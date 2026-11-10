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जोधपुर की भावी पंचायत में 15 नवंबर को होगा पुनर्मतदान, बवाल के बाग आयोग का फैसला

मतदान के लिए लाइन में लोग ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति की भावी ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर मतदान होगा. गत 30 अक्टूबर को मतदान के दौरान भारी भीड़ जुटने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई थी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है.

सभी मतदान केंद्रों पर होगी दोबारा वोटिंग: जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत भावी के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराया जाएगा. इन सभी केंद्रों पर पंच और सरपंच पद के लिए 15 नवंबर 2026 रविवार को पुनर्मतदान होगा. वहीं, 16 नवंबर सोमवार को उपसरपंच के लिए निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित की गई है. आयोग ने राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48ए के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया है.