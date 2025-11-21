कभी किसी काम का नहीं था 'कांटों वाला पौधा'! आज बना कमाई का जरिया, Products की भी डिमांड
जोधपुर का काजरी अब किसानों को कैक्टस की खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहा है. जानिए क्या है कारण...
Published : November 21, 2025 at 6:48 AM IST
जोधपुर: कैक्टस यानी थोर को कभी किसी काम का नहीं माना जाता था, क्योंकि इसके चारों तरफ कांटे होते हैं. पशु भी इसे नहीं खाते. हालांकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधिनस्थ केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनसुंधान संस्थान (CAZRI) इसकी खेती को बढ़ावा दे रहा है. इसके लिए किसानों को बिना कांटों का कैक्टस उपलब्ध करवाया जाता है. साथ ही उनको इसके फायदे और इससे आमदनी के जरिए भी बताए जा रहे हैं. काजरी कैक्टस के बाय प्रोडक्टस के बारे में भी जागरूक कर रहा है, जिससे किसान इसकी खेती बढ़ाए.
काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. रामनारायण कुमावत ने बताया कि इसकी खेती बहुत कम पानी में होती है. किसान को अपने पशुओं को पूरे साल हरा चारा मिलता है. साथ ही इससे आमदनी भी हो सकती है. बाजार में कैक्टस का ज्यूस, विगन लेदर, फर्टिलाइजर उत्पाद व ऑयल इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग और डिमांड भी बढ़ रही है.
ज्यूस थैलेसीमिया में फायदेमंद : कैक्टस के फल का उपयोग ज्यूस बनाने में हो रहा है. ये मानव शरीर के लिए काफी फायदेमंद है. गुजरात में इसका उत्पादन शुरू हो गया है. जोधपुर काजरी आए उद्यमी अर्जुन ठक्कर ने बताया कि इसके फल के ज्यूस से हिमोग्लोबिन बढ़ता है. इसके लिए पहले एनिमल क्लिनकल ट्रायल हुए, बाद में इंसानों पर भी हुए. अच्छे परिणाम के चलते थैलेसीमिया रोगियों व गर्भवतियों के लिए फायदेमंद हो रहा है. अर्जुन ने बताया कि वे सालाना 50 हजार बोतल बना रहे हैं. कैक्टस का उत्पादन बढ़े, इसके लिए वे भी प्रयासरत हैं.
वीगन लेदर बन रहा कैक्टस से : कैक्टस का फल और पत्ते का उपयोग लगातार औद्योगिक रूप से भी बढ़ रहा है. इससे वीगन लेदर बन रहा है, जो लोग चमड़े के उत्पाद पसंद नहीं करते उनके लिए कैक्टस से वीगन लेदर बनाया जा रहा है. काजरी में इसके प्रॉडक्ट किसानों को दिखाने के लिए रखे गए हैं. इनमें जैकेट, बेल्ट, पर्स सहित अन्य उत्पाद हैं, जिससे इसका उत्पादन बढ़े. बाजार में वर्तमान में खपत के मुताबिक कैक्टस उपलब्ध नहीं है. यही कारण है कि आईसीएआर इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है. किसानों को इसके फायदे बताए जा रहे हैं.
पशुओं के लिए पूरे साल चारा : काजरी के वैज्ञानिकों ने मोरक्कों से आए कैक्टस की कई प्रजातियों पर आईसीएआर के अन्य केंद्रों पर अध्ययन किया. इसके बाद कुछ बदलाव कर बिना कांटों के कैक्टस का उपयोग बढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया था. किसानों को सबसे पहले खास तौर से पशुओं के साल भर चारे के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया. डॉ. कुमावत बताते हैं कि जो पशु दिन भर में दस किलो चारा खाता है, वही पशु चार किलो कैक्टस से ही संतुष्ट हो जाता है. यह लाभदायक भी है. इससे पशु स्वस्थ रहता है.
दस रुपए का तना, 17 रुपए किलो तक बिकता : बिना कांटों का कैक्टस लगाने के लिए एक तना दस रुपए का मिलता है. एक हेक्टेयर में करीब 10 हजार पौधे लगते हैं. एक बार लगाने के बाद इसका उत्पादन हर दो माह में लिया जाता है. बाजार में वर्तमान में कैक्टस के फल व पत्ते 17 रुपए किलो तक बिकते हैं. एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल उत्पादन होता है. इससे किसान अच्छी खासी आमदनी भी कर सकते हैं. औद्योगिक उत्पादन वाले किसानों के खेतों के ही सीधा संपर्क कर रहे हैं.
45 तरह के कैक्टस हैं काजरी में : काजरी में विभिन्न प्रजातियों के पौधों को एक ही जगह पर लगाकर ईको टूरिज्म पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 200 तरह की वनस्पति हैं. खास तौर से यहां पर 45 तरह के कैक्टस लगाए गए हैं. कई ऐसे हैं जो देश में कहीं पर नहीं हैं, जबकि बिना कांटों वाला कैक्टस पूरे एक बीघा में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया है, जिसका उत्पादन भी काजरी बाजार को उपलब्ध करवाती है.
