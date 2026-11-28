जोधपुर संभागः कांग्रेस ने 67 पंचायत समिति में बनाए प्रधान तो भाजपा को 19 पंचायत समिति में करना पड़ा संतोष
खास बात यह भी है कि जोधपुर संभाग से भाजपा सरकार में चार मंत्री भी हैं. इसके बावजूद प्रदर्शन लचर रहा.
Published : November 28, 2026 at 9:39 AM IST
जोधपुरः पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से 3 गुना ज्यादा पंचायत समितियां में अपने प्रधान बनाए हैं. शुक्रवार को हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक जोधपुर जिले में 23 पंचायत समितियों में से 16 में प्रधान बनाए. इसी तरह से फलोदी में 9 में से 8, सिरोही में 8 में से 7 पंचायत समितियों में एकतरफा जीत दर्ज की है. संभाग में कुल 101 पंचायत समिति हैं इनमें 67 में कांग्रेस ने अपने प्रधान बनाए, जबकि भाजपा सिर्फ 19 पंचायत समिति में अपने प्रधान बना सकी है.
खास बात यह भी है कि जोधपुर संभाग से भाजपा सरकार में चार मंत्री भी हैं. इसके बावजूद प्रदर्शन लचर रहा. इस चुनाव में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चौंकाया है. संभाग में 11 पंचायत समिति में आरएलपी के प्रधान बने हैं, जबकि चार पंचायत समितियों में निर्दलीय प्रधान बने हैं. सत्तारूढ़ भाजपा के नेता सिर्फ जालौर और बालोतरा में उलटफेर कर पाए.
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जैसलमेर में यह है स्थितिः जैसलमेर जिले की सभी 10 पंचायत समितियों में से 9 में कांग्रेस और एक पंचायत समिति में भाजपा ने अपना प्रधान बनाया है. कांग्रेस ने खुहड़ी, नाचना, भणियाणा, सांकड़ा, रामदेवरा फलसुंड, राजमथाई, रामगढ़ , जैसलमेर और फतेहगढ़ में अपने प्रधान बनाए जबकि मोहनगढ़ में भाजपा का प्रधान बना है.
पाली में यह है स्थिति : जिले की 9 पंचायत समितियां में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधान बनाए, जबकि तीन पंचायत समिति में कांग्रेस ने अपना प्रधान बनाए हैं. इनमें रानी स्टेशन पंचायत समिति में भाजपा के मुन्नालाल मेघवाल निर्विरोध चुनाव जीते, पाली पंचायत समिति में कांग्रेस की दीपा वर्मा, रोहिट पंचायत समिति में भाजपा के टीकम राम पटेल प्रधान बने. सुमेरपुर पंचायत समिति में कांग्रेस की विमला मीणा, बाली पंचायत समिति में भाजपा के महीराज सिंह, मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में भाजपा की प्रशांत कंवर, सोजत पंचायत समिति में कांग्रेस की नीतू कंवर, देसूरी पंचायत समिति में भाजपा के गुलाब राम और बगड़ी पंचायत समिति में भाजपा की नेनू देवी प्रधान चुनी गई.
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बाड़मेर में यह है स्थिति: जिले में 17 पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव में तीन में निर्दलीय, पांच में आरएलपी, सात पंचायत समिति में कांग्रेस एवं दो पंचायत समिति में भाजपा के प्रधान बने हैं. इनमें शिव पंचायत समिति में रविंद्र सिंह भाटी समर्थक निर्दलीय दीनदयाल कुमावत निर्विरोध प्रधान बने हैं.
जालौर में यह है स्थिति : जिले में 14 पंचायत समितियां में से 12 में कांग्रेस और दो में भाजपा के प्रधान बने हैं. पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भाजपा को सिर्फ सांचौर पंचायती समिति में ही बहुमत मिला था, लेकिन शुक्रवार को हुए प्रधान पद के मतदान में जालौर पंचायत समिति में उलटफेर हुआ. यहां कांग्रेस का बहुमत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था.
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बालोतरा में यह है स्थितिः जिले में 11 पंचायत समितियां के प्रधान के चुनाव में भाजपा ने 6 पंचायत समितियां में अपने प्रधान बनाए हैं, जबकि चार में कांग्रेस के प्रधान बने हैं. एक पंचायत समिति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई है. खास बात यह है कि पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भाजपा को तीन और रालोपा को एक पंचायत समिति में ही बहुमत मिला था. भाजपा ने सिवान कल्याणपुर और पायला कला में भी अपने प्रधान बनाए. इसके अलावा धोरीमन्ना, गुढ़ामालानी, सिणधरी में भाजपा के प्रधान बने, जबकि पादरू बालोतरा समदड़ी और पाटोदी में कांग्रेस के प्रधान बने हैं. गिडा में रालोपा का प्रधान बना है.