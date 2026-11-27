Pradhan Election Result : जोधपुर में कांग्रेस के 16, आरएलपी के पांच और भाजपा का एक प्रधान बना, सिरोही में ससुर के अधूरे सपने को बहू ने किया पूरा...
जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में से 16 में कांग्रेस के प्रधान बने हैं. नेहा अग्रवाल बनीं सिरोही प्रधान...
Published : November 27, 2026 at 7:49 PM IST
जोधपुर/सिरोही: जोधपुर जिले की कुल 23 पंचायत समितियों में से 16 में कांग्रेस के प्रधान बने हैं. पांच समितियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने कब्जा जमाया है, एक में कांग्रेस बागी निर्दलीय प्रत्याशी जीती है और भाजपा को मात्र शेखाला में ही सफलता मिली है. आरएलपी ने कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस से तालमेल कर रिकॉर्ड पांच प्रधान बनाए हैं. वहीं, सिरोही जिले की 8 में से 7 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया है, जबकि भाजपा को महज रेवदर में ही सफलता मिली है. शनिवार को सभी पंचायत समितियों में उप प्रधान का चुनाव होगा.
सास जिला प्रमुख, बहू फिर बनी प्रधान: जोधपुर जिला प्रमुख प्रमिला चौधरी की पुत्रवधू सानिया जयंत चौधरी लगातार दूसरी बार पीपाड़ शहर पंचायत समिति की प्रधान बनी हैं. यह पहला मौका है, जब पंचायत चुनाव में सास और बहू एक साथ बड़े पद पर आसीन हुई हैं. दोनों ही कांग्रेस पार्टी से हैं. सानिया लोकसभा के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की पौत्री हैं. जाखड़ की पुत्री भी एक बार जोधपुर की जिला प्रमुख रह चुकी हैं. इस बार उनके पौत्र दीपक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गए थे.
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बालेसर में भाजपा की सदस्य बनी कांग्रेस की प्रधान: शेरगढ़ विधानसभा की बालेसर पंचायत समिति के प्रधान का पद इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था. कांग्रेस से इस वर्ग का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था, जबकि भाजपा से तीन सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन भाजपा अपने सदस्यों को सुरक्षित नहीं रख पाई. कांग्रेस ने भाजपा के खेमे में सेंध मारते हुए उनकी सदस्य गुड्डी देवी को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा और प्रधान बना दिया.
वाटिका दूसरी बार बनीं प्रधान: लूणी पंचायत समिति में वाटिका राजपुरोहित लगातार दूसरी बार प्रधान बनी हैं. पिछली बार वाटिका कांग्रेस से प्रधान बनी थीं. इस बार भी उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और सदस्य चुनी गईं, लेकिन प्रधान का टिकट पार्टी ने उन्हें नहीं दिया. इस पर वह निर्दलीय मैदान में उतरीं और कांग्रेस के सदस्यों ने उनका समर्थन किया, जिससे वह लगातार दूसरी बार प्रधान निर्वाचित हो गईं.
कहां कौन बना प्रधान, देखिए पूरी लिस्ट :
|क्र.सं.
|पंचायत समिति
|प्रधान
|पार्टी
|1
|बावड़ी
|गौतम राम
|आरएलपी
|2
|सेखाला
|संतोष कंवर
|भाजपा
|3
|सामराउ
|अशोक कुमार
|कांग्रेस
|4
|लूणी
|वाटिका राजपुरोहित
|निर्दलीय
|5
|धवा
|चुन्नी देवी
|कांग्रेस
|6
|पीपाड़ शहर
|सोनिया चौधरी
|कांग्रेस
|7
|सालवा खुर्द
|सुरजी
|आरएलपी
|8
|ओसियां
|संतोष कंवर
|कांग्रेस
|9
|हतुण्डी
|धनी देवी
|कांग्रेस
|10
|कापरड़ा
|भंवरकी देवी
|कांग्रेस
|11
|झंवर
|रूपाराम पटेल
|कांग्रेस
|12
|बालेसर
|गुड्डी देवी
|कांग्रेस
|13
|चामू
|प्रेमलता
|कांग्रेस
|14
|चाबा
|राम सिंह राठौड़
|कांग्रेस
|15
|भोपालगढ़
|ऊषा
|आरएलपी
|16
|आसोप
|संगीता
|आरएलपी
|17
|बिलाड़ा
|राजेंद्र सिंह
|कांग्रेस
|18
|तिंवरी
|कुसुंबी देवी
|कांग्रेस
|19
|आगोलाई
|पुष्पा देवी
|कांग्रेस
|20
|उम्मेदनगरमी
|मीमा देवी
|कांग्रेस
|21
|शेरगढ़
|भगवान सिंह
|कांग्रेस
|22
|केरू
|राधा देवी
|कांग्रेस
|23
|मण्डोर
|गुमाना राम
|आरएलपी
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खेला नहीं कर सके मंत्री पटेल: पंचायत चुनाव में लूणी से विधायक और भजनलाल सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल बार-बार कहते आए थे कि अंतिम चुनाव हमारे पक्ष में होगा. जिला प्रमुख चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि खेला होगा, लेकिन नहीं हुआ. शुक्रवार को प्रधान निर्वाचन के दौरान वह अपनी लूणी विधानसभा में जोड़-तोड़ करके भाजपा का एक भी प्रधान नहीं बना सके. लूणी के पूर्व कांग्रेस विधायक महेंद्र विश्नोई ने कहा कि जनता मंत्री जी और सरकार के आश्वासन से परेशान थी, इसलिए यह परिणाम आया है. जनता ने हमें जो मत दिया, हम उसका स्वागत करते हैं. हमने हमारा एक भी मत इधर-उधर नहीं होने दिया. पूरा इलाका समस्याओं से त्रस्त है.
सिरोही में कांग्रेस की लहर, 8 में से 7 पर कब्जा: सिरोही जिले की पंचायत समितियों के प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने 8 में से 7 पंचायत समितियों में अपना बोर्ड बनाया है. भाजपा को महज एक पंचायत समिति रेवदर में ही सफलता मिली है. सबसे ज्यादा चर्चा सिरोही पंचायत समिति के परिणाम को लेकर हो रही है, जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाया और नेहा पुनीत अग्रवाल को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी है. नेहा की जीत के साथ ही उनके परिवार का वर्षों पुराना राजनीतिक सपना भी पूरा हो गया है.
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ससुर दो बार हारे, बहू ने हासिल की प्रधान की कुर्सी: नेहा अग्रवाल कांग्रेस नेता प्रकाश अग्रवाल की पुत्रवधू और जिला कांग्रेस महासचिव पुनीत अग्रवाल की पत्नी हैं. उन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया है और विवाह से पहले निजी बैंक में कार्यरत थीं.उनके ससुर प्रकाश अग्रवाल ने 1988 और 2010 में प्रधान पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों बार हार गए. इस बार बहू नेहा ने भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले जावाल से भारी मतों से जीत दर्ज की. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में कांग्रेस ने उन्हें प्रधान की कमान सौंप दी, जिससे अग्रवाल परिवार का वर्षों पुराना राजनीतिक सपना पूरा हो गया.
शिवगंज में निर्विरोध प्रधान, भावरी और मंडार में कांग्रेस की जीत
- शिवगंज: पंचायत समिति शिवगंज में कांग्रेस की दीवान कंवर दहिया निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुईं. बिना मतदान के ही उनके निर्वाचन से राजनीतिक हलकों में चर्चा रही.
- भावरी: पंचायत समिति भावरी में कांग्रेस के शांतिलाल गमेती ने 13 मत हासिल कर प्रधान पद पर जीत दर्ज की. बीएपी प्रत्याशी को 6 मत मिले. इस तरह गमेती ने 7 मतों के अंतर से जीत हासिल की.
- मंडार: पंचायत समिति मंडार में कांग्रेस की शिल्पा कुमारी कोली प्रधान निर्वाचित हुईं. उन्हें 10 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अमृतलाल को 5 मत प्राप्त हुए. शिल्पा कुमारी कोली मंडार की पहली प्रधान बनीं.
- रेवदर: पंचायत समिति रेवदर में भाजपा के गणपत सिंह निम्बोड़ा प्रधान निर्वाचित हुए. उन्हें 14 मत मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र चौधरी को 7 मत प्राप्त हुए. जिले में भाजपा के खाते में यही एकमात्र पंचायत समिति आई.
- पिंडवाड़ा: पंचायत समिति पिंडवाड़ा में चित्रा शेखावत प्रधान निर्वाचित हुईं. उनके निर्वाचन के साथ कांग्रेस ने यहां भी अपना बोर्ड बनाया.
- कालंद्री: पंचायत समिति कालंद्री में अमिया देवासी प्रधान निर्वाचित हुईं. खास बात यह रही कि यहां पहली बार ओबीसी वर्ग की अमिया देवासी को प्रधान बनने का अवसर मिला.
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फलोदी जिला मुख्यालय पर निर्दलीय बनीं प्रधान, जिले में भाजपा 0, कांगेस के 8 प्रधान : फलोदी जिले के पंचायत समितियां के परिणाम में कांग्रेस ने 8 पंचायत समितियों पर कब्जा कर लिया है. नवगठित जिले में कुल 9 पंचायत समिति हैं. भाजपा का पहली बार में ही कोई पंचायत समिति में प्रधान नहीं बना है. कांग्रेस ने आठ पंचायत समितियों में अपने प्रधान बनाए जबकि कांग्रेस को फलोदी जिला मुख्यालय पर भीतरघात का सामना करना पड़ा.
कांग्रेस से जीती तकुदेवी को प्रधान का प्रत्याशी नहीं बनाया तो बगावत कर निर्दलीय बन उतरी 10 वोट लेकर प्रधान बन गई, जबकि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी हीरादेवी को सिर्फ 5 वोट मिले. इसके अतिरिक्त लक्ष्मी चौधरी आऊ पंचायत समिति, सुनील चौधरी बापिणी, गेंबर सिंह बाप, रेखा रवि विश्नोई लोहावट, रामप्यारी विश्नोई पिलवा, ओमाराम भील देचू, मालाराम मेघवाल सेतरावा और घंटियाली में सुशीला विश्नोई को कांग्रेस प्रधान बनाया. भाजपा एक भी प्रधान नहीं बना सकी.