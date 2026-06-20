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बदमाशों ने स्कॉर्पियो ठीक करा रहे पूर्व भाजयुमो नेता और साथी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की हालत गंभीर

​पुरानी रंजिश के चलते हमला, नामजद हुए आरोपी : घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने बताया कि फायरिंग की घटना हुई है. दो युवक अपनी स्कॉर्पियो रिपेयर करवाने के लिए खड़े थे इस दौरान ने हमला हुआ है. पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और वे नामजद हो चुके हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही हैं.

जोधपुर : सूर्य नगरी जोधपुर में शुक्रवार रात शहर के 12वीं रोड चौराहे से बॉम्बे मोटर चौराहे के बीच आपसी रंजिश के चलते करीब एक दर्जन बदमाशों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ ताबड़तोड़ फायरिंग भी की. इस गैंगवार में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमडीएम (MDM) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में से एक की हालत नाजुक बनी हुई है. दो गुटों के बीच चल रहे आपसी रंजिश के चलते मोटरसाइकिल और स्कूटर लेकर आए युवकों ने वहां अपनी स्कॉर्पियो ठीक करवा रहे युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा है. कुछ समय पहले सरदारपुरा इलाके में हुई एक वारदात से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं. पुलिस के मुताबिक, किसी गैंग से सदस्य को अलग करने को लेकर चल रहे विवाद और आपसी गुटबाजी की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है. करीब सात साल पहले सन्नी के पिता पर भी इसी तरह का हमला हो चुका है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

इधर घायल युवकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत, एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा एमडीएम अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों के साथ-साथ उनके परिजनों से भी घटना की जानकारी जुटाई है. एडीसीपी नरेंद्र देवड़ा ने बताया कि घायल युवक सन्नी हंस और विक्की फाइटर को अस्पताल लाया गया है. इन पर धारदार हथियार के साथ साथ फायरिंग भी हुई है. घायल सन्नी भाजयुमो का पूर्व जिला उपाध्यक्ष है, जबकि उसकी पत्नी वर्तमान में जिला संगठन में पदाधिकारी है.

जांच में जुटी पुलिस (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

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घटना का एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि स्कॉर्पियो को ठीक करवाने के लिए खड़ा किया गया था उसका बोनट खुला था. इस दौरान एक युवक ने आकर बोनट बंद किया. अचानक दस 12 लोगों ने हमला कर दिया. इस दौरान सन्नी और विक्की अपनी जान बचाने के लिए वहां भागे तो हमलावर उनके पीछे दौड़े. इस दौरान धारदार हथियार से हमले के साथ साथ फायरिंग भी हुई. विक्की को दो और सन्नी को एक गोली लगी है. विक्की की हालत गंभीर बनी हुई है.