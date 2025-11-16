ETV Bharat / state

जोधपुर-हिसार ट्रेन की ट्रिप 17 से रहेंगी आंशिक रूप से रद्द, जानिए पूरी डिटेल

जोधपुर: चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर सब-वे निर्माण कार्य के चलते जोधपुर-हिसार-जोधपुर रेलसेवा की कुछ ट्रिप सोमवार से आंशिक रूप से रद्द रहेंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि चूरू-सादुलपुर रेलखंड के असलू, सिरसाला एवं दूधवाखारा स्टेशन यार्ड में सब-वे कार्य प्रगति पर है. इस निर्माण कार्य के चलते लिए जा रहे ट्रैफिक ब्लॉक के कारण ट्रेन संचालन में अस्थाई बदलाव किया गया है.

ट्रेन संख्या 14891 जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस 17 से 24 नवम्बर और 3 से 10 दिसम्बर तक (कुल 16 ट्रिप) चूरू से हिसार स्टेशनों के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 14892 हिसार-जोधपुर एक्सप्रेस 18 से 25 नवम्बर तथा 4 से 11 दिसम्बर तक (कुल 16 ट्रिप) हिसार से चूरू स्टेशनों के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इस अवधि में ट्रेन का संचालन चूरू से जोधपुर स्टेशनों के मध्य ही किया जाएगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व संबंधित रेलसेवाओं के संचालन स्थिति की जानकारी रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस मोबाइल ऐप या 139 हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त कर लें.