जोधपुर: उद्योगों को लेकर बजट जगाता है आशा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर रहा जोर
जोधपुर के लोगों का मानना है कि इस बार के केंद्रीय बजट से उद्योगों को फायदा होगा.
Published : February 1, 2026 at 4:17 PM IST
जोधपुर: केंद्र सरकार के बजट पर जोधपुर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है. उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इस बार के बजट में उद्योगों पर काफी फोकस किया गया है. एमएसएमई के लिए बडे फंड की घोषणा हुई है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस बार महिलाओं को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं.
लघु उद्योग भारती के प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने बताया कि सरकार के बजट में उद्योगों के विकास का लेकर बड़े निर्णय लिए गए है. हमने भी बहुत से सुझाव सरकार को दिए थे. खास तौर से निर्यातकों को राहत दी गई है. इसके अलावा सोलर पैनल के सामान मंगवाने के लिए ड्यूटी कम की गई है. इससे सोलर उद्योग को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा एमएसएमई में 10 हजार करोड़ का फंड बनाया है, जो भविष्य के बड़े उद्योगों के लिए फायदेमंद होगी.
उन्होंने बताया कि बजट में स्वास्थ्य को लेकर की गई बड़ी घोषणाओं को लेकर लेाग आशान्वित हैं. खास तौर से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए तीन अखिल भारतीय स्तर के संस्थान खोलने, मेंटल हैल्थ संस्थान और कैंसर की दवाइयों को ड्यूटी मुक्त करने से आमजन को फायदा होगा. भाजपा महिला मोर्चा की प्रियंका त्यागी ने बताया कि बजट विकसित भारत की नींव रखने के क्रम में लाया गया है. पीएम व वित्त मंत्री समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं. इस बजट में हर क्षेत्र को शामिल किया गया है. महिलाओं के लखपति योजना के लिए भी बजट का बड़ा प्रावधान किया है.
वहीं पश्मिची राजस्थान पुस्तक व्यवसाय लेखन सामग्री संघ के महासिचव अनिल गोयल ने निराशा जताई कि इस बजट में स्टेशनरी संबंधित सामग्री पर कोई राहत नहीं दी गई है. गत वर्ष 22 सितंबर को पेपर जीएसटी 12 से 18 प्रतिशत किया गया था. जिससे पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक्स महंगी हुई हैं. इस बजट से उम्मीद थी कि सरकार इसमें राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं करने से आमजन को निराशा हुई है.