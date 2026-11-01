यात्रीगण ध्यान दें! भगत की कोठी-बांद्रा स्पेशल ट्रेन के चार फेरे बढ़ाए, दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग पर रोक
जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा- भगत की कोठी-बांद्रा स्पेशल ट्रेन विस्तार से नवंबर में मुंबई यात्रियों को कंफर्म टिकट आसानी से मिलेगा.
Published : November 1, 2026 at 6:49 PM IST
जोधपुर: दीपावली और छठ पूजा के बाद भी ट्रेनों में लगातार बने यात्रीभार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा के संचालन की अवधि में 4 ट्रिप का विस्तार किया है. जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस विस्तार से नवंबर माह में भी मुंबई जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी.
ट्रेन का समय इस प्रकार रहेगा: जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04827 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 7 से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को भगत की कोठी से सुबह 11.30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी स्पेशल 8 से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सुबह 10.30 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी.
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इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव: यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, सुमेरपुर, जवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, महेसाना, साबरमती बीजी, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग पर रोक: दीपावली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और लदान पर अस्थाई रोक लगा दी है. इसका उद्देश्य स्टेशनों पर यात्रियों की सुगम आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया- उत्तर रेलवे के निर्देशानुसार नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली जंक्शन स्टेशनों पर 3 से 15 नवंबर तक विभागीय पार्सल बुकिंग बंद रहेगी. इन स्टेशनों पर 5 से 15 नवंबर तक सभी प्रकार के पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग भी प्रतिबंधित रहेगी.
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