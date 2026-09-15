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निकाय चुनाव पर जोधपुर संभाग के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड: केके विश्नोई टॉपर, बड़े दिग्गज फेल, भाजपा को निर्दलीयों का सहारा

बाड़मेर-बालोतरा-जैसलमेर में भाजपा की बंपर जीत, लेकिन जोधपुर-पाली-सिरोही-जालौर में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस से पिछड़ी, मंत्री अपना गढ़ नहीं बचा पाए.

Veterans lose ground in Jodhpur division civic polls
जोधपुर संभाग के दिग्गज नेता निकाय चुनाव में अपने गढ़ में पिछड़े (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 3:25 PM IST

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जोधपुर: जोधपुर संभाग के शहरी निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को बड़े शहरों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है. कई नगर परिषदों में पार्टी को बहुमत नहीं मिलने से अब उसे बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में ही भाजपा बहुमत से चूक गई, जबकि यहां पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने यहां मोर्चा संभाला था. पाली में भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर रही और यहां कांग्रेस अपना सभापति बनाने की तैयारी में है. प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत की पकड़ सिर्फ सुमेरपुर नगरपालिका तक ही सिमटी रही. सिरोही में मंत्री ओटाराम देवासी का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा, जहां कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई.

वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास ने बताया कि भाजपा प्रमुख शहरी निकाय के मुख्यालयों पर बहुमत से दूर है. इसकी जिम्मेदारी संगठन के साथ साथ मंत्री विधायकों सभी की बनती है. कई जगह पर बहुमत के नजदीक आकर पार्टी अटक गई. ग्रामीण कस्बों में बने निकाय में अच्छी सफलता मिली है. उन्होंने बतया कि जालोर में सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग अपना जिला मुख्यालय भी नहीं बचा पाए. फलौदी में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की नगर परिषद में भाजपा बहुमत से महज एक सीट से चूक गई. इन सबके बीच पूरे संभाग में सबसे सफल मंत्री केके विश्नोई साबित हुए हैं. उनके प्रभार वाले तीनों जिलों - बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर में भाजपा ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से हरा दिया है.

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संभाग में किस मंत्री का कैसा रहा प्रदर्शन

केके विश्नोई: गुढ़ामालानी से विधायक हैं और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा जिले से भजनलाल सरकार में मंत्री हैं. बालोतरा इनका गृह जिला है. संभाग में सबसे सफल मंत्री विश्नोई ही रहे हैं. बालोतरा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला. गुढ़ामालानी पहले बाड़मेर जिले में था, बाड़मेर जिले के दोनों निकाय भी भाजपा ने जीते हैं. जैसलमेर जिला मुख्यालय की नगर परिषद पर भी भाजपा का सभापति बनेगा. मुख्यमंत्री ने केके विश्नोई को जोधपुर नगर निगम में महापौर बनाने का जिम्मा सौंपा है.

Ministers fail to hold fort in civic polls
मंत्री निकाय चुनाव में अपने ही गढ़ में पिछड़े (ETV Bharat Jodhpur)

गजेंद्र सिंह शेखावत: जोधपुर से सांसद हैं. इनके संसदीय क्षेत्र में जोधपुर के अलावा फलोदी व पोकरण के निकाय आते हैं. जोधपुर नगर निगम में भाजपा बहुमत से दूर है, उसे सात निर्दलीयों की आवश्यकता है. शेखावत अपना वार्ड भी हार गए हैं. पोकरण में भी भाजपा कांग्रेस से पीछे है. संसदीय क्षेत्र में एकमात्र बालेसर नगर पालिका में ही भाजपा को बहुमत मिला है.

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गजेंद्र सिंह खींवसर: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं और फलौदी जिले से आते हैं. फलौदी में भी भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिला है और उसे निर्दलीय के सहयोग की आवश्यकता है.

जोगाराम पटेल: लूणी से विधायक और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. उनकी विधानसभा में जोधपुर नगर निगम के आठ वार्ड आते हैं, जिनके उम्मीदवार तय करने में भी उनकी भूमिका थी. सात वार्डों के आए परिणामों में से सिर्फ एक सीट भाजपा को मिली है. वार्ड 50 के मतदान केंद्र पर कल पुनर्मतदान होगा, जिसके बाद स्थिति साफ होगी.

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़: पाली के सुमेरपुर से आते हैं. सुमेरपुर नगर पालिका में भाजपा बोर्ड बनाएगी, लेकिन जिला मुख्यालय पाली की नगर परिषद में भाजपा को 65 में से सिर्फ 21 सीटें ही मिली हैं. यहां कांग्रेस निर्दलीयों के सहारे सभापति बनाने की तैयारी में है.

जोराराम कुमावत: पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा से विधायक और जिले से एकमात्र मंत्री हैं. जिले में कुल दस निकाय हैं, जिनमें से छह पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि तीन में बोर्ड निर्दलीय के भरोसे बनेंगे.

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पीपी चौधरी: पाली संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं. पाली से जुड़े क्षेत्र में भाजपा जीती, लेकिन जोधपुर जिले की तीन विधानसभाएं जो पाली संसदीय क्षेत्र में आती हैं, वहां भाजपा को आंशिक सफलता ही मिली है. भोपालगढ़ व तिंवरी में कांग्रेस बोर्ड बनाने के लिए बहुमत प्राप्त कर चुकी है, जबकि मथानिया व बिलाड़ा में भाजपा को बहुमत मिला है. पीपाड़ शहर नगर पालिका निर्दलीय के भरोसे रहेगी.

ओटाराम देवासी: सिरोही जिले से सरकार में मंत्री हैं. जिले में छह निकाय हैं, जिनमें से दो पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन जिला मुख्यालय की नगर परिषद में भाजपा की करारी हार हुई है. मंत्री अपनी विधानसभा सीट के निकाय में ही हार गए. कांग्रेस जिले में दो निकायों में बहुमत प्राप्त कर चुकी है. मंडार नगर पालिका में भाजपा को बहुमत के लिए चार निर्दलीय की दरकार है, जबकि आबूरोड में एक निर्दलीय की जरूरत है.

जोगेश्वर गर्ग: राज्य विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक और जालोर जिले में सरकार का चेहरा हैं. वे भी अपने विधानसभा मुख्यालय की नगर परिषद हार गए हैं. भाजपा को 40 में से सिर्फ 14 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 19 और सात निर्दलीय जीते हैं. कांग्रेस यहां बोर्ड बना सकती है. भीनमाल नगर पालिका में भाजपा को दो निर्दलीय की जरूरत है, जबकि सांचोर व सायला में भाजपा को बहुमत मिला है.

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