जोधपुर की भावी पंचायत में 15 नवंबर को होगा पुनर्मतदान, बवाल के बाग आयोग का फैसला
30 अक्टूबर को बाधित हुए चुनाव के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 नवंबर को पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है.
Published : November 10, 2026 at 5:37 PM IST
जोधपुर: जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति की भावी ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर मतदान होगा. गत 30 अक्टूबर को मतदान के दौरान भारी भीड़ जुटने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई थी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है.
सभी मतदान केंद्रों पर होगी दोबारा वोटिंग: जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत भावी के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराया जाएगा. इन सभी केंद्रों पर पंच और सरपंच पद के लिए 15 नवंबर 2026 रविवार को पुनर्मतदान होगा. वहीं, 16 नवंबर सोमवार को उपसरपंच के लिए निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित की गई है. आयोग ने राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48ए के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया है.
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इस बार मध्यमा उंगली पर लगेगी स्याही: मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पुनर्मतदान की तारीख, समय और स्थान की लिखित सूचना दी जाएगी. इसके साथ ही संबंधित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और मतदान केंद्रों पर नोटिस बोर्ड के जरिए भी जानकारी चस्पा की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतदान में केवल वही मतदाता वोट डाल सकेंगे, जो संबंधित मतदान केंद्र के अधिकृत मतदाता हैं. चूंकि पहले मतदान के दौरान मतदाताओं की उंगली पर लगाई गई अमिट स्याही का निशान अभी भी मौजूद होगा, इसलिए इस बार दोबारा मतदान के लिए बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी.
14 नवंबर को रवाना होंगे मतदान दल: आयोग ने पुनर्मतदान को लेकर सुरक्षा और मतदान व्यवस्था के संबंध में भी कड़े निर्देश दिए हैं. आदेश के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारी और मतदान दल को 14 नवंबर को ही संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि पुनर्मतदान की जानकारी सभी प्रत्याशियों तक समय पर पहुंचे, ताकि किसी को भी मतदान की तारीख, समय या स्थान को लेकर कोई भ्रम न रहे. साथ ही संबंधित मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है.
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यह था मामला: भावी सरपंच चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर को मतदान केंद्र संख्या 12 से 150 मतपत्र गायब कर लिए गए थे. इसके बाद मतपत्र वापस डालने का प्रयास हुआ. इन मतपत्रों पर सोहनी देवी के नाम के आगे मोहर लगी हुई थी. कानून-व्यवस्था बाधित होने पर मतदान निरस्त कर दिया गया. सोहनी देवी जेएनवीयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील चौधरी की मां हैं. सुनील चौधरी सहित अन्य लोगों ने जिस बूथ पर गड़बड़ी हुई, उसी पर पुनर्मतदान कराने की मांग की, साथ ही इस घटना से जुड़े लोगों पर मतदान होने तक कार्रवाई नहीं की जाए, इसको लेकर रात को थाने का घेराव किया और पथराव किया था. इसके बाद सुनील की गिरफ्तारी हुई और बाद में हाईकोर्ट से जमानत दी गई.