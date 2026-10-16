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जोधपुर बोरवेल हादसा: 22 घंटे बाद भी भोमाराम नहीं निकला बाहर, NDRF-SDRF का रेस्क्यू जारी

बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की जंग तेज ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : ​जिले के लोहावट स्थित नौसर क्षेत्र में बोरवेल में गिरे नौ साल के मासूम भोमाराम को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है. गुरुवार को हुए इस हादसे के बाद देर रात तक राहत एवं बचाव कार्य चला, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और अत्यधिक गहराई के कारण सफलता नहीं मिल सकी. मौके पर एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें तैनात हैं. फलोदी के जिला कलेक्टर और एसपी खुद घटनास्थल पर मौजूद रहकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.

​बचाव कार्य को गति देने के लिए बोरवेल से बच्चों को सुरक्षित निकालने वाले विशेषज्ञ मादाराम को भी देसी जुगाड़ तकनीक के साथ मौके पर बुलाया गया है. शुक्रवार सुबह कुछ देर के ठहराव के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया. इस बीच देर रात को 600 फीट से अधिक गहराई पर फंसे भोमाराम के ठीक ऊपर के पत्थर आ जाने से कैमरे से उसकी स्थिति का आंकलन भी नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा पानी आने से उसके जीवित होने की संभावना लगातार कम होती जा रही है. सीएमएचओ प्रताप सिंह के अनुसार बच्चे के इतनी गहराई में लंबे समय तक रहना संभव नहीं है, फिर टीमें प्रयास कर रही है.