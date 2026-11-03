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Jodhpur Crime : बेटे की मौत पर पिता का बड़ा आरोप, बहू सहित तीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

जोधपुर: साल 2025 में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के डेढ़ साल बाद पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए बहू सहित तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट के मार्फत महामंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया है. पिता का आरोप है कि बेटे को नशीली गोलियां खिलाकर हत्या की है.

थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक युधिष्ठिर के पिता आसाराम की ओर से न्यायालय में पेश परिवाद के आधार पर पुलिस ने उनकी पुत्रवधू दिव्या, उसके पिता हड़मानराम और मामा बजरंग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज की है. पिता ने आरोप लगाया है कि तीनों ने आपसी साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या की है. मामले की जांच कर रहे हैं.

जिसेक बाद दोनों रात करीब 8 से 9 बजे अपने फ्लैट पर लौट आए. इसके बाद दिव्या ने भोजन बनाया और दोनों ने साथ खाना खाया. रात में दोनों सो गए. अगली सुबह दिव्या ने युधिष्ठिर को मृत अवस्था में देखा. पड़ोसियों को पता चलने पर पावटा सेटेलाइट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शादी की सालगिरह से लौटने के बाद हुई मौत : एफआईआर के अनुसार, मृतक युधिष्ठिर एसएलबीएस कॉलेज डांगियावास में बीएनवाईएस का तृतीय वर्ष का विद्यार्थी था. वह अपनी पत्नी दिव्या के साथ पावटा बी. रोड स्थित सोनल अपार्टमेंट में रहता था. घटना 17 और 18 फरवरी 2025 की रात की है. परिवाद में आसाराम ने बताया कि 17 फरवरी की रात युधिष्ठिर और उसकी पत्नी दिव्या डॉक्टर मार्कण्डेय भरत की शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.

बिना पोस्टमार्टम कर दिया अंतिम संस्कार : पिता का आरोप है कि बेटे के ससुराल पक्ष के लोग बिना पोस्टमार्टम करवाए शव गांव ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया. बाद में अस्पताल में हुए चिकित्सकीय परीक्षण में ईसीजी में कोई हलचन नहीं होने और शरीर में कोई गतिविधि नहीं होने का उल्लेख किया गया था. आसाराम ने एक अहम आरोप लगाया है. उनके अनुसार, बेटे की मौत के करीब पांच दिन बाद उसकी जेठाणी मंजू ने दिव्या से मौत का कारण पूछा तो उसने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने तीन-तीन नशीली गोलियां खाई थीं, जिसकी वजह से युधिष्ठिर की मौत हो गई. थाने में दर्ज एफआईआर में आसाराम का यह भी आरोप है कि युधिष्ठिर की मौत से करीब आधा घंटा पहले दिव्या की अपने मामा बजरंग से फोन पर बातचीत हुई थी.

मोबाइल हिस्ट्री से गहराया शक : रिपोर्ट में बताया गया है कि दिव्या नर्सिंग कर रही थी. युधिष्ठिर की मौत के बाद जब दिव्या के मोबाइल की 16 से 18 फरवरी के बीच यूट्यूब हिस्ट्री में नर्सिंग, नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों के अलावा कॉल हिस्ट्री रिकवर करने, गूगल फोटो और जीमेल अकाउंट डिलीट करने जैसे विषय सर्च किए गए थे. प्रेम और शादी से संबंधित कई अन्य सर्च का भी उल्लेख किया गया, इससे पिता का शक गहराया. पिता ने आरोप लगाया कि दिव्या की पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने की इच्छा थी और इस बात को छिपाकर उसकी शादी युधिष्ठिर से करवाई गई थी.

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पहले भी दी थी शिकायत, अब न्यायालय के आदेश पर एफआईआर : आसाराम के अनुसार, उन्होंने 8 अक्टूबर 2025 को महामंदिर थाने में घटना की रिपोर्ट दी थी. पुलिस ने 12 नवंबर को आसाराम और ओमप्रकाश, 15 नवंबर को दिव्या और माणकराम तथा 3 दिसंबर को शैलेन्द्र के बयान लिए थे. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद 26 जनवरी 2026 को फिर शिकायत दी गई. 27 जनवरी को महामंदिर थाने और 31 जनवरी को पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत भेजी गई. इसके बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया. आखिरकार उन्होंने न्यायालय में परिवाद पेश किया.