जोधपुर-गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन 3 नवंबर से भगत की कोठी से चलने लगेगी

जोधपुर: रेलवे प्रशासन द्वारा सुगम यातायात हेतु जोधपुर-गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन और समय सारणी में सोमवार से परिवर्तन किया जा रहा है. ट्रेन अब जोधपुर की जगह भगत की कोठी से गांधीधाम स्टेशनों के मध्य संचालित होगी.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन 22483, जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 नवंबर सोमवार से जोधपुर की जगह भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रात्रि 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8.30 बजे गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 22484,गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गांधीधाम से 3 नवंबर सोमवार से रात्रि 11.55 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय रात्रि 9.40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7.15 बजे जोधपुर की जगह भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी.