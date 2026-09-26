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जोधपुर उपमहापौर चुनाव: बीजेपी के विजय सिंह पंवार और कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी के बीच मुकाबला

जोधपुर: जोधपुर नगर निगम में उपमहापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला तय हो गया है. भाजपा के पास 45 अपने और 7 निर्दलीयों का समर्थन है. कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार अब्दुल करीम जॉनी को उपमहापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है. जॉनी गत नगर निगम उत्तर में उपमहापौर थे.

भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद विजय सिंह पंवार को इस पद का प्रत्याशी बनाया है. पंवार ने इसके लिए पार्टी और संगठन को धन्यवाद देते हुए कहा कि जोधपुर के विकास में अग्रणी भागीदारी निभाएंगे, जिसका असर जल्द नजर भी आएगा. भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि महापौर भाजपा का बना था और अब उपमहापौर भी उन्हीं का बनेगा. दोनों ही प्रत्याशी का चयन सरदारपुरा से ही करके क्या अशोक गहलोत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि पहले महापौर और उपमहापौर सूरसागर क्षेत्र से थे. इस बार सरदारपुरा से हैं. अब बताना है कि अशोक गहलोत का जादू कितना चला है.