जोधपुर में बेकाबू SUV ने बाइक सवार भाई-बहन को रौंदा, टक्कर के बाद दूसरी कार से टकराए, सीसीटीवी में कैद हुई घटना
जोधपुर में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं. आरोपी चालक मौके से फरार है.
Published : October 23, 2026 at 8:09 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 9:31 AM IST
जोधपुर : शहर में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र स्थित पांचवीं रोड के पास एक बेकाबू SUV ने बाइक सवार भाई-बहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर पास में खड़ी दूसरी कार से टकरा गए. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती कराया गया.
सरदारपुरा थानाधिकारी किशनलाल विश्नोई ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. शहरभर में वायरलेस संदेश भेजकर नाकाबंदी करवाई गई और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि काले रंग की यह एसयूवी बीकानेर नंबर की है. पुलिस की अलग-अलग टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी का रूट ट्रैक कर रही हैं और आसपास के थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
घायलों की पहचान हर्षित अग्रवाल और उनकी बहन निष्ठा अग्रवाल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, दोनों भाई-बहन अपनी बाइक से पांचवीं रोड से सी रोड की तरफ जा रहे थे. उन्होंने सड़क किनारे बाइक धीमी ही की थी कि सामने से बेहद तेज गति में आ रही काले रंग की एसयूवी ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी.
इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक रुका नहीं. उसने पहले गाड़ी को थोड़ा पीछे लिया और फिर घायलों को कुचलने से बचाते हुए तेजी से मोड़कर भगा ले गया. इस दौरान आसपास मौजूद राहगीरों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक उन्हें भी चपेट में लेने से बाल-बाल बचाते हुए भाग निकला. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों घायलों को संभाला और आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.