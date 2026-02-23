जोधपुर में बुजुर्ग महिला को ठगों ने 10 दिन रखा 'डिजिटल कैद', 1.85 करोड़ ठगे, बैंक स्टाफ ने बचाए 22 लाख
जोधपुर में 75 वर्षीय महिला को अवैध ट्रांजैक्शन का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट में रखा गया. ठगों ने 10 दिनों में 1.85 करोड़ ठगे.
Published : February 23, 2026 at 10:27 PM IST
जोधपुर: शहर में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरस्वती को अवैध ट्रांजैक्शन और कमीशन कमाने का डर दिखाकर 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 1 करोड़ 85 लाख रुपये ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ठगों ने इतनी बड़ी रकम हड़पने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा और महिला को दूसरे बैंक में जमा धन भी निकलवाने का दबाव बनाया.
महिला ने अपनी FD तोड़वा दी और राशि ट्रांसफर करने बैंक पहुंची, जहां बैंक कर्मियों की सतर्कता से ठगी की एक और कड़ी रुक गई. रातानाड़ा थाना प्रभारी सुरेश सारण ने बताया कि महिला के खाते से 33 लाख रुपये की ट्रांजैक्शन रुकवा दी गई है. अभी महिला की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, मिलते ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ठगों ने 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन आगे से आगे कर दिए थे, जिससे राशि ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है.
PNB बैंक की सतर्कता: रातानाड़ा स्थित PNB बैंक के मैनेजर पंकज टाक ने बताया कि महिला का बैंक में पेंशन अकाउंट है. उनकी एक FD हमारे यहां थी, जिसे उन्होंने दो दिन पहले तोड़कर रकम अपने बचत खाते में ट्रांसफर कर ली. उस समय हमने पूछा था कि यह क्यों कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया. सोमवार को वे 22 लाख रुपये NEFT करवाने आईं. स्टाफ को उनके चेहरे पर चिंता नजर आई तो पूछा कि इतनी राशि किसे भेज रही हैं. महिला ने कहा कि अपनी पौत्री की फीस के लिए भेज रही हूं, जल्दी करो, लेकिन बैंक कर्मियों को शक हुआ तो उन्होंने साइबर थाने और रातानाड़ा थाने को सूचना दे दी.
साइबर थाने से जमशेद खान बैंक पहुंचे और महिला से बात की. पुलिस के आश्वासन पर महिला ने बताया कि तीन दिन पहले ही उन्होंने 1.85 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं. इसके बाद पुलिस महिला को लेकर कमला नेहरू नगर स्थित उनके घर गई. रास्ते में पूछा कि कोई और अकाउंट है तो बताएं. महिला ने रुककर कहा कि 18 फरवरी को आखलिया स्थित SBI ब्रांच से 1.85 करोड़ RTGS करवाए हैं. पुलिस तुरंत SBI ब्रांच पहुंची और 33 लाख रुपये होल्ड करवा लिए.
SBI ब्रांच की लापरवाही: SBI के मैनेजर ने बताया कि हमने महिला से पूछा था कि इतनी बड़ी राशि कहां भेज रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी खरीद रही हूं, इसलिए भेजने हैं. राशि एक फर्म के अकाउंट में जा रही थी, हमने आपत्ति भी की लेकिन महिला नहीं मानीं. कहा कि बेटी ने कहा है, इसलिए RTGS करवा दिया. अगर SBI मैनेजर ने पुलिस को सूचित कर दिया होता तो शायद यह ठगी नहीं होती.
ठगों की रणनीति और डिजिटल अरेस्ट: साइबर थाने से मिली जानकारी के अनुसार, 13 फरवरी को ठगों ने महिला को फोन कर डिजिटल अरेस्ट कर लिया. कहा कि आपके खाते में दो करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके लिए आपको 25 लाख का कमीशन मिला है, यह अवैध है. हम क्राइम ब्रांच मुंबई से हैं. जांच होने तक आपको हमारे साथ रहना है. ठगों ने कहा कि आपके सभी खातों की जानकारी दें, RBI जांच करेगी. इसके बाद महिला ने सब बता दिया.
फिर ठगों ने छह महीने की जेल का डर दिखाया और कहा कि इस क्राइम के लिए आपको सजा होगी. आपके खाते के पूरे रुपये हमें भेजो, RBI जांच करेगी. अगर सही पाए गए तो वापस दे देंगे. महिला ने 18 फरवरी को 1.85 करोड़ की FD तोड़कर ठगों के बताए अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए. इसके बाद PNB की FD तोड़वाई. उसके दो चेक लगाए, लेकिन क्लियर नहीं हुए तो सोमवार को 22 लाख RTGS करवाने बैंक भेजा, जहां PNB कर्मियों की सजगता से ठगी टल गई और पुरानी ठगी के 33 लाख होल्ड करवाए गए. पुलिस अब ठगों की तलाश में जुटी है.