत है, इसीलिए आईसीयू में रखा गया है. परिजनों की ओर से अभी तक किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट बनाड़ थाने में नहीं दी है.

एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि अनिता बिश्नोई का उपचार डॉ. अमित सागर की देखरेख में चल रहा है. कल से सुधार हुआ है. कल परिजन उनको लेकर इमरजेंसी में आए थे. अभी क्रिटिकल केअर की आवश्यकता है, इसीलिए आईसीयू में उपचार चल रहा है. अभी भी 24-36 घंटे महत्वपूर्ण हैं. अनिता बिश्नोई ने बुधवार को दूसरे इंफ्लुएंसरर्स की ओर से उनको ट्रोल किए जाने से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको यहां लाया गया था.

एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

पढ़ें. Jodhpur Influencer : ट्रोलिंग से परेशान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई ने जान देने की कोशिश की, ICU में भर्ती

यह कदम उठाने से पहले अनिता इंस्टाग्राम पर लाइव हुई थी. इस दौरान अनिता ने इस बात की पीड़ा जताई थी कि उसे बदनाम किया जा रहा है. समाज के लोग ही इसमें शामिल हैं. उन्होंने रोते हुए कहा था कि किसी महिला के लिए मरना बहुत मुश्किल है. वह ऐसा कदम तब उठाती है जब कोई उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालता है. ऐसा करने वाले छह आदमी और दो महिलाएं हैं, जो बदनाम कर रहे हैं.

1 मिलियन से ज्याद फॉलोअर : अनिता बिश्नोई के फेसबुक पर एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं. इसी तरह से अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इनकी संख्या अच्छी खासी है. गत दिनों उन्होंने छोटे कपड़ों के उपयोग को लेकर रील पोस्ट की थी, जिसके बाद स्थानीय इंफ्लुअर्स ने उनको टारगेट किया था. इसको लेकर अनिता के पति दिनेश ने इंफ्लुएंसर्स और अपने परिवार पर भी अनिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से किसी तरह का मामला दर्ज नहीं करवाया गया है.

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JODHPUR INFLUENCER ANITA BISHNOI
ANITA BISHNOI ATTEMPTS TO END LIFE
इन्फ्लुएंसर ने जान देने की कोशिश की
जोधपुर इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई
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