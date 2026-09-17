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सितंबर और अक्टूबर में प्रभावित रहेगा जोधपुर-इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस का संचालन, यात्रा से पहले चेक करें नया शेड्यूल

जोधपुर-इंदौर ट्रेन रतलाम के बजाय जयपुर होकर 18 ट्रिप चलेगी, अक्टूबर में 11 ट्रिप रद्द.

जोधपुर DRM ऑफिस
जोधपुर DRM ऑफिस (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 2:57 PM IST

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जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर-चंदेरिया रेलखंड पर पैच दोहरीकरण के कार्य के चलते जोधपुर-इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस का संचालन सितंबर और अक्टूबर में प्रभावित रहेगा. सितंबर में ट्रेन निर्धारित मार्ग के बजाय अजमेर-जयपुर-सवाई माधोपुर होकर संचालित होगी,जबकि अक्टूबर में दोनों दिशाओं की कुल 11 ट्रिप रद्द रहेंगी. अजमेर मंडल के अजमेर-चंदेरिया रेलखंड पर झारवासा,बांदनवाड़ा और सिंगावल स्टेशनों के बीच पैच दोहरीकरण के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग,नॉन इंटरलॉकिंग और पोस्ट-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे.

सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन संख्या 14801 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस आज से 3 अक्टूबर तक 18 ट्रिप निर्धारित मार्ग मारवाड़ जंक्शन-चित्तौड़-रतलाम के बजाय मारवाड़ जंक्शन-अजमेर-जयपुर-सवाई माधोपुर-रतलाम होकर संचालित होगी. इस अवधि में ट्रेन मार्ग के किशनगढ़,जयपुर,दुर्गापुरा,वनस्थली निवाई,सवाई माधोपुर,कोटा व नागदा स्टेशनों पर स्टॉपेज रहेगा.

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उन्होंने बताया कि पैच दोहरीकरण कार्य के कारण ही ट्रेन संख्या 14801 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस की 4 से 8 अक्टूबर तक पांच ट्रिप तथा ट्रेन संख्या 14802 इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस की 4 से 9 अक्टूबर तक छह ट्रिप रद्द रहेंगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर एवं सोनपुर मंडल पर तकनीकी कार्य से मार्ग परिवर्तित होगा :-

  • गाड़ी संख्या 15623, भगत की कोठी-कामाख्या एक्सप्रेस रेलसेवा जो दिनांक 22.09.26 को भगत की कोठी से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग दानापुर-पाटलीपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी होकर संचालित होगी. मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेलसेवा पटना स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी.
  • गाड़ी संख्या 15623, भगत की कोठी-कामाख्या एक्सप्रेस रेलसेवा जो दिनांक 29.09.26 को भगत की कोठी से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग वाराणसी-छपरा-शाहपुर पटोरी होकर संचालित होगी. मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेलसेवा पटना स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी.
  • गाड़ी संख्या 15624, कामाख्या- भगत की कोठी एक्सप्रेस रेलसेवा 25.09.26 व 02.10.26 को कामाख्या से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग बरौनी-शाहपुर पटोरी-छपरा-वाराणसी होकर संचालित होगी. मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेलसेवा पटना, आरां, बक्सर, गहमर, ईस्ट आउटर केबिन, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी.
  • गाड़ी संख्या 15632, गुवाहाटी-बाडमेर एक्सप्रेस रेलसेवा 1.10.26 को गुवाहाटी से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलीपुत्र-दानापुर होकर संचालित होगी. मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेलसेवा मोकामा, बख्तियारपुर, पटना स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी.

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