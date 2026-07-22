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दुनिया की ऐतिहासिक तलवारों को नया जीवन दे रहा ये परिवार, विदेशों में मांग, कॉमन वेल्थ कंट्रीज के सेना से आते हैं ऑर्डर

तलवार का अब CR 3 बन गया लोगो : प्रत्येक प्रतिकृति को मूल तलवार के आकार, डिजाइन, नक्काशी, हत्थे और संतुलन के अनुरूप तैयार किया जाता है. खास तौर से तलवार की ब्लेड पर जो नक्काशी होती है वो हाथ से होती है, जिससे वह देखने में बिल्कुल वास्तविक ऐतिहासिक हथियार जैसी प्रतीत होती है. ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तक लोगो ER 2 था. उनकी मृत्यु के बाद प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर यह लोगो बदल गया. अब तलवारों पर CR 3 लिखा जा रहा है. कॉमनवेल्थ के कई देशों की सेना की तलवारों पर भी ब्रिटेन का लोगो आज भी लग रहा है.

पांच पीढ़ी से चल रहा है काम : नितेश चौहान ने बताया कि हम पांच पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं. पहले राजा महाराजा के लिए बनाते थे. अब 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच प्रचलित विभिन्न देशों की तलवारों की बारीक अध्ययन के आधार पर प्रतिकृतियां तैयार करते हैं. इन तलवारों में फ्रांस के सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट की प्रसिद्ध तलवार, रूसी साम्राज्य की सैन्य तलवारें, अरब देशों की पारंपरिक तलवारें और ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की ओर से उपयोग में ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की तलवारें प्रमुख हैं.

इसके अलावा इन देशों की आर्मी, मरीन और एयरफोर्स की परेड के लिए भी आपूर्ति की जाती है. तलवार बनाने वाले राजेश चौहान बताते हैं कि हमारी सभी रेप्लिका एक्सपोर्ट ही होती है. हमारे पास विदेशी बायर अपने सैंपल देते हैं, जिसके आधार पर हम उनके लिए रेप्लिका बनाते हैं. इसके अलावा कॉमन वेल्थ कंट्रीज के सेना के लिए हम तलवारें बनाते हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में उदयपुर राजपरिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने संग्रहालय के लिए यहां दौरा किया था.

जोधपुर : राजस्थान की पारंपरिक शिल्पकला आज भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. इसी कड़ी में जोधपुर का चौहान परिवार बीते कई वर्षों से दुनिया की ऐतिहासिक तलवारों की हूबहू प्रतिकृतियां (रेप्लिका) तैयार कर रहा है. परिवार की यह अनूठी कला भारत ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, कॉमनवेल्थ देशों और अन्य विदेशी बाजारों तक पहुंच चुकी है. यहां तैयार की गई तलवारों की प्रतिकृतियां ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश नेवी और विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों के संग्रहकर्ताओं, संग्रहालयों और ऐतिहासिक वस्तुओं के शौकीनों तक निर्यात की जाती है.

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'ER 2' से 'CR 3' का सफर : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय समय में 'ER 2' शाही प्रतीक चिह्न बना था. इसका मतलब होता है एलिजाबेथ द्वितीय रेजिना. लैटिन में रेजिना का आशय रानी होता है यानी एलिजाबेथ द्वितीय रानी. 'ई' और 'आर' के बीच में रोमन में 'II (सेकंड)' अंकित हैं. इनके उपर सेंट एडवर्ड क्राउन बना हुआ होता है. 'CR 3' डिजाइन को चार्ल्स ने चुना था. राजा के नाम का पहला अक्षर 'C' और 'रेक्स' (Rex) के लिए अक्षर 'R' आपस में जुड़े हुए हैं, साथ ही 'III' से चार्ल्स तृतीय (Charles III) को दर्शाया गया है. अक्षरों के ऊपर ट्यूडर क्राउन (Tudor Crown) बना है. यह वर्तमान में सरकारी दस्तावेजों व राष्ट्रमंडल देशों के लिए उपयोग होता है.

कौन सी तलवारें प्रमुख (ETV Bharat GFX)

परंपरागत तरीकों से होता है निर्माण : संदीप चौहान ने बताया कि तलवार निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह हस्तशिल्प आधारित होती है. अनुभवी कारीगर पहले धातु का चयन करते हैं, फिर उसे पारंपरिक तकनीकों से आकार देते हैं. इसके बाद ब्लेड की फिनिशिंग, हत्थे की डिजाइन, धातु की नक्काशी और अंतिम पॉलिश का कार्य किया जाता है. कई प्रतिकृतियों पर ऐतिहासिक प्रतीक, राजचिह्न और विशेष कलात्मक डिजाइन भी उकेरे जाते हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता और आकर्षण बढ़ जाता है. संदीप चौहान ने बताया कि विदेशों में ऐतिहासिक हथियारों और सैन्य विरासत से जुड़ी वस्तुओं का बड़ा बाजार है. संग्रहालय, फिल्म निर्माण कंपनियां, ऐतिहासिक प्रदर्शनियां, निजी संग्राहक और सैन्य परंपराओं से जुड़े संस्थान इन प्रतिकृतियों की विशेष मांग करते हैं.

क्यों खास है ये तलवार (ETV Bharat GFX)

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1971 से हुई शुरुआत, पहली तलवार VRI : राजेश चौहान ने बताया कि उनके पिताजी के पास 1971 में एक बायर ब्रिटिश इंडियन रेजिमेंट की तलवार लेकर आए और बनाने कहा था. जिसका नाम विक्टोरिया रेजिमेंट ऑफ इंडिया था. उन्होंने हूबहू तलवार बना दी. दिल्ली से आए बायर ने वो तलवार आगे पास करवा ली, जिसके बाद नियिमत आपूर्ति होने लगी थी. मीडिएटर बायर के जरिए काम होता था. इसके बाद बीआरबीएल एंड संस की स्थापना हुई, जिसके मार्फत दिल्ली के एक्सपोर्टर के लिए काम होता था. 1995 से हमने खुद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. तब से शत प्रतिशत विदेश ही माल जाता है. हमने जर्मनी में दो बार फेयर में भाग लिया. अभी वर्तमान में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस सहित आठ देशों के लिए हम काम कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन आर्मी कैडेट के लिए तलवारों की सप्लाई करने पर प्रशंसा पत्र भी मिला.

नेपोलियन से जुड़ी 17वीं शताब्दी की तलवारें (ETV Bharat Jodhpur)

काम पर पड़ा असर : एक साल में करीब एक हजार तलवारें बनाकर एक्सपोर्ट की जाती हैं. इनमें आर्मी की भी शामिल हैं. एक जैसी तलवारें बनाने में कम समय लगता है, लेकिन अगर सिंगल रेप्लिका किसी ऑर्डर में बनाने के लिए आती है तो उसमें महीनों लग जाते हैं. यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से काम में कमी आई है. इसके अलावा सरकार की ओर से एक्सपोर्ट को मिलने वाला इंसेंटिव कम करने से भी नुकसान हो रहा है. इससे दुनिया के बाजार में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी हो रही है. हालांकि, लोहे की उपलब्धता का कोई संकट नहीं है. फिलहाल परिवार के तीनों बेटे यह काम संभाल रहे हैं.

18 शताब्दी में रूस में बंदूक और तलवार साथ होते थे (ETV Bharat Jodhpur)

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तलवार बनाने में विशेष स्टील का होता है उपयोग : वर्तमान में बनने वाली तलवारें बिना धार की होती हैं, क्योंकि हर सेना में एक टुकड़ी होती है जो अपने बैंड के साथ इसका प्रदर्शन करती है. ये गार्ड ऑफ ऑनर में भी काम आती है. इसके लिए सी45 ग्रेड के स्टील का प्रयोग होता है. इसकी खासियत यह होती है कि तलवार के मोड़े जाने के बाद भी वह स्वत: सीधी हो जाती है. इसके अलावा वीदेशी शौकीन लोग अपने देश की तलवार कुछ समय तक किराए पर लेकर यहां भेजते हैं, जिसकी रेप्लिका बनाकर दी जाती है. इसे लोग घरों में सजाने के काम में लेते हैं.

ब्रिटिश आर्मी की तलवार में पहले एलिजाबेथ का लोगो होता था (ETV Bharat Jodhpur)

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उन्होंने बताया कि तलवार की ब्लेड पर किसी तरह की नक्काशी में सोना-चांदी का प्रयोग बनवाने वाले पर निर्भर करता है. इसके लिए लोहे को गर्म कर उसी शेप में ढाला जाता है. इसके लिए अलग से डाई बनानी पड़ती है. उस डाई में मौजूद डिजाइन के आधार पर ब्लैंक से तलवार का निर्माण होता है. फूल पत्ती या कोई चिह्न प्रतीक डाई में नक्काशी के रूप में होता है, जिसे बाद में सोने या चांदी से उकेरा जाता है. कुछ तलवारों की मूठ में लकड़ी का प्रयोग होता है उस पर लगने वाला कवर विदेश से मंगवाया जाता है. इसके अलावा लोहे, पीतल के अलावा मिश्रधातु के मूठ बनाते हैं जो डाई से तैयार होते हैं. उनको बाद में अलग-अलग मशीन पर फिनिशिंग देकर शेप दिया जाता है.