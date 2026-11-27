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सफर होगा आसान: दिसंबर में जोधपुर-जैसलमेर, दिल्ली, भोपाल समेत कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा बर्थ

जैसलमेर: दिसंबर माह में बढ़ने वाले यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त बर्थ व सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जोधपुर मंडल की 16 जोड़ी रेलसेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त डिब्बे अस्थायी रूप से बढ़ाए जाएंगे. यह व्यवस्था दिसंबर माह के दौरान अलग-अलग निर्धारित अवधि में लागू रहेगी. इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त सीट व बर्थ मिलने की संभावना रहेगी.

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार दिसंबर में यात्री यातायात बढ़ने की संभावना को देखते हुए मांग के अनुरूप अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं. इन अतिरिक्त डिब्बों में थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, द्वितीय शयनयान, साधारण श्रेणी तथा फर्स्ट मय सेकण्ड एसी श्रेणी के कोच शामिल हैं.

जोधपुर-वाराणसी जाने वालों को भी राहत: जोधपुर से वाराणसी जाने वाले यात्रियों के लिए भी रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है. इस रूट पर चलने वाली तीनों ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे. गाड़ी संख्या 14854/14853, 14864/14863 और 14866/14865 में जोधपुर से 1 से 31 दिसंबर तक और वाराणसी सिटी से 2 दिसंबर से 1 जनवरी 2027 तक एक-एक थर्ड एसी का एक्स्ट्रा डिब्बा लगेगा. इससे राजस्थान से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले यात्रियों को दिसंबर में एक्स्ट्रा एसी बर्थ मिल सकेगी और वेटिंग से राहत मिलेगी.

जोधपुर-दादर और भगत की कोठी-दादर ट्रेनों में भी लगेंगे 3-3 एक्स्ट्रा डिब्बे: जोधपुर-दादर और भगत की कोठी-दादर जाने वाले यात्रियों को भी दिसंबर में राहत मिलेगी. इन दोनों ट्रेनों में भी एक्स्ट्रा डिब्बे लगाए जाएंगे. गाड़ी संख्या 14807/14808 जोधपुर-दादर ट्रेन में जोधपुर से 1 से 29 दिसंबर तक और दादर से 2 से 30 दिसंबर तक एक थर्ड एसी, एक थर्ड एसी इकोनॉमी और एक स्लीपर का एक्स्ट्रा डिब्बा लगेगा. वहीं, गाड़ी संख्या 20483/20484 भगत की कोठी-दादर ट्रेन में भगत की कोठी से 3 से 31 दिसंबर तक और दादर से 4 दिसंबर से 1 जनवरी 2027 तक एक थर्ड एसी, एक थर्ड एसी इकोनॉमी और एक स्लीपर का एक्स्ट्रा कोच मिलेगा. इससे दिसंबर में मुंबई की तरफ सफर करने वाले यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी.

जैसलमेर-साबरमती ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच: जैसलमेर-साबरमती ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच बढ़ाए जाएंगे. दिसंबर में इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिससे ज्यादा यात्रियों को बर्थ मिल सकेगी.गाड़ी संख्या 20485/20486 जैसलमेर-साबरमती ट्रेन में जैसलमेर से 1 से 31 दिसंबर तक और साबरमती से 3 दिसंबर से 2 जनवरी 2027 तक एक थर्ड एसी और एक स्लीपर कोच एक्स्ट्रा लगेगा. इसी तरह गाड़ी संख्या 20492/20491 साबरमती-जैसलमेर ट्रेन में साबरमती से 1 से 31 दिसंबर तक और जैसलमेर से 2 दिसंबर से 1 जनवरी 2027 तक एक थर्ड एसी और एक स्लीपर कोच एक्स्ट्रा लगाया जाएगा. इससे जैसलमेर आने-जाने वाले यात्रियों को दिसंबर में सफर में बड़ी राहत मिलेगी.

जोधपुर-इंदौर और इंदौर-भगत की कोठी ट्रेनों में लगेंगे 5-5 एक्स्ट्रा डिब्बे: जोधपुर-इंदौर और इंदौर-भगत की कोठी रूट पर सफर करने वालों को भी दिसंबर में बड़ी राहत मिलेगी. इन ट्रेनों में 5-5 एक्स्ट्रा डिब्बे लगाए जाएंगे. गाड़ी संख्या 14801/14802 जोधपुर-इंदौर ट्रेन में जोधपुर से 1 से 31 दिसंबर तक और इंदौर से 4 दिसंबर से 3 जनवरी 2027 तक दो स्लीपर और तीन साधारण श्रेणी के एक्स्ट्रा डिब्बे लगेंगे. इसी तरह गाड़ी संख्या 12465/12466 इंदौर-भगत की कोठी ट्रेन में इंदौर से 2 दिसंबर से 1 जनवरी 2027 तक और भगत की कोठी से 3 दिसंबर से 2 जनवरी 2027 तक दो स्लीपर और तीन साधारण श्रेणी के एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे.इससे आम यात्रियों को दिसंबर में सीट मिलने में आसानी होगी.

जयपुर-जोधपुर, श्रीगंगानगर-पुरी में मिलेगी एक्स्ट्रा बर्थ: रेलवे ने अन्य प्रमुख ट्रेनों में भी दिसंबर के लिए एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला किया है. गाड़ी संख्या 22977/22978 जयपुर-जोधपुर ट्रेन में 1 से 31 दिसंबर तक एक फर्स्ट मय सेकंड एसी और एक थर्ड एसी का एक्स्ट्रा कोच लगेगा. गाड़ी संख्या 20471/20472 श्रीगंगानगर-पुरी ट्रेन में श्रीगंगानगर से 6 से 27 दिसंबर तक और पुरी से 9 से 30 दिसंबर तक एक थर्ड एसी का एक्स्ट्रा कोच रहेगा. वहीं गाड़ी संख्या 20481/20482 भगत की कोठी-तिरुच्चिराप्पल्लि एक्सप्रेस में भगत की कोठी से 2 से 30 दिसंबर तक और तिरुच्चिराप्पल्लि से 5 दिसंबर से 2 जनवरी 2027 तक एक स्लीपर का एक्स्ट्रा कोच बढ़ाया जाएगा. इससे इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को भी दिसंबर में सीट मिलने में आसानी होगी.

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दिल्ली, बीकानेर, जम्मूतवी और भोपाल रूट पर भी लगेंगे एक्स्ट्रा डिब्बे: दिल्ली, बीकानेर, जम्मूतवी और भोपाल की तरफ जाने वाले यात्रियों को भी दिसंबर में एक्स्ट्रा कोच की सुविधा मिलेगी. गाड़ी संख्या 22464/22463 बीकानेर-दिल्ली सराय ट्रेन में बीकानेर से 1 से 29 दिसंबर तक और दिल्ली सराय से 4 दिसंबर से 1 जनवरी 2027 तक एक थर्ड एसी, एक स्लीपर और एक साधारण श्रेणी का एक्स्ट्रा डिब्बा लगेगा. गाड़ी संख्या 12463/12464 दिल्ली सराय-जोधपुर ट्रेन में दिल्ली सराय से 2 से 30 दिसंबर तक और जोधपुर से 3 से 31 दिसंबर तक एक थर्ड एसी, एक स्लीपर और एक साधारण श्रेणी का एक्स्ट्रा डिब्बा लगाया जाएगा. इसके अलावा गाड़ी संख्या 14803/14804 भगत की कोठी-जम्मूतवी ट्रेन में भगत की कोठी से 1 से 31 दिसंबर तक और जम्मूतवी से 2 दिसंबर से 1 जनवरी 2027 तक एक साधारण श्रेणी का एक्स्ट्रा कोच रहेगा. वहीं गाड़ी संख्या 14813/14814 जोधपुर-भोपाल ट्रेन में भी जोधपुर से 1 से 31 दिसंबर तक और भोपाल से 2 दिसंबर से 1 जनवरी 2027 तक एक साधारण श्रेणी का एक्स्ट्रा डिब्बा लगाया जाएगा. इससे इन रूटों पर सफर करने वालों को दिसंबर में सीट मिलने में राहत मिलेगी.

दिसंबर में बढ़ेगी सीट और बर्थ, वेटिंग से मिलेगी राहत: रेलवे ने दिसंबर में एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला इसलिए किया है, ताकि बढ़ती भीड़ के समय ज्यादा लोगों को सीट और बर्थ मिल सके. दिसंबर में छुट्टियों, पर्यटन सीजन और साल के अंत की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में एक्स्ट्रा कोच लगने से सफर आसान होगा और वेटिंग का दबाव भी कम होगा. रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि टिकट बुक करने से पहले संबंधित ट्रेन में सीट की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से जरूर जांच लें.

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