ETV Bharat / state

राजस्थान बजट में जोधपुर संभाग: 851 गांवों में पेयजल के लिए 50 करोड़, थार सांस्कृतिक सर्किट भी प्रस्तावित

जोधपुर: राज्य विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में जोधपुर संभाग को लेकर भी सरकार ने कई घोषणा की है. संभाग में पेयजल और सिंचाई जल पर फोकस, लिफ्ट नहर का होगा, सुदृढ़ीकरण, रिजर्व वायर की डीपीआर बनेगी. बजट में जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर में पेयजल और सिंचाई जल योजनाओं को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है. जैसलमेर बाड़मेर एवं बालोतरा के 851 गांव में पेयजल उपलब्धता में सुधार के लिए बाड़मेर लिफ्ट योजना के मोहनगढ़ स्थित हेडक्वार्टर पर 50 करोड़ रुपए की लागत से सुदृढ़ीकरण का काम करवाया जाएगा. बाड़मेर के शिव में 132 केवी का एक बिजली घर बनेगा.

जोधपुर में फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और स्मार्ट पार्किंग: बजट घोषणा के अनुसार जोधपुर की पाल रोड पर लूणी पंचायत समिति के सामने 5 करोड़ की लागत से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा. मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए राव जोधा मार्ग घोड़ा घाटी रोड के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जोधपुर शहर में भाटी चौराहा, जलजोग चौराहा व अन्य स्थानों पर 50 करोड़ की लागत से अंडरपास का निर्माण होगा. सरदारपुर में सड़क निर्माण में इंटरलॉकिंग कार्य प्रचार करोड़ रुपए खर्च होंगे. जोधपुर शहर में पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण होगा. ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी.

बीजेपी नेताओं ने बजट को सराहा, अन्य ने बताया 'अधूरा' (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Rajasthan Budget 2026 : 'जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा...' बजट पर सचिन पायलट का भजनलाल सरकार पर हमला

उद्योगों से जुड़ी घोषणाएं: जोधपुर संभाग मुख्यालय पर लघु व छोटे उद्योगों को संबल देने के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज स्थापित होगा. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित होगी. प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी और आधारभूत संरचना पर 2 सालों में 600 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा. विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने के लिए जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा.