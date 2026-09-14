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जोधपुर संभाग में 41 में से 25 निकायों पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस 4 पर सिमटी, 11 में निर्दलीय बने किंगमेकर

जालौर 5 निकाय- तीन भाजपा, दो निर्दलीय: जालौर जिला मुख्यालय नगर परिषद में भाजपा को निराशा हाथ लगी है. यहां 40 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं. सात निर्दलीय सभापति तय करेंगे. जिले की आहौर, सांचौर व सायला नगरपालिका में भाजपा को बहुमत मिल गया है, जबकि भीनमाल में भाजपा को दो निर्दलीयों के समर्थन की आवश्यकता है.

जैसलमेर 2 निकाय- एक भाजपा, एक निर्दलीय: जैसलमेर की नगर परिषद में भाजपा को बहुमत मिल गया है, लेकिन पोखरण नगरपालिका के 25 वार्डों में भाजपा को 11 व कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं, यहां भी दो निर्दलीय अध्यक्ष का चुनाव तय करेंगे.

बालोतरा- सातों निकाय में भाजपा को बहुमत: नया जिला बने बालोतरा में भाजपा ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है. यहां सात निकाय हैं और सातों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है. नगर परिषद बालोतरा पर भाजपा का कब्जा होगा, यहां 55 वार्डों में से 29 भाजपा ने जीते हैं.

बाड़मेर- दोनों में भाजपा को बहुमत: बाड़मेर जिले में इस बार सत्ता पलट गई है. जिला मुख्यालय की नगर परिषद में इस बार भाजपा का परचम लहराया है. यहां 55 में से 29 वार्ड भाजपा ने जीतकर बहुमत हासिल किया है. इसी तरह से चौहटन नगरपालिका में भी भाजपा ने बहुमत हासिल किया है.

फलौदी- दोनों निर्दलीय भरोसे: नए जिले बने फलौदी की नगर परिषद में भाजपा बोर्ड बनाने के करीब पहुंची है. 40 में से बीस सीटें जीती हैं, यहां सात निर्दलीयों का सहयोग लेकर बोर्ड बना सकती है, जबकि नई पालिका बाप में भाजपा को सात, कांग्रेस को 6 और सात निर्दलीय चुनाव जीते हैं, यहां निर्दलीय ही रुख तय करेंगे. खास बात यह भी है कि यहां अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित है, जिस पर भाजपा की इकलौती उम्मीदवार चुनाव जीती हैं.

जोधपुर- 7 निकाय, तीन भाजपा, दो कांग्रेस, दो निर्दलीय: जोधपुर जिले में कुल सात नगर निकाय हैं, इनमें भाजपा को बिलाड़ा, बालेसर और तिंवरी में बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस को मथानिया और भोपालगढ़ में बहुमत मिला है. पीपाड़ नगर पालिका और जोधपुर नगर निगम निर्दलीय के भरोसे रहेंगे.

जोधपुर: शहरी निकाय चुनाव में जोधपुर संभाग में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि संभाग के दोनों नगर निगम जोधपुर व पाली में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बालोतरा, बाड़मेर व जैसलमेर नगर परिषद में भाजपा का सभापति बनना तय हो गया है. इसी तरह से फलौदी नगर परिषद में भाजपा एक निर्दलीय के सहयोग से अपना सभापति बनाने में जुट गई है. कांग्रेस को संभाग की एकमात्र नगर परिषद सिरोही में स्पष्ट बहुमत मिला है. जालौर नगर परिषद के लिए दोनों पार्टियों को निर्दलीय का सहयोग लेना होगा. संभाग के 41 निकायों में से 25 में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ चार में बहुमत मिला है. 11 जगहों पर निर्दलीय के भरोसे बोर्ड व निगम बनेंगे, इसमें भी भाजपा को बढ़त मिलना तय है.

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पाली 10 निकाय- छह भाजपा, चार निर्दलीय: पाली जिला मुख्यालय के नगर निगम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है. 65 वार्डों में से 29 कांग्रेस व 21 भाजपा को मिले हैं. यहां 15 निर्दलीय ही महापौर का निर्धारण करेंगे. जिले में बाली, खुडाला, सादड़ी, सोजत रोड, सोजत सिटी और सुमेरपुर नगरपालिका में भाजपा को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है, जबकि तखतगढ़ में भाजपा के पास 12 सीटें हैं और पार्टी को एक निर्दलीय की दरकार है. मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका में भाजपा व कांग्रेस दोनों को 11-11 सीटें मिली हैं, यहां तीन निर्दलीय रुख तय करेंगे. इसी तरह से रानी खुर्द नगरपालिका में भाजपा व कांग्रेस बहुमत से दूर हैं, यहां पांच निर्दलीय तय करेंगे.

सिरोही छह निकाय- दो कांग्रेस, दो भाजपा, दो निर्दलीय: सिरोही जिले में कुल छह निकाय हैं. इनमें जिला मुख्यालय पर सिरोही नगर परिषद में कांग्रेस ने 35 में से 23 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. इसके अलावा पिंडवाड़ा नगरपालिका में भी कांग्रेस ने 25 में से 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है. भाजपा ने जिले की माउंट आबू नगरपालिका में 25 में से 15 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, इसी तरह से शिवगंज नगरपालिका में भी भाजपा ने 35 में से 18 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया है, जबकि जिले की आबूरोड नगरपालिका में भाजपा को 40 में से बीस सीटें मिली हैं, जो बहुमत से एक कम है, यहां चार निर्दलीय हैं. मंडार में निर्दलीयों के भरोसे अध्यक्ष बनेगा, यहां बीस सीटों में से भाजपा व निर्दलीयों को सात-सात एवं कांग्रेस को छह सीटें मिली हैं.

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सिरोही में दिग्गजों के गढ़ ढहे: सिरोही निकाय चुनाव में बड़े राजनीतिक चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रही, जहां जनता ने उनकी सियासी पकड़ को अपने तरीके से परखा. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के गृह नगर शिवगंज में कांग्रेस बहुमत हासिल करने से दूर रह गई, जबकि मंत्री ओटाराम देवासी की कर्मभूमि सिरोही में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और वहां कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए बोर्ड बनाने की स्थिति हासिल कर ली. इसके अलावा आबूरोड में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए, तो दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष के लिए भी अपने पीहर शांति नगर में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती साबित हुआ. चार बार के विधायक समाराम गरासिया के क्षेत्र पिंडवाड़ा में भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस नेता रतन देवासी के प्रभाव वाले आबूपर्वत में भी कांग्रेस बहुमत से दूर रही.

परिवारों में बंटा जनादेश: इस चुनाव में सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही नहीं बदले, बल्कि रिश्तों का भी अजब सियासी खेल देखने को मिला जहां परिवारों के बीच जनादेश बंटा नजर आया. इस चुनावी रण में जहां कई चर्चित चेहरे धराशायी हुए, वहीं कई रिश्तेदारों ने अपनी सियासी लाज बचाई, जैसे कांग्रेस के पूर्व उपसभापति व उनकी पत्नी दोनों को चुनावी शिकस्त मिली, सभापति की दौड़ में शामिल नविता ऐरन और मनोज पुरोहित की पत्नी नीता पुरोहित भी अपनी सीट नहीं बचा सकीं. वहीं, भाजपा में पूर्व सभापति धनपत सिंह राठौड़ चुनाव हार गए लेकिन उनकी पत्नी अनीता राठौड़ ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा नेता प्रवीण राठौड़ ने खुद की सीट तो जीत ली पर उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा. इसी तरह पूर्व नेता प्रतिपक्ष मगन मीणा चुनाव हार गए जबकि उनकी बेटी अरुणा मीणा ने जीत का परचम लहराया, और कांग्रेस के प्रकाश प्रजापति को हार मिली लेकिन उनकी पत्नी तारा प्रजापति ने जीत दर्ज कर परिवार की सियासी प्रतिष्ठा बचा ली.

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