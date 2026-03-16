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बंदियों के बिस्तर से मिले फोन, जेल अधीक्षक APO, इफ्तार पार्टी की फोटो हुई थी वायरल

जोधपुर : जोधपुर केंद्रीय कारागृह में रोजा इफ्तार पार्टी के फोटो वायरल होने और उसके बाद जेल में 13 मोबाइल व सिम मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. जेल में बंदी अपने पास स्मार्ट फोन रख धड़ल्ले से चला रहे हैं. शुक्रवार व शनिवार को हुई जेल में तलाशी के दौरान इसकी पुष्टि भी हुई है. सरकार ने मोबाइल मिलने पर बड़ी गंभीरता दिखाते हुए जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत को देर रात एपीओ कर उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया है. इससे पहले भी कई बार मोबाइल मिले हैं, लेकिन सरकार ने बड़े अधिकारी को नहीं हटाया सिर्फ छोटे स्तर पर कार्रवाई की थी.

बंदियों के बिस्तर में मिले 3 मोबाइल : शुक्रवार को रोजा इफ्तार पार्टी के फोटो वायरल हुए तो जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत के निर्देश पर रात को ही पड़ताल शुरू हुई थी. इस दौरान वार्ड संख्या सात के बैरक नंबर 3 में बंदी जकउद्दीन पुत्र अयूब खान के बिस्तर से स्मार्ट फोन बरामद हुआ, जिसमें दो सिम कार्ड भी थे. फोन लॉक होने से कोई डिटेल अभी नहीं मिली है. इसी तरह से वार्ड संख्या दस के बैरक नंबर दो में दंडित बंदी नरपतराम पुत्र चौथाराम से करीम पुत्र सलीम स्मार्ट फोन लेकर आया था, जिससे सेल्फी खींची गई थी. नरपतराम जगह की तलाशी में उससे दो फोन बरामद हुए. साथ में सिम भी था.

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पुलिस ने बनाया नामजद आरोपी : रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि जकउद्दीन के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है, जबकि दूसरे मामले में करीम व नरपतराम को आरोपी बनाया गया है. जेल में बरामद हुए मोबाइल व फोन व सिम की पड़ताल की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि इनसे कहां कहां और किस किस को कॉल किए गए हैं.

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