जोधपुर डिस्कॉम का 'स्टूडेंट बने एनर्जी ऑडिटर' अभियान: बच्चे स्कूल से लेकर घरों तक देंगे ऊर्जा संरक्षण का संदेश
डिस्कॉम ने शहरी क्षेत्रों की बड़ी स्कूलों से 7–7 स्टूडेंट्स को एनर्जी ऑडिटर बनाने की मुहिम चलाई है.
Published : August 8, 2026 at 8:27 PM IST
जोधपुर: बिजली बचाने के संदेश को अब स्कूली बच्चे देंगे. जोधपुर डिस्कॉम अब स्टूडेंट्स को एनर्जी ऑडिटर बना रहा है. जोधपुर डिस्कॉम का 'स्टूडेंट बने एनर्जी ऑडिटर' अभियान बच्चों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. डिस्कॉम शहर की स्कूलों से 7–7 बच्चों को ऑडिटर बनाकर उनको यह महती जिम्मेदारी दे रहा है. इसकी शुरूआत स्कूल से की जा रही है. स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में व्यर्थ बिजली उपयोग रोकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसके बाद वे अपने घर, पड़ोस और मोहल्लों में लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे. इसके लिए इन्हें एनर्जी ऑडिटर की भूमिका दी है.
डिस्कॉम की इंजीनियर जा रही स्कूलों में: जोधपुर डिस्कॉम के निदेशक डॉ भंवरलाल के निर्देशन में संचालित स्टूडेंट बने एनर्जी ऑडिटर अभियान बच्चों के ऊर्जा संरक्षण और विद्युत सुरक्षा का यह संदेश अब विद्यालयों से निकलकर परिवारों तक पहुंच रहा है. निदेशक ने बताया कि अभियान के तहत सहायक अभियंता गरिमा दवे, कनिष्ठ अभियंता मोक्षी शर्मा तथा कनिष्ठ लेखाकार सोनिया सैनी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को शपथ दिलाने के साथ–साथ ऊर्जा संरक्षण के व्यवहारिक उपायों की जानकारी देती हैं. स्टूडेंट्स को ऊर्जा बचत को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के प्रेरित कर रही हैं.
पढ़ें: पहियों पर चलता आशियाना और 1 अरब लोगों को जोड़ने का संकल्प, उदयपुर पहुंची 'सोलर मैन' की 'एनर्जी स्वराज यात्रा'
प्रत्येक स्कूल से 7–7 स्टूडेंट्स: डिस्कॉम ने शहरी क्षेत्रों की बड़ी स्कूलों से 7–7 स्टूडेंट्स को एनर्जी ऑडिटर बनाने की मुहिम चलाई है. इस कड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से भावना राव, विराल, हर्षिता दाधीच, सूर्यांशी शेखावत, डिम्पल, रौनक, सुरभि राजपुरोहित और अनु ने ऊर्जा ऑडिटर के रूप में शपथ ली. विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ शीला आसोपा ने इस अभिनव पहल के लिए जोधपुर डिस्कॉम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अभियान विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण, विद्युत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की दिशा में अत्यंत सराहनीय प्रयास है.
पढ़ें: विश्व साइकिल दिवस : युवा शक्ति का अनूठा अभियान, 800 किमी साइकिल चलाकर जगाई स्वच्छता और स्वास्थ्य की चेतना
एनर्जी ऑडिटर रोजाना करती हैं बिजली उपभोग की जांच: प्रधानाचार्य ने बताया कि हमारे विद्यालय की छात्राओं ने एनर्जी ऑडिटर के रूप में और अधिक जिम्मेदारी ली है. वे प्रतिदिन जांच करती हैं कि कितने यूनिट का उपयोग हुआ है. इसमें कितनी बचत हो सकती है. इसका रजिस्टर भी डाल दिया है. यही क्रम वे अपने घर पर लागू करेंगी और पता चलेगा कि प्रतिदिन कितनी बिजली का उपयोग होता है.