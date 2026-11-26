उप जिला प्रमुख चुनाव: जोधपुर संभाग के 6 जिलों में कांग्रेस की जीत, बालोतरा में लॉटरी से खुला भाजपा का खाता
जोधपुर, फलोदी और सिरोही के उप जिला प्रमुख चुनावों में कांग्रेस ने एकतरफा जीत दर्ज की.
Published : November 26, 2026 at 7:21 PM IST
जोधपुर: मारवाड़ के आठ जिलों में हुए उप जिला प्रमुख चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने छह और भाजपा ने दो जिलों में जीत हासिल की है. जोधपुर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख के पद पर ओमप्रकाश बिश्नोई चुने गए हैं. इसके साथ ही जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस के जाट प्रमुख के साथ बिश्नोई उप जिला प्रमुख की परंपरा लगातार दूसरी बार भी कायम रही है. इस चुनाव में जिला प्रमुख के पद पर प्रमिला चौधरी निर्वाचित हुई थीं. पिछली बार कांग्रेस से लीला मदेरणा प्रमुख बनी थीं, जबकि दिग्गज नेता स्वर्गीय रामसिंह बिश्नोई के पौत्र विक्रम बिश्नोई को उप जिला प्रमुख बनाया गया था.
गुरुवार को हुए उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस के ओमप्रकाश बिश्नोई को 34 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के भाकर राम को 8 मत प्राप्त हुए हैं. आज के मतदान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के दो निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, जबकि एक सदस्य स्वास्थ्य कारणों से मतदान के लिए नहीं पहुंचा. आज भाजपा प्रत्याशी को भाजपा के सभी 8 सदस्यों के वोट मिल गए, जबकि बुधवार को जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा की ओर से एक सदस्य ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी. निर्वाचन के बाद ओमप्रकाश बिश्नोई ने कहा कि इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी और जनता को जाता है, जिसके चलते वे यहां तक पहुंचे हैं और वे जनता के हित में काम करेंगे.
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फलोदी में विमला बनीं उप प्रमुख: फलोदी जिले में भी कांग्रेस का ही उप जिला प्रमुख चुना गया है. यहां पर विमला चौधरी उप जिला प्रमुख चुनी गई हैं, जिन्हें 21 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा की मीनाक्षी को 2 मत मिले. नवसृजित फलोदी जिले में जिला परिषद का यह पहला चुनाव था.
- बाड़मेर : कांग्रेस की प्रेम कंवर उप जिला प्रमुख चुनी गईं. उन्हें 21 वोट मिले, जबकि भाजपा की बाली देवी को 15 वोट मिले. 37 सदस्यों वाली परिषद में यहां एक सदस्य ने अपना वोट नोटा (NOTA) को भी दिया.
- बालोतरा : यहां लॉटरी से उप जिला प्रमुख का फैसला हुआ. बालोतरा में भाजपा के जसाराम पटेल और कांग्रेस के श्रवण प्रजापत को 13-13 मत प्राप्त हुए, जबकि आरएलपी के थान सिंह डोली को 5 मत मिले. बाद में लॉटरी के माध्यम से भाजपा के जसाराम पटेल जीते.
- जैसलमेर : पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के पुत्र हरीश धनदेव का उप जिला प्रमुख पद पर निर्वाचन निर्विरोध हुआ. कांग्रेस के हरीश धनदेव के सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतरा, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्विरोध उप जिला प्रमुख घोषित किया.
- सिरोही : कांग्रेस के लखमाराम उप जिला प्रमुख चुने गए. उनके सामने भाजपा से दुर्गा कुमारी उतरी थीं. लखमाराम को 22, जबकि दुर्गा कुमारी को 5 मत हासिल हुए.
- जालौर : उप जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस की ममता बिश्नोई चुनी गईं. ममता को 31 मत मिले, जबकि भाजपा की जशोदा देवी को 12 मत मिले.
- पाली : उप जिला प्रमुख पद पर भाजपा के हेमंत गादाना निर्वाचित हुए. उन्हें 22 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के करण सिंह को 11 मत मिले.
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कल होंगे प्रधान के चुनाव: जोधपुर और फलोदी जिले में शुक्रवार को पंचायत समितियों के प्रधान चुने जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि पंचायत समिति मुख्यालय पर ही प्रधान का चुनाव होगा. जोधपुर जिले में 23 पंचायत समितियां हैं, जिनके लिए प्रधान चुने जाएंगे, जबकि फलोदी में 9 पंचायत समितियां हैं. दोनों ही जिलों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी पंचायत समिति में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है. जोधपुर जिले में 5 से 6 पंचायत समितियां ऐसी हैं, जहां त्रिशंकु की स्थिति बनी हुई है. भाजपा वहां पर जोड़-तोड़ कर सकती है. कांग्रेस ने भी अपनी पूरी बाड़ाबंदी कर रखी है, जिससे कि उनके खेमे में सेंधमारी न हो सके.
सिरोही में भी कांग्रेस का दबदबा: वहीं, सिरोही जिले में भी जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाने के बाद अब उप जिला प्रमुख के चुनाव में भी कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है. गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय में संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखमाराम गरासिया ने 22 मत प्राप्त कर भाजपा प्रत्याशी दुर्गा माली को करारी शिकस्त दी. भाजपा प्रत्याशी को महज 5 मतों से संतोष करना पड़ा. इस जीत के साथ ही लखमाराम गरासिया उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए.
विकास को देंगे प्राथमिकता: जीत के बाद नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख लखमाराम गरासिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सिरोही जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों को गति देना और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. उन्होंने जनता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा का आभार भी व्यक्त किया. चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.
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