मेवाड़ पूर्व राजपरिवार संपत्ति विवाद: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अरविंद सिंह मेवाड़ की जगह बेटा, बेटियां और बहन बने विधिक प्रतिनिधि
हाईकोर्ट ने दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र, दोनों पुत्रियों और बहन को एक साथ विधिक प्रतिनिधि बनाने का आदेश दिया है.
Published : November 25, 2026 at 8:50 PM IST
जोधपुर: मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की अरबों रुपये की संपत्ति और ट्रस्ट के अधिकारों को लेकर चल रही दशकों पुरानी कानूनी जंग में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिया है. जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ (निधन: 16 मार्च 2025) के स्थान पर उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, दोनों पुत्रियों पद्मजा कुमारी व भार्गवी कुमारी तथा बहन योगेश्वरी कुमारी, सभी को एक साथ विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया है.
क्या था पूरा विवाद और किसने क्या दावा किया? अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सिविल प्रथम अपील और इससे जुड़ी अन्य अपीलों व क्रॉस ऑब्जेक्शन में पक्षकार बनने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच होड़ मच गई थी.
- पुत्र लक्ष्यराज सिंह का दावा: उन्होंने 7 फरवरी 2025 की कथित वसीयत के आधार पर खुद को एकमात्र उत्तराधिकारी बताते हुए केवल अपना नाम जोड़ने की मांग की.
- बहन योगेश्वरी कुमारी का तर्क: उन्होंने 1984 की वसीयत और महाराणा मेवाड़ इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट की एकमात्र जीवित ट्रस्टी व चेयरपर्सन होने के नाते अकेले प्रतिस्थापित होने का दावा पेश किया.
- पुत्रियों की मांग: भार्गवी कुमारी और पद्मजा कुमारी ने प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने के नाते पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई.
- अपील खारिज करने की अर्जी: दूसरी ओर, महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 226 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि निष्पादक की मृत्यु के बाद अपील स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए.
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हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी और निर्णय: सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपील खारिज करने की अर्जी को नामंजूर कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 22 के तहत विधिक प्रतिनिधि बनाने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि दिवंगत पक्षकार की संपत्ति का कोर्ट में उचित प्रतिनिधित्व हो सके. इससे किसी भी दावेदार को संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक या वसीयत की वैधता का प्रमाण-पत्र नहीं मिल जाता. आपसी उत्तराधिकार के विवादों का निपटारा मुख्य अपील की सुनवाई के दौरान ही किया जाएगा.
हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अपीलों में संशोधित वाद-शीर्षक पेश करने का निर्देश देते हुए ऑडिट रिपोर्ट्स को भी रिकॉर्ड पर ले लिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 27 नवंबर 2026 को होगी. इस मामले में पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया, अधिवक्ता ओ.पी. मेहता, अधिवक्ता शीतल कुंभट और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य सहित कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की.
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