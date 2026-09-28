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जोधपुर अग्निकांड: झुलसे एक और दमकलकर्मी की मौत, नगर निगम देगा 5 लाख का मुआवजा

परिजनों मिलते महापौर. ( ETV Bharat jodhpur )

जोधपुर: बासनी औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग को बुझाते समय गंभीर रूप से झुलसे एक और फायर फाइटर ने महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. हादसे में घायल हुए 13 फायरकर्मियों में से अब तक 2 की मौत हो चुकी है. 6 दमकलकर्मियों की गंभीर स्थिति के चलते जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. सभी 60 से 95 प्रतिशत बर्न हैं. इनमें तीन वेंटिलेटर पर भी हैं. महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह भाटी ने बताया-मृतक की पहचान नागौर के खींवसर निवासी सुरेंद्र (22) के रूप में हुई है. सुरेंद्र का शरीर 65 प्रतिशत तक झुलस गया था. एक अन्य गंभीर घायल फायरकर्मी अभी भी वेंटिलेटर पर है, जिसका इलाज जारी है. फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.