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Jodhpur Crime : भाई को फोन कर राखी पर आने को कहा, रात में ही पति ने कर दी हत्या

मृतका गुड्डी की तस्वीर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राखी बांधने के लिए बहन ने भाई को फोन कर कहा कि कल आ रही हूं. पास खड़े जीजा ने कहा कि कल जिंदा रहेगी तो जाएगी और अगली सुबह भाई के पास फोन गया कि बहन नहीं रही. यह घटना पुलिस कमिश्नरेट के करवड़ थाना क्षेत्र के उजलिया गांव की है. भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में लिया है. थानाधिकारी परमेश्वरी ने सोमवार को बताया कि मृतका के भाई ने घटना को लेकर अपने जीजा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है. पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. बहन ने राखी पर आने को कहा था, फोन पर दोनों के बीच हुआ झगड़ा : मृतका गुड्डी के भाई महेंद्र भील ने अपनी रिर्पोट में बताया कि राखी के एक दिन पहले मेरी बहन का फोन मेरी मां के पास आया और बोली कि मैं राखी लेकर कल आ रही हूं. इस दौरान पास खडे जीजा दिनेश ने बोला कि कल जिंदा रहेगी तो राखी ले जाएगी.