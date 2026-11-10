जोधपुर में जालसाजी की वारदात: बीमार बुजुर्ग की 20 करोड़ की जमीन 1.27 करोड़ में बेची, पटवारी सहित 8 पर FIR
जमीन के नामांतरण का पता चलने पर अक्टूबर 2026 को तहसीलदार के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थी, इसके बावजूद म्यूटेशन दर्ज कर दिया गया.
Published : November 10, 2026 at 10:05 AM IST
जोधपुर: पिता की मानसिक बीमारी और कमजोर समझबूझ का फायदा उठाकर उनकी 22 बीघा पुश्तैनी कृषि भूमि का कथित तौर पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेचान करने और बैंक खाते से जालसाजी कर वह रकम निकालने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उदयमंदिर थाने में आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई है. जोधपुर में फर्जी तरीके से जमीन खरीदी का यह सबसे बड़ा मामला है. आरोपियों ने इसके लिए जमीन मालिक को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए उसका खाता खुलवाया और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर पूरा फर्जीवाड़ा किया. इसमें क्षेत्र के पटवारी पर भी मिलीभगत का आरोप है.
थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि अदालत के आदेश पर माणकलाव निवासी दिलीप सिंह शेखावत की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई है. दिलीप सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता इंद्रसिंह शेखावत के नाम ग्राम माणकलाव में खसरा संख्या 245 में 5.6215 हेक्टेयर कृषि भूमि है. इसका रकबा करीब 22 बीघा बताया गया है. परिवादी के अनुसार इस जमीन की वर्तमान बाजार कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है, जबकि कथित बेचाननामा 1 करोड़ 27 लाख 28 हजार 500 रुपए में निष्पादित किया गया. दिलीप सिंह का आरोप है कि उसके पिता लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उनका मथुरादास माथुर अस्पताल सहित निजी चिकित्सकों से उपचार चल रहा है. इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने कथित तौर पर आम मुख्त्यारनामा तैयार करवाया और उसका दुरुपयोग कर जमीन का बेचान करवा दिया, जबकि उसके पिता को न तो इस दस्तावेज की जानकारी थी और न ही उन्होंने स्वतंत्र सहमति से जमीन बेचने का निर्णय लिया था.
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सरकारी योजना के नाम पर बैंक खाता खुलवाने का आरोप: FIR में धोखाधड़ी के कथित तरीके का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि करीब दो साल पहले पटवारी राजूराम विश्नोई उर्फ राजेश ने इंद्रसिंह को किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 6 हजार की राशि दिलाने के नाम पर जोधपुर कचहरी परिसर स्थित तहसील कार्यालय बुलाया था. इसी बहाने उनके पिता का यूको बैंक में खाता खुलवाया गया. बैंक खाते में मोबाइल नंबर भी आरोपियों ने अपना दर्ज करवाया और चेकबुक अपने पास रख ली. इसके बाद जमीन के बेचान की बताई गई राशि अलग-अलग समय पर खाते में जमा करवाई गई और फिर फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए नकद निकाल ली गई. इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर और कैशियर की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है.
म्यूटेशन दर्ज करवाने पर भी उठाए सवाल: रिपोर्ट में बताया कि जमीन के संबंध में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक न्यायालय में प्रकरण संख्या ए-413/2024 लंबित था. जमीन को लेकर पूर्व में स्थगन आदेश भी जारी हुआ था. जमीन के नामांतरण का पता चलने पर उसने एक अक्टूबर 2026 को तहसीलदार के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थी, इसके बावजूद तीन अक्टूबर को लक्ष्य विश्नोई के नाम म्यूटेशन दर्ज कर दिया गया. परिवादी ने इस कार्रवाई को भी कथित साजिश का हिस्सा बताया है.
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आठ लोगों के नाम रिपोर्ट में: FIR में सोहनलाल विश्नोई, राकेश गोदारा, लक्ष्य विश्नोई, पटवारी राजूराम विश्नोई उर्फ राजेश गोदारा, दलपत कुमार, दीपक गहलोत, मोहनलाल, राजूराम विश्नोई/राजेश गोदारा और गोविंद माली के नाम आरोपी के रूप में दर्ज हैं. रिपोर्ट में बैंक मैनेजर, कैशियर और बेचाननामा व पावर ऑफ अटॉर्नी में शामिल गवाहों की भूमिका की जांच की मांग भी की गई है. अब आरोपी उसे और उसके पिता को जमीन के मामले में आवाज उठाने पर डराया-धमकाया जा रहा है. राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है.
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