हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को राहत, EURD एक साल के लिए फिर टला

ईपीसीएच के सीओए सदस्य और जोधपुर एक्सपोर्टर हंसराज बाहेती ने बताया कि यह बड़ी राहत है. पहले से ट्रंप टैरिफ से जूझ रहे रहे उद्योग के बाद ईयूडीआर से परेशानी थी. अगर ये 31 दिसंबर से लागू हो जाता तो बड़ी परेशानी हो जाती. अब एक साल की राहत और सरलीकरण से एक्सपोर्ट को राहत मिलेगी. एक्सपोर्टर प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट (ईपीसीएच) ने एक्सपोर्टर्स को नए सरलीकरण नियमों की पालना के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है, जिससे जब यह लागू हो तो पालना सुनिश्चित की जा सके. जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भरत दिनेश ने बताया कि यूरोपियन यूनियन ने जून 2024 से अब तक 5 बार इस संबंध में जारी आदेशों में फेरबदल किए हैं, जो असमंजस भी बढ़ा देता है.

जोधपुर : अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ से जूझ रहे जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन देशों को हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने को लेकर यूरोपीय संसद ने यूरोपियन यूनियन डिपॉरिस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) को एक वर्ष आगे बढ़ाने और सरलीकरण को मंजूरी दे दी है. इससे भारतीय लकड़ी आधारित हस्तशिल्प निर्यातकों को राहत मिलेगी. खास तौर से जोधपुर जहां का करीब 30 से 40 प्रतिशत हैंडीक्राफ्ट यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट होता है, उन्हें राहत मिलेगी.

दोनों जगहों से घट रहा है एक्सपोर्ट : जोधपुर से होने वाले हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में 50 फीसदी अमेरिका व 30 से 40 प्रतिशत यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट होता है. अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडेक्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगने से यहां से जाने वाले वाले हैंडीक्राफ्ट की कीमत देश गुणा बढ़ गई है. इससे एक्सपोर्ट लगभग दम तोड़ने पर है. दूसरी ओर यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट होने वाले आइटम पर ईयूडीआर लगाने का संकट जून 2024 से लगातार मंडरा रहा है, इस वजह से यहां जाने वाले हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा भी उतर गया है. हालांकि, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील इस वर्ष होने से थोड़ी राहत मिली है. भारत सरकार की यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड डील पर वार्ता चल रही है. अगर वह सफल हुई तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार की भरपाई का मौका मिल सकेगा.

यह है ईयूडीआर कानून: यूरोपियन यूनियन डिपॉरिस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) एक कठोर और जटिल कानून है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से की गई कटाई को रोकना है. इस कानून के अंतर्गत निर्यातकों को लकड़ी की जियो-टैग्ड लोकेशन, सोर्सिंग की ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट और वैधता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे. यानी जब कहीं से पेड़ काट कर उसका उत्पाद बनेगा तो उस पेड़ की जियो टैगिंग देनी होगी साथ में दूसरा पेड़ लगाने की गारंटी भी देनी होगी. ईयूडीआर के लिए अमेरिका, चाइना, कनाडा व भारत सहित सहित 36 देशों ने विरोध दर्ज करवाया था.

