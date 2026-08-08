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जोधपुर डिस्कॉम का 'स्टूडेंट बने एनर्जी ऑडिटर' अभियान: बच्चे स्कूल से लेकर घरों तक देंगे ऊर्जा संरक्षण का संदेश

स्टूडेंट्स से चर्चा करती इंजीनियर ( ETV Bharat Jodhpur )