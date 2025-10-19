ETV Bharat / state

रोशनी में नहाया जोधपुर: भीतरी शहर में जोरदार सजावट, 11000 दीपकों से जगमगाया अक्षरधाम

दीपावली की पूर्व संध्या पर जोधपुर में शानदार रोशनी से घर और बाजार सजे नजर आए.

Akshardham illuminated with lamps
दीयों से जगमगाया अक्षरधाम (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 10:45 PM IST

जोधपुर: दीपोत्सव के तहत रविवार को रूप चतुर्दशी और दीपावली की पूर्व संध्या पर अक्षरधाम से लेकर घंटाघर तक पूरा शहर जगमग हो उठा. अक्षरधाम को 11000 दीपों से सजाया गया. इससे पूरा अक्षरधाम परिसर दिव्य रोशनी से आलोकित हो उठा. इसी तरह भीतरी शहर में भी आम लोगों और व्यापारियों ने जोरदार सजावट की.

अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन के बाद यह पहली दीपावली है, जो भक्तिमय और भव्य रूप से मनाई जा रही है. इसी तरह से शहर के प्रमुख बाजार भी दिवाली की रोशनी से नहाए नजर आए. भीतरी शहर में भी जोरदार सजावट हुई. घंटाघर में भव्य सजावट और पर्यटकों की भीड़ उत्सव को चार चंद लगा रहे थे. शेर के सरदारपुर के व्यस्ततम मार्केट में व्यापारियों ने पूरे बाजार को रोशनी से जगमग किया. इसी तरह से सोजती गेट, पाल रोड, पावटा, रातानाडा में जबरदस्त सजावट हुई है.

रूप चौदस पर रोशनी में नहाया जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)

अक्षरधाम में जुटी भक्तों भीड़: अक्षरधाम में इस पावन अवसर पर आयोजित हनुमान पूजा एवं दीप प्रज्वलन समारोह में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और पूरे परिसर में दीपमालाओं से एक दिव्य एवं आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हुआ. इस मौके पर योगीप्रेम स्वामी ने प्रवचन में दीपावली के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दीपावली केवल बाहरी रोशनी का नहीं, बल्कि आत्मिक प्रकाश का पर्व है. जैसे दीप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही संत और गुरु हमारे जीवन से क्रोध, लोभ, अहंकार और अज्ञान के अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं.

Akshardham Temple in Jodhpur
अक्षरधाम परिसर में रोशन किए 11000 दीपक (ETV Bharat Jodhpur)
lighting in Jodhpur
जोधपुर शहर भी नहाया रोशनी से (ETV Bharat Jodhpur)

इसलिए कहते हैं नरक चतुर्दशी: मान्यता के अनुसार, आज के ही दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया था. यह दिन इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन में सत्य और धर्म का प्रकाश फैलता है, तब अज्ञान और पाप रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है.

