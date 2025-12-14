ETV Bharat / state

जोधपुर डिस्कॉम का एक्शन, बिजली चोरी के लिए लगाए चार अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त

रबी में अवैध ट्रांसफॉर्मर लगाकर विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ और छीजत बढ़ने की शिकायतें मिलती है. दिसंबर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

ETV Bharat Rajasthan Team

December 14, 2025

बाड़मेर: रबी की सीजन के दौरान अवैध ट्रांसफॉर्मर के जरिए बिजली चोरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम की विशेष टीम ने एक साथ चार स्थानों से अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त किए. साथ ही दोषियों पर जुर्माना लगाया.

अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार मीना ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ अभियान के तहत विशेष सतर्कता टीम ने शनिवार को एपीटीपीएस पुलिस के साथ गडरा रोड क्षेत्र में कार्रवाई की. वहां लगे अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त किए. जांच दल ने शनिवार को ग्राम उगेरी में गोपालसिंह के ट्यूवबेल की जांच में वहां दो अवैध ट्रांसफॉर्मर चलते पाए. इन्हें जब्त कर लिया गया. सांकली में बलवंतसिंह और सादो की बस्ती में रामसिंह के ट्यूबवेल से एक- एक ट्रांसफॉर्मर जब्त किए. इन अवैध ट्रांसफॉर्मर से बिजली चोरी कर रबी की सीजन के दौरान सिंचाई की जा रही थी.

अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार मीना ने बताया कि रबी की सीजन में अवैध ट्रांसफॉर्मर लगाकर विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ और विद्युत छीजत बढ़ने की शिकायतें मिलती है. इसके बाद दिसंबर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अब तक करीब 9 दर्जन अवैध ट्रांसफॉर्मर अलग-अलग उपखंडों से जब्त किए गए. इनमें भियाड़ में दो, गडरा रोड में छह और फागलिया में एक अवैध ट्रांसफॉर्मर शामिल है. इनके दोषियों पर जुर्माना लगाया गया.

