ढाई साल पहले VRS, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में 'अधिकारी' हैं सांसद मन्नालाल रावत, जोधपुर कलेक्टर ने भेजा नोटिस
नोटिस में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 के तहत अपराध बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
Published : August 14, 2026 at 10:29 AM IST
उदयपुर : पंचायत और निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच जोधपुर जिला निर्वाचन कार्यालय की एक कार्रवाई ने चुनावी रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उदयपुर के मौजूदा भाजपा सांसद मन्नालाल रावत को जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी चुनाव से जुड़े पोर्टल पर अपडेट नहीं होने का हवाला देते हुए 14 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक सूची अपडेट कर हार्डकॉपी जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.
मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि सांसद रावत सरकारी सेवा से वीआरएस लिए ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव शाखा के रिकॉर्ड में उनका नाम अब भी सरकारी अधिकारी के रूप में दर्ज बताया गया है. नोटिस में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 के तहत अपराध बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. मन्नालाल रावत ने बताया कि अक्टूबर 2023 में जोधपुर परिवहन विभाग में संयुक्त यातायात आयुक्त पद पर कार्यरत थे. इसके बाद उनका प्रमोशन अतिरिक्त आयुक्त पद पर हुआ और जयपुर तबादला किया गया.
पढे़ं. राजस्थान में अजीबो गरीब आदेश! मौत के 9वें दिन ASI का गृह जिले में तबादला, ट्रांसफर लिस्ट में शामिल था नाम
रावत ने 1 मार्च 2024 को सरकारी सेवा से वीआरएस ले लिया था. इसके बाद उन्होंने भाजपा के टिकट पर उदयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद निर्वाचित हुए. रावत ने बताया कि उन्हें गुरुवार शाम करीब 5:34 बजे व्हाट्सएप पर नोटिस की कॉपी भेजी गई. इससे पहले गुरुवार सुबह निर्वाचन शाखा के एक कर्मचारी ने फोन कर नोटिस की जानकारी दी थी. सांसद के अनुसार जिस विभागीय पद से वे काफी पहले वीआरएस ले चुके हैं उससे जुड़ी जानकारी अब तक चुनावी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होना सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है.
पढे़ं. पटवारी की जगह हो गया विधायक का तबादला! टीकाराम जूली ने कसा तंज
रावत ने कहा कि डिजिटल दौर में भी निर्वाचन विभाग का डेटा करीब तीन साल पुराना चल रहा है. उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत नोटिस का मामला नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के समय पर अपडेट होने और विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान से जुड़ा गंभीर प्रशासनिक मुद्दा बताया. वहीं, जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में तय समय सीमा में अनुपालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इस पूरे मामले में अब यह सवाल उठ रहा है कि सरकारी सेवा छोड़ने के बाद भी संबंधित अधिकारी का रिकॉर्ड इतने लंबे समय तक अपडेट क्यों नहीं हुआ?