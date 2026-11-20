जोधपुर में 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, रालोपा को 3, भाजपा का खाता नहीं खुला, 6 में त्रिशंकु स्थिति
नगर निगम चुनाव में भी लूणी विधानसभा क्षेत्र में 8 वर्ड आते थे, जिनमें भाजपा को 6 में हार का सामना करना पड़ा था.
Published : November 20, 2026 at 4:46 PM IST
जोधपुर : पंचायत समिति चुनाव में जोधपुर जिले में कांग्रेस ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया है. जिले की 23 पंचायत समितियां में से कांग्रेस को 14 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है. जबकि तीन पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) को बहुमत मिला है. भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पंचायत समिति में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है. जिले की छह पंचायत समितियों में त्रिशंकु वाली स्थिति है.
शेरगढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान : पंचायत समिति चुनाव में भाजपा को शेरगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है. यहां की सभी छह पंचायत समितियों में कांग्रेस ने परचम लहराया है. भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने यहां सभी जीत का दावा किया था, लेकिन पार्टी हार गई. शेरगढ़ विधानसभा के 90 वार्ड में से कांग्रेस में 60 में जीत दर्ज की है. यहां शेरगढ़, सेखाला, बालेसर, चामू, चाबा और आगोलाई में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. जबकि आगोलाई में त्रिशंकु की स्थिति है. कांग्रेस सबसे आगे है.
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निकाय के बाद पंचायत में भी लूणी में भी करारी हार : लूणी विधानसभा से प्रदेश सरकार के कानून मंत्री जोगाराम पटेल विधायक हैं. उन्होंने इस बार अपने स्तर पर परिसीमन करवा कर विधानसभा क्षेत्र में 5 पंचायत समितियां बनाई. लेकिन एक में भी बहुमत नहीं दिल पाए. नगर निगम चुनाव में भी लूणी विधानसभा क्षेत्र में 8 वर्ड आते थे, जिनमें भाजपा को 6 में हार का सामना करना पड़ा था. लूणी, केरू, धवा, झंवर में कांग्रेस और मंडोर पंचायत समिति में आरएलपी को बहुमत मिला है.
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ओसियां में 75 में से 21 वार्ड ही जीत पाई बीजेपी : ओसियां विधानसभा क्षेत्र में भी पांच पंचायत समितियां हैं, जिनमें भाजपा का बहुमत के मामले में खाता नहीं खुला. यहां विधायक भैराराम सियोल ने पूरा जोर लगाया. उसके बावजूद 75 वार्ड में भाजपा सिर्फ 21 जीत सकी. इसमें उनका बेटा आकाशदीप भी शामिल है. जो वार्ड संख्या 12 से 780 मतों से जीता है. कांग्रेस ने सभी पांचों पंचायत समितियों में बहुमत हासिल किया है. यहां पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने पूरा जोर लगाकर कांग्रेस को जीता दिया. कांग्रेस की जीत के बाद दिव्या मदेरणा ने जमकर भाजपा विधायक पर हमला बोला.
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भोपालगढ़ में आरएलपी का परचम : भोपालगढ़ विधानसभा में चार पंचायत समितियां हैं. इनमें बावड़ी और सालवा में आरएलपी ने बहुमत हासिल किया है. जबकि आसोप, भोपालगढ़ में त्रिशंकु की स्थिति है. यहां भी बिना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सहयोग के कोई भी पार्टी अपना प्रधान नहीं बन सकती है. भोपालगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की गीता बरवड़ विधायक हैं. बिलाड़ा में तीन पंचायत समितियां हैं. इनमें बिलाड़ा और कापरड़ा में त्रिशंकु की स्थिति बनी है. जबकि पीपाड़ में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है.
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