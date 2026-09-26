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बासनी फैक्ट्री ब्लास्ट: आग बुझाते झुलसे फायरमैन प्रीतेश की मौत, शेखावत बोले- बलिदान हमेशा रहेगा याद

घायलों से मिलने पहुंचे गजेन्द्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )