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जोधपुर में 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, रालोपा को 3, भाजपा का खाता नहीं खुला, 6 में त्रिशंकु स्थिति

जीत का जश्न मनाते समर्थक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : पंचायत समिति चुनाव में जोधपुर जिले में कांग्रेस ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया है. जिले की 23 पंचायत समितियां में से कांग्रेस को 14 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है. जबकि तीन पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) को बहुमत मिला है. भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पंचायत समिति में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है. जिले की छह पंचायत समितियों में त्रिशंकु वाली स्थिति है.