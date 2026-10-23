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जोधपुर में बेकाबू SUV ने बाइक सवार भाई-बहन को रौंदा, टक्कर के बाद दूसरी कार से टकराए, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को कुचला ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : शहर में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र स्थित पांचवीं रोड के पास एक बेकाबू SUV ने बाइक सवार भाई-बहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर पास में खड़ी दूसरी कार से टकरा गए. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती कराया गया.

​सरदारपुरा थानाधिकारी किशनलाल विश्नोई ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. शहरभर में वायरलेस संदेश भेजकर नाकाबंदी करवाई गई और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि काले रंग की यह एसयूवी बीकानेर नंबर की है. पुलिस की अलग-अलग टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी का रूट ट्रैक कर रही हैं और आसपास के थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.