ETV Bharat / state

Aata Sata Marriage : आटा साटा पूरा नहीं होने से भड़के युवक ने साले की नाक काटी और साथ ले गया

राजस्थान के लूणी से हैरान करने वाली खबर. शादी नहीं करने से नाराज युवक ने साले की नाक काटी. जानिए पूरा मामला...

Police Station Luni
लूणी पुलिस थाना (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 9:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: लूणी थाना क्षेत्र में दो परिवारों के बीच वैवाहिक संबंधों को लेकर आटा साटा पूरा नहीं होने पर एक पक्ष के युवक जिसकी जिस लड़की से शादी होनी थी, उसके भाई ने उसका विवाह कहीं और कर दिया. इसकी जानकारी मिलने पर गुस्साए युवक ने रविवार को लड़की के भाई यानी अपने साले की नाक काट दी. खास बात यह है कि आरोपी युवक नाक काट कर अपने साथ ले गया.

बाकायदा नाक काटने की घटना को अंजाम देने के बाद युवक ने इसका वीडियो भी बनाया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. डीसीपी विनीत बंसल ने बताया कि आटा साटा के चलते घटना हुई. मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

एसीपी रवींद्र बोथरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

लूणी थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि घटना रविवार की है. सही राम गोदारा फिंच गांव स्थित एक दुकान पर पहुंचा. वहां अशोक सियाग बैठा था, जिसकी बहन से उसकी शादी होनी थी. दोनों में विवाद हुआ. सही राम ने आरोप लगाया कि मेरे परिवार ने गहने दिए थे, उन्हीं गहनों के साथ बहन की शादी कहीं और क्यों कर दी. इस दौरान बहस हुई तो सही राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अशोक की नाक काट ली और साथ लेकर चला गया. सही राम ने वीडियो बनाया, जिसमें बोल रहा है कि उसकी होने वाली पत्नी का विवाह कहीं और अशोक ने कर दिया. इसलिए उसकी नाक काट ली है.

पढ़ें : आटा साटा कुप्रथा से बचने के लिए युवती ने प्रेमी संग भागकर की शादी, मुख्यमंत्री से लगाई सुरक्षा की गुहार, कहा- पुलिस धमका रही

क्या होता आटा साटा ? : मारवाड़ के कई इलाकों में यह प्रथा चल रही है, जिसके तहत दो परिवारों के बीच यह तय होता है कि दोनों तरफ की बेटियों का एक दूसरे के परिवार में विवाह होगा. इस मामले में तय हुआ था कि सही राम की बहन का विवाह अशोक के परिवार में होगा और अशोक की बहन की शादी सही राम से होनी थी. इसके तहत सही राम की बहन का विवाह अशोक के रिश्ते के भाई से हो गया, लेकिन अशोक की बहन का तय विवाह सही राम से नहीं हुआ. जबकि विवाह तय हो चुका था, लेकिन अशोक ने अपनी बहन का विवाह कहीं और कर दिया. इससे नाराज होकर सही राम ने नाक काट लिया.

TAGGED:

MAN CUTS BROTHER IN LAWS NOSE
WIFES REMARRIAGE
AATA SATA MARRIAGE
दो परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध
JODHPUR CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.