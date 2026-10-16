जोधपुर बोरवेल हादसा: 22 घंटे बाद भी भोमाराम नहीं निकला बाहर, NDRF-SDRF का रेस्क्यू जारी
जोधपुर के लोहावट में गहरे बोरवेल में गिरे 9 वर्षीय भोमाराम को निकालने के लिए NDRF और SDRF जुटी हैं.
Published : October 16, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 9:30 AM IST
जोधपुर : जिले के लोहावट स्थित नौसर क्षेत्र में बोरवेल में गिरे नौ साल के मासूम भोमाराम को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है. गुरुवार को हुए इस हादसे के बाद देर रात तक राहत एवं बचाव कार्य चला, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और अत्यधिक गहराई के कारण सफलता नहीं मिल सकी. मौके पर एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें तैनात हैं. फलोदी के जिला कलेक्टर और एसपी खुद घटनास्थल पर मौजूद रहकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.
बचाव कार्य को गति देने के लिए बोरवेल से बच्चों को सुरक्षित निकालने वाले विशेषज्ञ मादाराम को भी देसी जुगाड़ तकनीक के साथ मौके पर बुलाया गया है. शुक्रवार सुबह कुछ देर के ठहराव के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया. इस बीच देर रात को 600 फीट से अधिक गहराई पर फंसे भोमाराम के ठीक ऊपर के पत्थर आ जाने से कैमरे से उसकी स्थिति का आंकलन भी नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा पानी आने से उसके जीवित होने की संभावना लगातार कम होती जा रही है. सीएमएचओ प्रताप सिंह के अनुसार बच्चे के इतनी गहराई में लंबे समय तक रहना संभव नहीं है, फिर टीमें प्रयास कर रही है.
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गहराई बनी रोड़ा, खुदाई करना भी आसान नहीं : बोरवेल की गहराई 1000 फीट से ज्यादा है जिसमें 600 फीट से अधिक की गहराई पर भोमाराम फंसा हुआ है. नमी और पानी के चलते और उसके वजन से वह करीब 3 फीट और नीचे जा चुका है. इस गहराई से जीवित बाहर आना संभव नहीं है. इसके चलते रात को ऑक्सीजन सप्लाई भी हटाई गई. उसे बाहर निकलने के लिए 600 फीट तक की गहराई तक दूसरी तरफ से खुदाई करना भी आसान नहीं है. प्रशासन अन्य उन्नत साधनों के लिए विचार कर रहा है जिससे किसी भी स्थिति में मासूम को बाहर निकाला जा सके.
रिपेयरिंग का काम चल रहा था: पुलिस के अनुसार, पांचाराम भील के खेत के बोरवेल की मशीन खराब हो गई थी, जिसके चलते पंप को बाहर निकाला गया था और वहां रिपेयरिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान पास में खेलता हुआ उनका 9 वर्षीय बेटा भोमाराम अचानक बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गया, जिससे वहां चीख-पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि भोमाराम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है. उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है.
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