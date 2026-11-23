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पूर्व मंत्री कल्ला बोले- विधानसभा चुनाव में होगा कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला, RLP के ज्यादातर लोग हमसे जुड़े रहे हैं

सर्किट हाउस में बातचीत करते पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा - पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत में हमारी पूर्ववर्ती सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भी योगदान है. आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की समान विचारधारा से जुड़े लोगों को मत विभाजन रोकने के लिए साथ काम करना चाहिए. सोमवार को जोधपुर आए कल्ला ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में ये बातें कही.