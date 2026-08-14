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ढाई साल पहले VRS, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में 'अधिकारी' हैं सांसद मन्नालाल रावत, जोधपुर कलेक्टर ने भेजा नोटिस

भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ( (File) )