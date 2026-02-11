ETV Bharat / state

राजस्थान बजट में जोधपुर संभाग: 851 गांवों में पेयजल के लिए 50 करोड़, थार सांस्कृतिक सर्किट भी प्रस्तावित

जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट बनाए जाने की घोषणा की गई है.

नेताओं ने दी बजट पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 7:43 PM IST

6 Min Read
जोधपुर: राज्य विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में जोधपुर संभाग को लेकर भी सरकार ने कई घोषणा की है. संभाग में पेयजल और सिंचाई जल पर फोकस, लिफ्ट नहर का होगा, सुदृढ़ीकरण, रिजर्व वायर की डीपीआर बनेगी. बजट में जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर में पेयजल और सिंचाई जल योजनाओं को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है. जैसलमेर बाड़मेर एवं बालोतरा के 851 गांव में पेयजल उपलब्धता में सुधार के लिए बाड़मेर लिफ्ट योजना के मोहनगढ़ स्थित हेडक्वार्टर पर 50 करोड़ रुपए की लागत से सुदृढ़ीकरण का काम करवाया जाएगा. बाड़मेर के शिव में 132 केवी का एक बिजली घर बनेगा.

जोधपुर में फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और स्मार्ट पार्किंग: बजट घोषणा के अनुसार जोधपुर की पाल रोड पर लूणी पंचायत समिति के सामने 5 करोड़ की लागत से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा. मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए राव जोधा मार्ग घोड़ा घाटी रोड के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जोधपुर शहर में भाटी चौराहा, जलजोग चौराहा व अन्य स्थानों पर 50 करोड़ की लागत से अंडरपास का निर्माण होगा. सरदारपुर में सड़क निर्माण में इंटरलॉकिंग कार्य प्रचार करोड़ रुपए खर्च होंगे. जोधपुर शहर में पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण होगा. ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी.

बीजेपी नेताओं ने बजट को सराहा, अन्य ने बताया 'अधूरा' (ETV Bharat Jodhpur)

उद्योगों से जुड़ी घोषणाएं: जोधपुर संभाग मुख्यालय पर लघु व छोटे उद्योगों को संबल देने के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज स्थापित होगा. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित होगी. प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी और आधारभूत संरचना पर 2 सालों में 600 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा. विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने के लिए जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा.

इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना: पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण व सुविधा देने के लिए जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनको विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों, इसके लिए जोधपुर, शेरगढ़ और फलोदी में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना प्रस्तावित है. प्रथम चरण में जोधपुर, शेरगढ़, झुंझुनू में कॉम्प्लेक्स निर्माण पर 36 करोड़ रुपए खर्च होंगे. मथुरादास माथुर अस्पताल में नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए जाएंगे.

थार सांस्कृतिक सर्किट: बजट घोषणा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय संस्कृति, विरासत, लोक कला की विशेष पहचान को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट बनाए जाने की घोषणा की गई. जोधपुर ग्रामीण व जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे. जोधपुर फॉरेंसिक साइंस लैब में चरणबद्ध रूप से साइबर फॉरेंसिक डिवीजन की स्थापना की जाएगी. जोधपुर की सेंट्रल जेल के अलावा जोधपुर शहर के बाहर नए केंद्रीय कारागृह भवन का निर्माण किया जाएगा. जयपुर, जोधपुर सहित अन्य संभाग मुख्यालय पर नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इन शहरों में चिन्हित स्थलों पर साइलेंट जोन घोषित किए जाएंगे. इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

संभाग को मिली ये सौगातें:

  • गुड़ामालानी में डाक बंगले का निर्माण किया जाएगा. बाड़मेर, रामसर, गुड़ामालानी, जैसलमेर, पोकरण में आईआईटी में विंड प्लांट टेक्नीशियन के ट्रेड शुरू किए जाएंगे. चौहटन का आयुर्वेद अस्पताल क्रमानत होगा. बाड़मेर के किराडू मंदिर समूह के संरक्षण, जीर्णोधार का काम करवाया जाएगा. बाड़मेर के धोरीमना में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खुलेगा.
  • नर्मदा नहर परियोजना सांचौर में मानसून के दौरान जल भंडारण एवं क्षमता बढ़ाने की उपयोगिता की संभावना के लिए रिजर्व वायर विकसित करने के लिए डीपीआर बनेगी. जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस परियोजना से सांचौर, गुढ़ामालानी व चौहटन को लाभ होगा.
  • संभाग के सिरोही, जालौर और पाली में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए महिला शक्ति पोल्ट्री समूह के माध्यम से 35 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा.
  • नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइपलाइन, 30 एमएलडी फिल्टर प्लांट, डिग्गी निर्माण पर 196 करोड़ रुपए होंगे व्यय.
  • जालौर के आहोर में स्टेडियम का निर्माण होगा. जैसलमेर के पोकरण में नवीन इनडोर स्टेडियम बनेगा.
  • जल एवं वायु प्रदूषण की बेहतर निगरानी के लिए पाली, जोधपुर, बालोतरा में क्लस्टर आईओटी बेस्ड सिस्टम विकसित किए जाएंगे. इन पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
  • पाली में 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी.
  • पाली में 15 एमएलडी क्षमता के एसपी का निर्माण एवं पुराने एमएलडी एसटीपी का उन्नयन किया जाएगा. जिस पर 43 करोड़ रुपए की लागत आएगी. सुमेरपुर में सीवर लाइन के द्वितीय चरण पर 30 लाख रुपए खर्च होंगे. पाली के सोजत में तालाब की मरम्मत पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
  • पाली जिले में नगरीय क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के विशेष प्रावधान किए जाएंगे. पाली आईटीआई में फाइबर टू होम टेक्नीशियन के ट्रेड शुरू किए जाएंगे. पाली में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट न्यायालय खुलेगा.
  • राज्य में एग्रोफोरेस्ट्री के पौधे तैयार करने के लिए जोधपुर, पाली और कोटा में हाईटेक नर्सरी की स्थापना होगी. पश्चिमी राजस्थान में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषकों को इसबगोल, अश्वगंधा, सफेद मूसली, एलोवेरा सहित अन्य औषधिय पौधों के उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.

