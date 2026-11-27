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Pradhan Election Result : जोधपुर में कांग्रेस के 16, आरएलपी के पांच और भाजपा का एक प्रधान बना, सिरोही में ससुर के अधूरे सपने को बहू ने किया पूरा...

जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह... ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर/सिरोही: जोधपुर जिले की कुल 23 पंचायत समितियों में से 16 में कांग्रेस के प्रधान बने हैं. पांच समितियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने कब्जा जमाया है, एक में कांग्रेस बागी निर्दलीय प्रत्याशी जीती है और भाजपा को मात्र शेखाला में ही सफलता मिली है. आरएलपी ने कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस से तालमेल कर रिकॉर्ड पांच प्रधान बनाए हैं. वहीं, सिरोही जिले की 8 में से 7 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया है, जबकि भाजपा को महज रेवदर में ही सफलता मिली है. शनिवार को सभी पंचायत समितियों में उप प्रधान का चुनाव होगा.