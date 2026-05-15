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सरकारी स्कूलों में शिक्षा का दोहरा मापदंड: कहीं डिजिटल बोर्ड, तो कहीं टीन शेड का सहारा

जोधपुर में शहरी स्कूल हाईटेक और डिजिटल हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल टीन शेड और जर्जर भवनों में चलने को मजबूर हैं.

RAJASTHAN GOVERNMENT SCHOOLS, EDUCATION DISPARITY RAJASTHAN
सरकारी स्कूलों में शिक्षा का दोहरा मापदंड. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 6:55 AM IST

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जोधपुर : सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 'स्मार्ट' बनाने और उन्हें निजी स्कूलों के टक्कर का खड़ा करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का मॉडल इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही स्याह और डरावना है. जहां एक ओर शहर के मुख्य केंद्रों पर डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर से ज्ञान की गंगा बह रही है, वहीं शहर की बाहरी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में आज भी बच्चे एक सुरक्षित छत और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.

शहर के उत्कृष्ट विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है. यहां के बच्चों का कहना है कि स्मार्ट क्लास से समझना आसान हो गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र और अन्य स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है. जहां बच्चों के लिए ना तो बैठने के लिए पर्याप्त क्लास रूम है न ही भवन ऐसे हैं, जहां ढंग से खड़ा रहा जा सके. कई जगहों पर तो बच्चे जर्जर भवन या छप्पर के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां बारिश आने पर हालात कैसे होते हैं इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है?.

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का दोहरा मापदंड. (ETV Bharat jodhpur)

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RAJASTHAN GOVERNMENT SCHOOLS, EDUCATION DISPARITY RAJASTHAN
स्कूलों का तुलनात्मक विवरण. (ETV Bharat gfx)

सेक्टर 11 महात्मा गांधी स्कूल : चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 11 में स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरकारी प्रयासों की सफलता की कहानी कहता है. यहां की प्रधानाध्यापिका रेनू व्यास गर्व से बताती हैं कि डिजिटलाइजेशन की वजह से अब उन्हें नामांकन के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बल्कि अभिभावकों की भीड़ लगी रहती है. छात्रा पूनम बोराना और अध्यापक वीरेंद्र स्वामी का मानना है कि डिजिटल माध्यम से जटिल विषयों को समझना और समझाना काफी सरल हो गया है. यहां का वातावरण किसी हाई-प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है.

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व्यवस्था पर सवाल. (ETV Bharat gfx)

मेघवालों की ढाणी : ​इस चमक-धमक से कुछ ही दूरी पर बासनी औद्योगिक क्षेत्र की मेघवालों की ढाणी में स्थित प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था की पोल खोल देता है. यहां स्कूल की अपनी कोई चारदीवारी तक नहीं है. एक खाली प्लॉट पर पिछले 15 वर्षों से टीन शेड के नीचे स्कूल चल रहा है. लोहे के टीन से बना अस्थायी गेट ही इसकी पहचान है. पूर्व छात्र सहदेव के अनुसार, यहां कभी तीन शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन अब लंबे समय से केवल एक ही शिक्षिका के भरोसे 40-50 बच्चों का भविष्य टिका है. स्थानीय निवासी जगदीश पंवार बताते हैं कि वर्षों से यह स्कूल इसी बदहाली में है. जगदीश पंवार ने बताया कि बरसों से यह स्कूल ऐसे ही चल रही है, अब कहा जा रहा है कि इसे अब बड़ी स्कूल में शामिल कर दिया जाएगा.

फर्श पर बैठकर पढ़ते बच्चे
फर्श पर बैठकर पढ़ते बच्चे (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

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आधुनिक शिक्षा, डिजिटल क्लासरूम
आधुनिक शिक्षा, डिजिटल क्लासरूम (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​जोधपुर के भीतरी शहर के नृसिंह धड़ा स्थित आठवीं तक का स्कूल 66 साल पुराना है, लेकिन आज भी एक छोटे अहाते में सिमटा हुआ है. यहां कक्षाओं के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं, जिसके चलते बच्चों को फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता है. प्रधानाध्यापक प्रभुराम का कहना है कि उपलब्ध संसाधनों में ही बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है.

टीन शेड में चल रहा स्कूल
टीन शेड में चल रहा स्कूल (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​तीन शेड में ही स्कूल : हालत जिले के तिवरी क्षेत्र के नदियों की ढाणी में भी कमोबेश ऐसी ही हैं. साल 2011 से संचालित इस स्कूल के पास अपनी स्थायी बिल्डिंग नहीं है. यहां न शौचालय है और न ही बैठने की व्यवस्था. वहीं, लवेरा बावड़ी के शिव गोसाई नगर में 12वीं तक के 174 छात्र महज तीन कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं.

​महात्मा गांधी स्कूल
​महात्मा गांधी स्कूल (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

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