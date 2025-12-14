ETV Bharat / state

जोधपुर डिस्कॉम का एक्शन, बिजली चोरी के लिए लगाए चार अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त

बाड़मेर: रबी की सीजन के दौरान अवैध ट्रांसफॉर्मर के जरिए बिजली चोरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम की विशेष टीम ने एक साथ चार स्थानों से अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त किए. साथ ही दोषियों पर जुर्माना लगाया.

अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार मीना ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ अभियान के तहत विशेष सतर्कता टीम ने शनिवार को एपीटीपीएस पुलिस के साथ गडरा रोड क्षेत्र में कार्रवाई की. वहां लगे अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त किए. जांच दल ने शनिवार को ग्राम उगेरी में गोपालसिंह के ट्यूवबेल की जांच में वहां दो अवैध ट्रांसफॉर्मर चलते पाए. इन्हें जब्त कर लिया गया. सांकली में बलवंतसिंह और सादो की बस्ती में रामसिंह के ट्यूबवेल से एक- एक ट्रांसफॉर्मर जब्त किए. इन अवैध ट्रांसफॉर्मर से बिजली चोरी कर रबी की सीजन के दौरान सिंचाई की जा रही थी.