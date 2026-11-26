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उप जिला प्रमुख चुनाव: जोधपुर संभाग के 6 जिलों में कांग्रेस की जीत, बालोतरा में लॉटरी से खुला भाजपा का खाता

जोधपुर और फलोदी के उप जिला प्रमुख ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मारवाड़ के आठ जिलों में हुए उप जिला प्रमुख चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने छह और भाजपा ने दो जिलों में जीत हासिल की है. जोधपुर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख के पद पर ओमप्रकाश बिश्नोई चुने गए हैं. इसके साथ ही जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस के जाट प्रमुख के साथ बिश्नोई उप जिला प्रमुख की परंपरा लगातार दूसरी बार भी कायम रही है. इस चुनाव में जिला प्रमुख के पद पर प्रमिला चौधरी निर्वाचित हुई थीं. पिछली बार कांग्रेस से लीला मदेरणा प्रमुख बनी थीं, जबकि दिग्गज नेता स्वर्गीय रामसिंह बिश्नोई के पौत्र विक्रम बिश्नोई को उप जिला प्रमुख बनाया गया था.

गुरुवार को हुए उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस के ओमप्रकाश बिश्नोई को 34 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के भाकर राम को 8 मत प्राप्त हुए हैं. आज के मतदान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के दो निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, जबकि एक सदस्य स्वास्थ्य कारणों से मतदान के लिए नहीं पहुंचा. आज भाजपा प्रत्याशी को भाजपा के सभी 8 सदस्यों के वोट मिल गए, जबकि बुधवार को जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा की ओर से एक सदस्य ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी. निर्वाचन के बाद ओमप्रकाश बिश्नोई ने कहा कि इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी और जनता को जाता है, जिसके चलते वे यहां तक पहुंचे हैं और वे जनता के हित में काम करेंगे.