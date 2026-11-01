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यात्रीगण ध्यान दें! भगत की कोठी-बांद्रा स्पेशल ट्रेन के चार फेरे बढ़ाए, दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग पर रोक

भगत की कोठी-बांद्रा स्पेशल के चार ट्रिप बढ़ाए गए... ( ETV Bharat Jodhpur, file photo )

जोधपुर: दीपावली और छठ पूजा के बाद भी ट्रेनों में लगातार बने यात्रीभार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा के संचालन की अवधि में 4 ट्रिप का विस्तार किया है. जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस विस्तार से नवंबर माह में भी मुंबई जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी.