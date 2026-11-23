पूर्व मंत्री कल्ला बोले- विधानसभा चुनाव में होगा कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला, RLP के ज्यादातर लोग हमसे जुड़े रहे हैं
बीडी कल्ला बोले- पंचायत चुनाव की जीत में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का योगदान, विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले साथ आएं
Published : November 23, 2026 at 7:25 PM IST
जोधपुर: कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा - पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत में हमारी पूर्ववर्ती सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भी योगदान है. आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की समान विचारधारा से जुड़े लोगों को मत विभाजन रोकने के लिए साथ काम करना चाहिए. सोमवार को जोधपुर आए कल्ला ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में ये बातें कही.
समान विचारधारा के लोग एक साथ आएं: बीडी कल्ला ने कहा- आरएलपी के ज्यादातर लोगों का जुड़ाव हमसे रहा है. आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा. वोटों का बंटवारा नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि समान विचारधारा के लोग एक साथ आएं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ज्यादातर लोगों का जुड़ाव कांग्रेस से ही रहा है, ऐसे में समान विचारधारा के लोगों को आने वाले समय में साथ में काम करना चाहिए.
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लोकेश शर्मा पर अभद्र टिप्पणी : पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा पर कल्ला ने निशाना साधा. पंचायत चुनाव में जीत के बाद भी लोकेश शर्मा ने गहलोत पर जीत का श्रेय लेने का आरोप लगाया था. इस बयान पर कल्ला ने लोकेश शर्मा पर अभद्र टिप्पणी की. वह बहुत महत्वाकांक्षी है. उसको संभल कर बात करनी चाहिए. अनौपचारिक बातचीत में कल्ला ने यह भी बताया कि वह बीकानेर आया था, लेकिन हमने उसे रवाना कर दिया था.
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सत्ता के दुरुपयोग के भागीदार बख्शे नहीं जाएंगे: कल्ला ने कहा कि नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, उसमें अधिकारियों की भी भागीदारी रही थी. उनकी लिस्ट भी बना रहे हैं. उनकी ट्रेनिंग किसी का पक्षपात करने के लिए नहीं होती है. बीकानेर निगम के लिए तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा था.
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