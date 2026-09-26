जोधपुर उपमहापौर चुनाव: बीजेपी के विजय सिंह पंवार और कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी के बीच मुकाबला
शनिवार को दो बजे तक नाम वापसी का समय है. उसके बाद मतदान पूर्ण होने पर गणना की जाएगी और परिणाम घोषित होंगे.
Published : September 26, 2026 at 12:38 PM IST
जोधपुर: जोधपुर नगर निगम में उपमहापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला तय हो गया है. भाजपा के पास 45 अपने और 7 निर्दलीयों का समर्थन है. कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार अब्दुल करीम जॉनी को उपमहापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है. जॉनी गत नगर निगम उत्तर में उपमहापौर थे.
भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद विजय सिंह पंवार को इस पद का प्रत्याशी बनाया है. पंवार ने इसके लिए पार्टी और संगठन को धन्यवाद देते हुए कहा कि जोधपुर के विकास में अग्रणी भागीदारी निभाएंगे, जिसका असर जल्द नजर भी आएगा. भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि महापौर भाजपा का बना था और अब उपमहापौर भी उन्हीं का बनेगा. दोनों ही प्रत्याशी का चयन सरदारपुरा से ही करके क्या अशोक गहलोत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि पहले महापौर और उपमहापौर सूरसागर क्षेत्र से थे. इस बार सरदारपुरा से हैं. अब बताना है कि अशोक गहलोत का जादू कितना चला है.
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कांग्रेस ने जॉनी पर जताया भरोसा: कांग्रेस के 44 पार्षदों में डेढ़ दर्जन मुस्लिम पार्षद हैं. ऐसे में पार्टी ने उपमहापौर के लिए इसी वर्ग से प्रत्याशी बनाया है. अब्दुल करीम जॉनी गत नगर निगम उत्तर में भी उपमहापौर रहे हैं. हालांकि कांग्रेस के लिए जीत आसान नहीं है. महापौर चुनाव में कांग्रेस की गिनती 47 पर अटक गई थी. जॉनी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है समर्थन की उम्मीद है . उपमहापौर पद के लिए 2 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया है. इसके तुरंत बाद मतदान शुरू होगा. मतदान पूर्ण होने पर गणना की जाएगी और परिणाम घोषित होंगे. भाजपा के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में विजय उत्सव मनाने की तैयारी कर ली है.