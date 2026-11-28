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जोधपुर संभागः कांग्रेस ने 67 पंचायत समिति में बनाए प्रधान तो भाजपा को 19 पंचायत समिति में करना पड़ा संतोष

जोधपुर संभाग में प्रधान चुनाव में जीत पर उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता. ( ETV Bharat jodhpur )

जोधपुरः पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से 3 गुना ज्यादा पंचायत समितियां में अपने प्रधान बनाए हैं. शुक्रवार को हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक जोधपुर जिले में 23 पंचायत समितियों में से 16 में प्रधान बनाए. इसी तरह से फलोदी में 9 में से 8, सिरोही में 8 में से 7 पंचायत समितियों में एकतरफा जीत दर्ज की है. संभाग में कुल 101 पंचायत समिति हैं इनमें 67 में कांग्रेस ने अपने प्रधान बनाए, जबकि भाजपा सिर्फ 19 पंचायत समिति में अपने प्रधान बना सकी है.