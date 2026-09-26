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बासनी फैक्ट्री ब्लास्ट: आग बुझाते झुलसे फायरमैन प्रीतेश की मौत, शेखावत बोले- बलिदान हमेशा रहेगा याद

आग बुझाते हुए झुलसे 6 दमकलकर्मियों की गंभीर स्थिति के चलते उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया था.

Gajendra Singh Shekhawat arrived to meet injured
घायलों से मिलने पहुंचे गजेन्द्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 4:38 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 5:13 PM IST

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जोधपुर: बासनी औद्योगिक क्षेत्र में आग बुझाने के दौरान हुए विस्फोट में झुलसे संविदा दमकलकर्मी प्रीतेश की शनिवार को मौत हो गई. मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, हालांकि समझाइश के बाद वे अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए. हादसे में घायल छह दमकलकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से दो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. इधर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे. उन्होंने कहा-घायलों और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. यह अत्यंत दुखद घटना है. निगम परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच नहीं रहा, जबकि कुछ अन्य साथी घायल हैं, जिनकी स्थिति चिंताजनक है.

घायलों के उपचार में जुटी मेडिकल टीम: शेखावत ने कहा- घायलों के उपचार के लिए मेडिकल टीम पूरी तत्परता से काम कर रही है. जिन मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जयपुर शिफ्ट करने की आवश्यकता थी, उन्हें एसएमएस अस्पताल जयपुर भेजा गया है. जयपुर से प्लास्टिक सर्जन और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी यहां पहुंचकर घायलों का उपचार कर रही है और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

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मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा: केंद्रीय मंत्री ने कहा-दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को सरकार की व्यवस्था के अनुरूप जो भी मुआवजा और सहायता देय होगी, उसे सुनिश्चित किया जाएगा. आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार के स्तर पर इस संबंध में आवश्यक घोषणा की जाएगी. दिवंगत कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना सर्वस्व समर्पित किया है. उनका यह बलिदान नगर निगम, शहर और हम सभी नागरिकों के लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा. शेखावत के साथ शहर विधायक अतुल भंसाली भी थे.

छह घायलों का जयपुर में चल रहा उपचार: बासनी थाना क्षेत्र में बुधवार रात को आग बुझाते हुए झुलसे 6 दमकलकर्मियों की गंभीर स्थिति के चलते उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया गया था. सभी 60 से 95 प्रतिशत तक झुलसे हुए हैं. इनमें तीन वेंटिलेटर पर भी हैं. शिफ्ट किए गए छह मरीजों में जोगाराम, अविनाश, प्रेम तंबोली, मो. हनीफ, आसिफ खान और प्रकाश शामिल हैं. जिनका एसएमएस में उपचार चल रहा है. इस घटना में कुल 13 दमकलकर्मी झुलसे हैं.

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Last Updated : September 26, 2026 at 5:13 PM IST

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