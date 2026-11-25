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मेवाड़ पूर्व राजपरिवार संपत्ति विवाद: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अरविंद सिंह मेवाड़ की जगह बेटा, बेटियां और बहन बने विधिक प्रतिनिधि

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की अरबों रुपये की संपत्ति और ट्रस्ट के अधिकारों को लेकर चल रही दशकों पुरानी कानूनी जंग में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिया है. जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ (निधन: 16 मार्च 2025) के स्थान पर उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, दोनों पुत्रियों पद्मजा कुमारी व भार्गवी कुमारी तथा बहन योगेश्वरी कुमारी, सभी को एक साथ विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया है.

क्या था पूरा विवाद और किसने क्या दावा किया? अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सिविल प्रथम अपील और इससे जुड़ी अन्य अपीलों व क्रॉस ऑब्जेक्शन में पक्षकार बनने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच होड़ मच गई थी.