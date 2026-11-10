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जोधपुर में जालसाजी की वारदात: बीमार बुजुर्ग की 20 करोड़ की जमीन 1.27 करोड़ में बेची, पटवारी सहित 8 पर FIR

पुलिस थाना उदयमंदिर ( ETV Bharat Jaipur )

जोधपुर: पिता की मानसिक बीमारी और कमजोर समझबूझ का फायदा उठाकर उनकी 22 बीघा पुश्तैनी कृषि भूमि का कथित तौर पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेचान करने और बैंक खाते से जालसाजी कर वह रकम निकालने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उदयमंदिर थाने में आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई है. जोधपुर में फर्जी तरीके से जमीन खरीदी का यह सबसे बड़ा मामला है. आरोपियों ने इसके लिए जमीन मालिक को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए उसका खाता खुलवाया और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर पूरा फर्जीवाड़ा किया. इसमें क्षेत्र के पटवारी पर भी मिलीभगत का आरोप है.

थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि अदालत के आदेश पर माणकलाव निवासी दिलीप सिंह शेखावत की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई है. दिलीप सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता इंद्रसिंह शेखावत के नाम ग्राम माणकलाव में खसरा संख्या 245 में 5.6215 हेक्टेयर कृषि भूमि है. इसका रकबा करीब 22 बीघा बताया गया है. परिवादी के अनुसार इस जमीन की वर्तमान बाजार कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है, जबकि कथित बेचाननामा 1 करोड़ 27 लाख 28 हजार 500 रुपए में निष्पादित किया गया. दिलीप सिंह का आरोप है कि उसके पिता लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उनका मथुरादास माथुर अस्पताल सहित निजी चिकित्सकों से उपचार चल रहा है. इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने कथित तौर पर आम मुख्त्यारनामा तैयार करवाया और उसका दुरुपयोग कर जमीन का बेचान करवा दिया, जबकि उसके पिता को न तो इस दस्तावेज की जानकारी थी और न ही उन्होंने स्वतंत्र सहमति से जमीन बेचने का निर्णय लिया था.