"जहां जीते वहां EVM ठीक, जहां हारे वहां सवाल..." शेखावत ने दिल्ली में विपक्ष के आंदोलन पर साधा निशाना, भड़ाना हत्याकांड पर कही ये बात
शेखावत ने कहा-विपक्ष संविधान की आत्मा पर हमला कर रहा है. लोकतंत्र की ताकत और स्थायित्व संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से बना रहता है.
Published : October 13, 2026 at 1:38 PM IST
जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में चल रहे विपक्ष के आंदोलन पर निशाना साधा है. मंगलवार को जोधपुर आए शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष संविधान की आत्मा पर हमला कर रहा है. लोकतंत्र की ताकत और स्थायित्व संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से बना रहता है, लेकिन लगातार चुनाव हार रही विपक्षी पार्टियां संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही हैं. शेखावत ने कहा कि न्यायपालिका हो, निर्वाचन आयोग हो या सरकार के कामकाज से जुड़ी संस्थाएं. इन सभी पर लगातार सवाल उठाने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है. यह लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है.
पिक एंड चूज की राजनीति कर रहा विपक्ष : गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में अनेक दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियां दीर्घकाल में देश और लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं. शेखावत ने कहा कि जहां चुनाव कांग्रेस जीतती है तो कोई आपत्ति नहीं होती है, जहां हार जाते हैं वहां आपत्ति होती है. यह पिक एंड चूज करते हैं.
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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों को मिले सजा : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्या पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. पूर्व विधायक ही क्यों, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. अतर सिंह भड़ाना के बैकग्राउंड का विषय नहीं है, एक भी व्यक्ति के साथ इस तरह की अराजकता होना और हत्या करना अनुचित है. पुलिस जांच करे और दोषियों को सजा होनी चाहिए. 'भड़ाना से मेरे निजी ताल्लुक थे'. पंचायत चुनाव को लेकर शेखावत ने कहा- निकाय चुनाव में भी भाजपा ने परचम लहराया था, पंचायत चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी. हमारे प्रधान और जिला प्रमुख निर्वाचित होंगे.
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