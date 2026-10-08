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जोधपुर में शर्मनाक हरकत: ब्यूटी पार्लर के मसाज रूम में महिला का बन रहा था आपत्तिजनक वीडियो, आरोपी गिरफ्तार

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के एक सैलून में महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. थानाधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि आरोपी देवेंद्र उर्फ देवाराम को फिलहाल शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया गया है और उसका मोबाइल जब्त कर जांच की जा रही है. महिला की रिपोर्ट के आधार पर महिला अपराध से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, और इसके तहत आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.

मसाज पर डिस्काउंट का झांसा: प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के शोभावतों की ढाणी में स्थित एक सैलून में जाने वाली महिला को वहां की संचालिका ने बुधवार को बताया कि आज पार्लर पर एक ऑफर चल रहा है. इस ऑफर के तहत बॉडी ब्लीच और बॉडी मसाज पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि संचालिका के बार-बार कहने पर वह इसके लिए तैयार हो गई. उसने अपने कपड़े उतारे और गाउन पहन लिया, जिसके बाद संचालिका ने मसाज शुरू कर दी.