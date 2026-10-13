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"जहां जीते वहां EVM ठीक, जहां हारे वहां सवाल..." शेखावत ने दिल्ली में विपक्ष के आंदोलन पर साधा निशाना, भड़ाना हत्याकांड पर कही ये बात

एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में चल रहे विपक्ष के आंदोलन पर निशाना साधा है. मंगलवार को जोधपुर आए शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष संविधान की आत्मा पर हमला कर रहा है. लोकतंत्र की ताकत और स्थायित्व संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से बना रहता है, लेकिन लगातार चुनाव हार रही विपक्षी पार्टियां संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही हैं. शेखावत ने कहा कि न्यायपालिका हो, निर्वाचन आयोग हो या सरकार के कामकाज से जुड़ी संस्थाएं. इन सभी पर लगातार सवाल उठाने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है. यह लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है.