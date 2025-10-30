ETV Bharat / state

जोधपुर-गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन 3 नवंबर से भगत की कोठी से चलने लगेगी

यह सुपरफास्ट ट्रेन 3 नवंबर से भगत की कोठी से चलने लगेगी. संचालन समय में भी किया परिवर्तन. यहां जानिए पूर अपडेट...

Bhagat Ki Kothi Railway Station
जोधपुर-गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन पर अपडेट (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 6:20 PM IST

1 Min Read
जोधपुर: रेलवे प्रशासन द्वारा सुगम यातायात हेतु जोधपुर-गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन और समय सारणी में सोमवार से परिवर्तन किया जा रहा है. ट्रेन अब जोधपुर की जगह भगत की कोठी से गांधीधाम स्टेशनों के मध्य संचालित होगी.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन 22483, जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 नवंबर सोमवार से जोधपुर की जगह भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रात्रि 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8.30 बजे गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 22484,गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गांधीधाम से 3 नवंबर सोमवार से रात्रि 11.55 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय रात्रि 9.40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7.15 बजे जोधपुर की जगह भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी.

यात्रियों से रेलवे का आग्रह : जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन के साथ ही इसके मार्ग के स्टेशनों से संचालन समय में भी परिवर्तन किया जा रहा है. इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले विभिन्न अधिकृत और उचित माध्यमों से अपनी ट्रेन के की स्थिति व यात्रा प्रारंभ करने वाले स्टेशन से संचालन समय की जानकारी पूर्व में ही प्राप्त करनी होगी, जिससे होने वाली किसी भी सुविधा से बचा जा सके.

TAGGED:

RAILWAY NEW TIME TABLE
GANDHIDHAM JODHPUR SUPERFAST TRAIN
भगत की कोठी
BHAGAT KI KOTHI RAILWAY STATION

