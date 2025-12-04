ETV Bharat / state

RCA में एक साल के लिए रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी बने लोकपाल, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

विनोद सहारण ने बताया कि श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ बनाम RCA की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया. कुछ समय पहले RCA की साधारण सभा में रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस अजय रस्तोगी को लोकपाल बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था. श्री गंगानगर जिला संघ की मांग थी कि जस्टिस दीपक वर्मा को ही लोकपाल बनाया जाए, लेकिन RCA में चल रहे आंतरिक विवादों के कारण मामला अटक गया. आखिरकार जिला संघ मामला कोर्ट में लेकर गया और आज कोर्ट ने जस्टिस अजय रस्तोगी को अगले एक साल के लिए लोकपाल नियुक्त करने का आदेश दिया.

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच राहत भरी खबर आई है. जोधपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी को एक वर्ष के लिए RCA का लोकपाल नियुक्त कर दिया है. श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण ने इसकी पुष्टि की.

दो साल से चल रहा है संकट: पिछले दो वर्षों से RCA का प्रशासन एडहॉक कमेटी के हाथ में है, लेकिन प्रशासनिक मतभेद और आपसी तालमेल की कमी के कारण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे. स्थिति यहां तक बिगड़ी कि रणजी ट्रॉफी के लिए दो अलग-अलग टीमें बना दी गई थीं. एक टीम एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने बनाई थी, जबकि दूसरी टीम कमेटी के चार सदस्यों- धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, मोहित यादव और आशीष तिवारी ने तैयार की थी. इस घटना ने राजस्थान क्रिकेट की किरकिरी पूरे देश में कराई थी.

लोकपाल नियुक्ति से क्या बदलेगा?: लोकपाल की नियुक्ति के बाद RCA में पारदर्शिता और अनुशासन की उम्मीद जगी है, अब जिला क्रिकेट संघों की शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण हो सकेगा. आंतरिक विवादों का तेजी से समाधान होगा और सबसे बड़ी बात राजस्थान में क्रिकेट का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा. लोकपाल का पद शिकायत निवारण, पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा.

CM भजनलाल शर्मा से भी मिली एडहॉक कमेटी: इधर गुरुवार को एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत और सदस्य धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, मोहित यादव एवं आशीष तिवारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में क्रिकेट की मौजूदा स्थिति को लेकर कमेटी से फीडबैक लिया. हालांकि, डीडी कुमावत ने कहा कि “मुलाकात तो हुई, लेकिन क्रिकेट को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई.”

इसे भी पढ़ें- जयपुर का SMS स्टेडियम: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर होता शहर, 4 साल से नहीं हुआ मैच