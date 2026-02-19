कांग्रेस नेता मनीष लोढ़ा को गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी, घर तैनात हुआ गनमैन
जोधपुर में कांग्रेस नेता मनीष लोढ़ा को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से जमीन विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी मिली है.
Published : February 19, 2026 at 7:10 AM IST
जोधपुर : जिले में इन दिनों गैंगस्टरों के नाम पर धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताज़ा मामला कांग्रेस नेता और निवर्तमान पार्षद मनीष लोढ़ा से जुड़ा है, जिन्हें कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा वॉइस मैसेज मिला है. इस घटना के बाद शहर के राजनीतिक और व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. महज 15 दिनों के भीतर धमकी का यह दूसरा बड़ा मामला सामने आया है. इस बार निशाना बने हैं कांग्रेस नेता मनीष लोढ़ा। लोढ़ा को भेजे गए एक वॉइस मैसेज में साफ तौर पर पोकरण की किसी जमीन के विवाद से हटने या उसका 'निपटारा' करने की चेतावनी दी गई है.
पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. डीसीपी (पूर्व) पीडी नित्या ने बताया कि मनीष लोढ़ा के घर और उसके आसपास सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है. सदर बाजार थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साइबर सेल अब उस वॉइस मैसेज की तकनीकी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदेश वाकई गैंगस्टर के ठिकाने से आया है या किसी ने शरारत की है.
क्या है पूरा मामला? : कांग्रेस नेता मनीष लोढ़ा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से वॉइस मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया और कहा कि या तो पोकरण की जमीन का मामला सुलझा लो या फिर बीच से हट जाओ, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. हैरानी की बात यह है कि मनीष लोढ़ा का कहना है कि उनका पोकरण की किसी भी जमीन या विवाद से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आशंका जताई है कि शायद धमकी देने वालों से कोई बड़ी चूक हुई है या उन्हें गलतफहमी में निशाना बनाया गया है.
15 दिन में दूसरी बड़ी धमकी : जोधपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 फरवरी को भी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के दो कारोबारियों, दीपक और मनीष को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली थी. उनसे 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. हालांकि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दे दी है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
